Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με άνοδο στο ξεκίνημα της εβδομάδας

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Άνοδο σχεδόν 1% κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς η παύση στις εχθροπραξίες ΗΠΑ-Ιράν το σαββατοκύριακο οδήγησε πτωτικά τις τιμές πετρελαίου και ενίσχυσε τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, βελτιώνοντας τις προοπτικές για τις αεροπορικές εταιρείες και άλλους κλάδους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται κατά 0,61% στις 648,42 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 1,33% στις 25.424,31 μονάδες.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,67% στις 8.427,99 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημειώνει άνοδο 0,43% στις 10.782,45 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται κατά 0,96% στις 6.341,30 μονάδες, ο IBEX 35 στη Μαδρίτη καταγράφει άνοδο 1,04% στις 19.789,66 μονάδες, ενώ ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται κατά 0,49% στις 52.054 μονάδες.

Στο μέτωπο του πολέμου

Ιρανός ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα σταματήσει τις επιθέσεις εάν πράξει το ίδιο και η Ουάσινγκτον, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αναστείλουν τους βομβαρδισμούς, εν μέσω ανησυχιών για την εξάντληση των αποθεμάτων πυραύλων και άλλου στρατιωτικού υλικού.

Το πετρέλαιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent υποχωρούν κατά σχεδόν 7% κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, με τις μετοχές του ενεργειακού κλάδου να καταγράφουν απώλειες και να αποτελούν έναν από τους ελάχιστους κλάδους του STOXX 600 με πτωτική τάση.

Αντίθετα, οι μετοχές του κλάδου ταξιδίου και αναψυχής καταγράφουν τα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις προοπτικές για τις αεροπορικές εταιρείες. Η μετοχή της Lufthansa ενισχύεται κατά 3,7%, ενώ η μετοχή της IAG σημειώνει άνοδο 3,7% και η μετοχή της Ryanair ενισχύεται κατά 3,4%.

Τα αποτελέσματα των Big Tech

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη.

Η μετοχή της Vodafone ενισχύεται κατά 3,7%, καθώς ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος αναβάθμισε τις προβλέψεις του μετά τη συμφωνία με τη Safaricom και ανακοίνωσε ότι αναμένει τα αποτελέσματά του να διαμορφωθούν στο ανώτερο άκρο του αναθεωρημένου εύρους των εκτιμήσεών του.