ΕΥΔΑΜ: Επιταχύνει τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση

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Στην Πτολεμαΐδα βρέθηκε σήμερα ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ), Πελοπίδας Καλλίρης, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε εμβληματικά έργα που υλοποιούνται στην περιοχή και αποτυπώνουν στην πράξη τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Δημαρχείο Εορδαίας, όπου πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, του Διοικητή της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδα Καλλίρη, της Διευθύνουσας της Μετάβασης Δέσποινας Γκαράνη και του Δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και τη διαμόρφωση ενός νέου, βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου. Από την πλευρά τους, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, η Διευθύνουσα της Μετάβασης Δέσποινα Γκαράνη και ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς αναφέρθηκαν στην πρόοδο των έργων, στη σημασία των παρεμβάσεων για την περιοχή και στη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επιτυχή υλοποίηση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Κεντρικό σταθμό της επίσκεψης αποτέλεσε η εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών της επένδυσης της Wonderplant, μίας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στη Δυτική Μακεδονία με τη στήριξη του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η επένδυση, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 127 εκατ. ευρώ, αφορά την ανάπτυξη σύγχρονων υδροπονικών θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στη Μαυροπηγή, σε έκταση του πρώην λιγνιτικού πεδίου της Πτολεμαΐδας. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάβασης της περιοχής σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, ενώ με την έναρξη της