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Ομιλος AKTOR: «Κλείνει» σήμερα το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος AKTOR ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη επέκταση της ιστορίας του, δρομολογώντας επενδύσεις ύψους €3 δισ.

Business 27.07.2026, 12:26
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Ομιλος AKTOR: «Κλείνει» σήμερα το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
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Εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η έκδοση του 5ετούς ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ του Ομίλου AKTOR.

Σήμερα κλείνει το 5ετές ομολογιακό του Ομίλου AKTOR ύψους €300 εκατ. Και αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του Ομίλου AKTOR που προέκυψαν από την ΑΜΚ των €650 εκατ. Σύνολο: €950 εκατ. φρέσκο χρήμα που θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις της τάξης των €3 δισ. για τον μετασχηματισμό της AKTOR σε έναν κορυφαίο Όμιλο υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα η διοίκηση του Ομίλου έχει συχνά αναφέρει ότι πρωταρχικός στόχος είναι η χρηματοοικονομική υγεία και τα δάνεια ως προς το EBITDA να μην ξεπεράσουν ποτέ το 4x – σήμερα είναι στο 3,5. Αυτό, φυσικά, δεν υπάρχει αλλού σε ομοειδείς εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και πιθανότατα ούτε στο εξωτερικό.

Στήριξη από Winex

Από το 2022, όταν η Winex των Εξάρχου – Καϋμενάκη – Μπάκου μπήκε στην τότε Intrakat, έχουν συγκεντρωθεί στον Όμιλο συνολικά €950 εκατ. από ΑΜΚ και άλλα €450 εκατ. από ομόλογα για να φέρουν προοπτική, υγεία και ισχύ στην επιχείρηση. Προ ημερών, κι ενώ κυκλοφορούσαν στην αγορά “περίεργες” φήμες ότι το επιχειρηματικό τρίο θα αποεπένδυε από τον Όμιλο που με τόσο κόπο έστησε, η Winex τους αποστόμωσε όλους, αγοράζοντας πακέτο μετοχών €39 εκατ. σε μία κίνηση που ερμηνεύεται ξεκάθαρα ως έμπρακτη στήριξη των βασικών μετόχων στις προοπτικές του Ομίλου που με κόπο έχτισαν.

Ο Όμιλος AKTOR ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη επέκταση της ιστορίας του, δρομολογώντας επενδύσεις ύψους €3 δισ., θέτοντας των πήχη των προσδοκιών και της εξωστρέφειας, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοικονομική υγεία που δεν συγκρίνεται με καμία ομοειδή εταιρεία της χώρας και παραπέμπει στις υγιέστερες εταιρίες υποδομών της Ευρώπης.

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