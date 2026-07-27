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Olympic Hotels: Η οικογένεια Γερονικόλα χτίζει νέο 5άστερο στην Ιξιά της Ρόδου

Στην Ιξιά της Ρόδου σχεδιάζεται νέα ξενοδοχειακή μονάδα 260 κλινών από την Olympic Hotels - Τι έδειξε το ταμείο το 2025 

Τουρισμός 27.07.2026, 07:00
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Olympic Hotels: Η οικογένεια Γερονικόλα χτίζει νέο 5άστερο στην Ιξιά της Ρόδου
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Μια νέα ξενοδοχειακή επένδυση δρομολογεί στην Ιξιά της Ρόδου η Olympic Hotels, της Οικογένειας Γερονικόλα, διευρύνοντας την παρουσία της σε μία από τις πλέον αναπτυγμένες τουριστικές ζώνες του νησιού. Το σχέδιο αφορά την ανέγερση νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 260 κλινών, και βρίσκεται στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η νέα μονάδα θα αναπτυχθεί σε ενιαία ιδιοκτησία επιφάνειας 13.509 τετραγωνικών μέτρων, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Ιξιάς, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού. Το ακίνητο βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρόδου–Αεροδρομίου, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο και 6 χιλιομέτρων από το λιμάνι της Ρόδου.

Το νέο συγκρότημα της Olympic Hotels

Το νέο συγκρότημα θα διαθέτει 130 δίκλινα δωμάτια, τα οποία θα κατανέμονται σε διαφορετικές πτέρυγες και στάθμες. Η αρχιτεκτονική σύνθεση προβλέπει κλιμακωτή ανάπτυξη των κτιριακών όγκων, ώστε η μονάδα να ακολουθεί τις υψομετρικές διαφορές και το φυσικό ανάγλυφο του γηπέδου.

Η συνολική δόμηση προβλέπεται να ανέλθει σε 4.306,85 τετραγωνικά μέτρα, πολύ κοντά στο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 4.325,85 τετραγωνικών μέτρων. Η κάλυψη θα διαμορφωθεί στα 1.587,12 τετραγωνικά μέτρα, έναντι επιτρεπόμενης κάλυψης 2.403,25 τετραγωνικών μέτρων, ενώ οι υπόγειοι και βοηθητικοί χώροι θα καταλαμβάνουν επιφάνεια 1.511,27 τετραγωνικών μέτρων.

Η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών εκτιμάται σε 18 μήνες. Κατά τη φάση της κατασκευής προβλέπεται ότι θα απασχολούνται κατά μέσο όρο 40 έως 60 εργαζόμενοι, με τον αριθμό να μπορεί να φθάσει τους 70 έως 80 στις περιόδους αιχμής.

Οι θέσεις εργασίας

Για τη λειτουργία του ξενοδοχείου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει δύο διαφορετικές εκτιμήσεις. Στην τεχνική περιγραφή αναφέρεται προσωπικό περίπου 50 έως 60 ατόμων κατά την περίοδο αιχμής. Ωστόσο, στην ειδική ενότητα για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις εκτιμάται ότι, κατά την πλήρη λειτουργία της μονάδας, μπορούν να δημιουργηθούν 100 έως 130 άμεσες θέσεις εργασίας και επιπλέον 30 έως 50 έμμεσες θέσεις στην τοπική οικονομία.

Η περιβαλλοντική μελέτη δεν περιλαμβάνει στοιχεία για το συνολικό ύψος της επένδυσης ούτε προσδιορίζει τον τρόπο χρηματοδότησής της.

Olympic Palace: Αύξηση κερδών 65%

Η Τ.Ξ.Ν.Ε. OLYMPIC HOTELS ελέγχει το ξενοδοχείο Olympic Palace Resort Hotel & Convention Center, το οποίο στη χρήση 2024 κστέγραψε έσοδα 11,68 εκατ. από 9,41 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 24,1%.

Η ξενοδοχειακή μονάδα, δυναμικότητας 334 δωματίων, επωφελήθηκε από τη θετική πορεία του τουρισμού στη Ρόδο. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων –EBITDA– ανήλθαν στα 3,43 εκατ. ευρώ, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο 43%. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο 29,2% των κύριων εσόδων, από 25,3% το 2023.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά περίπου 50%, στα 1,27 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τις 925.103 ευρώ, από 561.629 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 65%.

Η θετική επίδοση επέτρεψε στην εταιρεία να ανατρέψει τις συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων ετών, με τα αποτελέσματα εις νέο να διαμορφώνονται σε κέρδη 371.785 ευρώ, έναντι αρνητικού υπολοίπου 552.517 ευρώ στο τέλος του 2023. Τέλος να σημειωθεί ότι η Οικογένεια Γερονικόλα ελέγχει και το 5στρο ξενοδοχείο Porto Angeli στη Νότια Ρόδο.

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