ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2026

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Οριακή αύξηση κατέγραψαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Συνολικά, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου καταγράφηκαν 15.946 γεννήσεις ζώντων, έναντι 15.889 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 57 γεννήσεις ή 0,4%.

Από το σύνολο των γεννήσεων του πρώτου τριμήνου, τα 8.184 νεογνά ήταν αγόρια και τα 7.762 κορίτσια. Την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους είχαν γεννηθεί 8.182 αγόρια και 7.707 κορίτσια.

Τα στοιχεία

Παράλληλα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μικρή υποχώρηση στις γεννήσεις νεκρών. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 96 γεννήσεις νεκρών, έναντι 99 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 3%.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και προέρχονται από την έρευνα Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού, με βάση τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και καταχωριστεί στα ληξιαρχεία των δήμων έως την ημερομηνία διαβίβασής τους. Τυχόν εκπρόθεσμες δηλώσεις ενσωματώνονται μεταγενέστερα στα οριστικά στοιχεία.

Η δημοσίευση εντάσσεται στις νέες στατιστικές υπό ανάπτυξη που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της προσαρμογής στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τις στατιστικές πληθυσμού και στέγασης. Αντίστοιχα στοιχεία για τις γεννήσεις θα δημοσιοποιούνται σε τριμηνιαία βάση έως την πλήρη εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, από την 1η Ιανουαρίου 2028.