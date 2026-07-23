Wildberries: Η ρωσική… Amazon βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Ουκρανίας

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Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον του ρωσικού γίγαντα λιανικού εμπορίου, Wildberries, που συγκρίνεται με την αμερικανική Amazon, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στον πόλεμο, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να προκαλέσει νέα πλήγματα στη ρωσική οικονομία.

Η Wildberries είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής της Ρωσίας και το αντίστοιχο του αμερικανικού γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon

Ο ουκρανικός στρατός χτύπησε σημαντικά κέντρα εφοδιαστικής στο ρωσικό έδαφος την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων πέντε εγκαταστάσεων που ανήκουν στην Wildberries κατά την περίοδο από το Σάββατο έως την Τετάρτη.

Armenian businesses selling through Russia’s largest online marketplace Wildberries have been affected by Ukrainian drone strikes targeting the company’s logistics centres and warehouses, with many now uncertain whether they will be compensated for their losses. 🔗 Read more:… pic.twitter.com/QMhwUeA5TN — OC Media (@OCMediaorg) July 23, 2026

Οι επιθέσεις, που ακολουθούν μήνες επιθέσεων με drones εναντίον ρωσικών δεξαμενών πετρελαίου και διυλιστηρίων, φαίνεται να έχουν ως στόχο να διαταράξουν σοβαρά τις αλυσίδες εφοδιασμού της Μόσχας και να αυξήσουν το οικονομικό βάρος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της χώρας και ο κρατικός προϋπολογισμός.

Η «Wildberries» είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής της Ρωσίας και το αντίστοιχο του αμερικανικού γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου «Amazon». Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2004, απασχολεί σήμερα περίπου 48.000 άτομα.

«Η Ουκρανία βρήκε ένα νέο σημείο πίεσης που μπορεί να ασκήσει εναντίον της Ρωσίας», δήλωσε την Τετάρτη μέσω των κοινωνικών δικτύων ο Τζίμι Ράστον, ανεξάρτητος αναλυτής εξωτερικής πολιτικής με έδρα την Ουκρανία.

«Αν αυτές οι επιθέσεις συνεχιστούν, η “Wildberries” (το ρωσικό αντίστοιχο της Amazon και εξίσου σημαντική για την εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας όσο η Amazon στις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο) θα πάψει να υπάρχει», πρόσθεσε.

Η ιδιοκτήτρια της εταιρείας και πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας, Τατιάνα Κιμ, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα κέντρα διανομής της Wildberries σε δύο πόλεις της νοτιοδυτικής Ρωσίας, στις περιφέρειες Κρασνοντάρ και Σταυρούπολη, δέχθηκαν και τα δύο επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στην επίθεση, ανέφερε η Κιμ, ενώ σύμφωνα με αναφορές αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν. Οι επιθέσεις με drones ακολούθησαν ξεχωριστές επιθέσεις στις αποθήκες της αλυσίδας λιανικής πώλησης στην κεντρική Ρωσία τέσσερις ημέρες νωρίτερα, οι οποίες, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω όλα τα συναισθήματα και τις συγκινήσεις που προκάλεσαν οι επιθέσεις εναντίον απλών ανθρώπων, εναντίον των υπαλλήλων μας, εναντίον μας, που απλώς κάνουμε τη δουλειά μας», δήλωσε η Κιμ μέσω του Telegram, σύμφωνα με μια μετάφραση.

«Αλλά αυτές οι καταστάσεις καταδεικνύουν το πιο σημαντικό πράγμα: πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε προς όφελος των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Τα κέντρα logistics θα παραμείνουν βασικός στόχος

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα κέντρα που στοχοποιήθηκαν από τα ουκρανικά drones εμπλέκονταν στην προμήθεια εξαρτημάτων drones, εξοπλισμού πλοήγησης και άλλων στρατιωτικών εξαρτημάτων στις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Σεργκέι Κουζάν, πρόεδρος του κέντρου μελετών «Κέντρο Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ουκρανίας» με έδρα το Κίεβο, δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά της Wildberries εξυπηρετούν διττό σκοπό: να πλήξουν την οικονομία της Ρωσίας και να περιορίσουν τις δυνατότητες του στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματός της.

«Η καταστροφή αυτής της εφοδιαστικής υποδομής αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την οικονομία της Ρωσίας και, κατά συνέπεια, για τον κρατικό προϋπολογισμό της, ο οποίος χρηματοδοτεί την ένοπλη επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Κουζάν στο CNBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Wildberries αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, καθώς μόνο η πλατφόρμα του λιανικού γίγαντα αντιπροσωπεύει περίπου το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ρωσίας, ανέφερε ο Κουζάν, επικαλούμενος στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσίας.

Εκτίμησε ότι οι συνολικές απώλειες της Wildberries είχαν φτάσει περίπου τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό αυτών των απωλειών υπερβαίνει τους συνδυασμένους ετήσιους προϋπολογισμούς 53 ρωσικών περιφερειών, κάτι που πιθανότατα θα προκαλέσει κύμα πτωχεύσεων μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

«Δεδομένης της κλίμακας των εγκαταστάσεων που έχουν στοχοποιηθεί και του ρόλου τους στον εφοδιασμό τόσο του πολιτικού τομέα όσο και του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος, μπορεί να υποτεθεί ότι αυτή η τακτική θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Κουζάν.

«Επιτρέπει στην Ουκρανία να προκαλέσει δυσανάλογα σημαντικές οικονομικές απώλειες στον εχθρό με σχετικά περιορισμένους πόρους», πρόσθεσε.