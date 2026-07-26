Wall Steet: Τεστ αντοχής για τις μετοχές λόγω Fed και αποτελεσμάτων στον τεχνολογικό κλάδο

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Aστάθεια επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη Wall Street και όλα τα μάτια είναι στραμμένα, την ερχόμενη εβδομάδα, στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στην πορεία των επιτοκίων, ενώ έντονο ενδιαφέρον προκαλούν οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, με επικεφαλής τις εταιρείες τεχνολογίας και τους κολοσσούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Microsoft, η Meta και η Amazon θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους, μετά την απογοητευτική ανακοίνωση της Alphabet

Οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες ‌κατέγραψαν εβδομαδιαίες πτώσεις, επηρεασμένοι αρνητικά από τις απότομες πτώσεις των μετοχών της Alphabet και της Tesla μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων τους.

Οι επιπτώσεις για την Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, που προκλήθηκαν εν μέρει από την αύξηση των ήδη τεράστιων σχεδίων δαπανών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), έθεσαν αρνητικό κλίμα εν όψει των αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα από άλλους τεχνολογικούς γίγαντες της AI: τη Microsoft, την Amazon και τη Meta Platform.

Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχουν αποτελέσει τον πυρήνα των κερδών της χρηματιστηριακής αγοράς φέτος, συμβάλλοντας στην προώθηση της ανοδικής πορείας της αγοράς κοντά στο τέταρτο έτος της. Παρά την πτώση αυτής της εβδομάδας, ο δείκτης αναφοράς S&P 500 εξακολουθεί να παρουσιάζει άνοδο άνω του 8% το 2026, ενώ η αγορά «φαίνεται πολύ φουσκωμένη», δήλωσε στο Reuters η Κριστίνα Χούπερ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Man Group.

«Οι επενδυτές, σε κάποιο βαθμό, κινούνται με μεγάλη προσοχή», είπε η Xoύπερ. «Και είναι πιο πιθανό να αντιδράσουν αρνητικά σε οποιαδήποτε σημάδια ατέλειας.»

Πού θα κινηθεί η Fed με τα επιτόκια

Η συνεδρίαση της Fed πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Το αργό Brent έφτασε τα 100 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη.

Αυτό έχει εντείνει τους φόβους ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα χρειαστεί να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική στάση στην αύξηση των επιτοκίων για να ελέγξουν τον πληθωρισμό, ο οποίος διαρκώς κυμαίνεται πολύ πάνω από τον ετήσιο στόχο του 2% της Fed.

Η κεντρική τράπεζα αναμενόταν να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα κατά την ανακοίνωση της νομισματικής πολιτικής της την Τετάρτη, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των Fed funds αργά την Παρασκευή αποτιμούσαν πιθανότητα 38% για αύξηση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστιαίου σημείου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Ωστόσο, επικρατούσε ακόμη κάποια αβεβαιότητα στη Wall Street σχετικά με το αν η Fed, της οποίας ο νέος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, αναδιαμορφώνει την επικοινωνία της νομισματικής πολιτικής, θα μπορούσε να εκπλήξει τις αγορές.

«Η πιθανότητα μιας αιφνιδιαστικής αύξησης των επιτοκίων δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς», ανέφεραν οι οικονομολόγοι της BNP Paribas σε σημείωμα που εξέδωσαν αυτή την εβδομάδα.

Η συνεδρίαση θα είναι η δεύτερη υπό την ηγεσία του Γουόρς, ο οποίος έχει αποφύγει να δώσει προοπτικές για τη μελλοντική πολιτική, ενώ έχει δεσμευτεί να μειώσει τον πληθωρισμό στο στόχο.

«Πραγματικά δεν αποκαλύπτει τα χαρτιά της Fed», δήλωσε στο Reuters ο Πολ Νόλτε, ανώτερος σύμβουλος διαχείρισης περιουσίας και στρατηγικός αναλυτής αγορών στην Murphy & Sylvest Wealth Management.

Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για τις αυξήσεις επιτοκίων της Fed

Ακόμη και αν η αμερικανική κεντρική τράπεζα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα την Τετάρτη, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων στη δήλωση πολιτικής και στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει με τον Γουόρς. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των Fed funds προεξοφλούν δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του ποσοστού έως τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου 2027.

«Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν περισσότερα μέλη της επιτροπής που κλίνουν προς αυτά τα σενάρια πολλαπλών αυξήσεων κατά το υπόλοιπο του έτους, τότε πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει πρόβλημα για την αγορά», δήλωσε ο Σκοτ Ρεν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στο Wells Fargo Investment Institute.

Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος δανεισμού για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, επιβραδύνοντας την οικονομία και συχνά ασκώντας πίεση στις μετοχές.

Μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, οι οποίες ήδη αυξάνονται τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργώντας ανταγωνισμό για τις μετοχές. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς ξεπέρασε το 4,7% την Πέμπτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από τις αρχές του 2025. Οι αποδόσεις κινούνται αντίθετα προς την τιμή των ομολόγων.

Οι επενδυτές θα λάβουν επίσης μια σειρά από ενημερώσεις σχετικά με την οικονομία των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, με την ανακοίνωση των στοιχείων για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του δεύτερου τριμήνου, τον μηνιαίο πληθωρισμό και το κλίμα καταναλωτών.

Αποτελέσματα εταιρειών που επενδύουν στην ΑΙ

Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά του, καθιστώντας την εβδομάδα αυτή την πιο πολυάσχολη της περιόδου ανακοινώσεων αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, μεταξύ των οποίων η Apple, η Visa, η Chevron και η Coca-Cola.

Με περισσότερες από 80 εταιρείες να έχουν ήδη δημοσιεύσει τα αποτελέσματά τους, τα κέρδη του S&P 500 για το δεύτερο τρίμηνο φαίνεται να καταγράφουν αύξηση 26,5% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG IBES της Τετάρτης — μια τεράστια αύξηση των κερδών που η Wall Street είχε προβλέψει και είχε ήδη ενσωματώσει στις τιμές των μετοχών πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αποτέλεσαν βασικό παράγοντα που επηρέασε τις τιμές των μετοχών το 2026, ενισχύοντας τις εταιρείες ημιαγωγών και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών.

Ωστόσο, έχουν επίσης αυξηθεί οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το αν οι εταιρείες που πραγματοποιούν μεγάλες δαπάνες θα αποσβέσουν τις τεράστιες επενδύσεις τους. Το ζήτημα αυτό προέκυψε με την ανακοίνωση της Alphabet και θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές θα αντιδράσουν την επόμενη εβδομάδα στις τριμηνιαίες εκθέσεις της Microsoft, της Amazon και της Meta.

Οι εταιρείες θα μπορούσαν εύκολα να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες για τα κέρδη και να δώσουν ισχυρές προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο, αλλά να τιμωρηθούν παρ’ όλα αυτά από την αγορά, καθώς αλλάζει η οπτική των επενδυτών σχετικά με τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε η Χούπερ της Man Group. «Εκεί όπου έβλεπαν ευκαιρίες, τώρα είναι πιο πιθανό να βλέπουν κινδύνους», πρόσθεσε.