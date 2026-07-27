 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Academic Interests"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Statistics"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(7) "Science"
}

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Στις 15.946 οι γεννήσεις, αυξημένες κατά 0,4% σε σχέση με πέρυσι

Κοινωνία 27.07.2026, 12:12
Σχολιάστε
ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οριακή αύξηση κατέγραψαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Συνολικά, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου καταγράφηκαν 15.946 γεννήσεις ζώντων, έναντι 15.889 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 57 γεννήσεις ή 0,4%.

Από το σύνολο των γεννήσεων του πρώτου τριμήνου, τα 8.184 νεογνά ήταν αγόρια και τα 7.762 κορίτσια. Την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους είχαν γεννηθεί 8.182 αγόρια και 7.707 κορίτσια.

Τα στοιχεία

Παράλληλα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν μικρή υποχώρηση στις γεννήσεις νεκρών. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 96 γεννήσεις νεκρών, έναντι 99 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 3%.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά και προέρχονται από την έρευνα Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού, με βάση τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και καταχωριστεί στα ληξιαρχεία των δήμων έως την ημερομηνία διαβίβασής τους. Τυχόν εκπρόθεσμες δηλώσεις ενσωματώνονται μεταγενέστερα στα οριστικά στοιχεία.

Η δημοσίευση εντάσσεται στις νέες στατιστικές υπό ανάπτυξη που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της προσαρμογής στον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τις στατιστικές πληθυσμού και στέγασης. Αντίστοιχα στοιχεία για τις γεννήσεις θα δημοσιοποιούνται σε τριμηνιαία βάση έως την πλήρη εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου, από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank
Business

HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
Business

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών
Markets

Πώς θα ποντάρεις στη Wall Street χωρίς να αγοράσεις μετοχή
Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας
Business

Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας
Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα
Markets

Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα
Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια
Macro

Προεκλογική πρεμούρα για την ακρίβεια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Λογαριασμοί ρεύματος: Το αόρατο κόστος των απλήρωτων οφειλών
Ηλεκτρισμός

Το αόρατο κόστος των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος στα 3 δισ. ευρώ – Πόσο κοστίζουν στους συνεπείς καταναλωτές – Η λύση για τις παλιές οφειλές

Χρήστος Κολώνας
Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τράπεζες

Πιάνει δουλειά στις τράπεζες η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Αγης Μάρκου
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα σε ώρες εργασίας

Διπλάσιο ποσοστό απασχολούμενων στην Ελλάδα έναντι της Ε.Ε. με 49 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως – Η έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
ΔΕΘ: Η κυβερνητική στροφή στη μεσαία τάξη – Τι κρύβει το πακέτο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Economy

Η στροφή στη μεσαία τάξη - Τι κρύβει το πακέτο της ΔΕΘ

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο στάδιο της μετατόπισης του κυβερνητικού αφηγήματος

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ψηφιακό ευρώ: Τελική ευθεία για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.
World

Τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Την 1η Ιανουαρίου 2027 η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για το ψηφιακό ευρώ – Ποιες συναλλαγές αφορά – Πότε μπαίνει στη ζωή μας

Τάσος Μαντικίδης
Τα συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους της Shein επιβάλλουν XXS… IPO
Reuters Breakingviews

Προς XXS... IPO η Shein - Τα «καμπανάκια»

Πολύ μακριά από την κορυφαία αποτίμησή της, ύψους σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε έναν γύρο χρηματοδότησης το 2022, βρίσκεται η Shein

Katrina Hamlin
Δουνκέρκη: Το βιομηχανικό success story που θέλει η ΕΕ να αντιγράψει
World

Το success story που θέλει να αντιγράψει όλη η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει νομοσχέδιο που θα απαιτεί από τις κυβερνήσεις να ορίσουν «περιοχές βιομηχανικής επιτάχυνσης»

Δημήτρης Σταμούλης
Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Wall Street

Ο «Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Το deja vu του Μπέρι που προέβλεψε την κρίση του 2008

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Κοινωνία
Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται
Κοινωνία

Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται

Πάνω από 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα έχουν σπεύσει στο εργοστάσιο που έχει τυλιχτεί στις φλόγες στα Εξαμίλια Κορινθίας

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
Κοινωνία

Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Στις 15.946 οι γεννήσεις, αυξημένες κατά 0,4% σε σχέση με πέρυσι

ΥΠΕΝ: Ο Ολυμπος στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Κοινωνία

Ο Ολυμπος στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ο φάκελος υποψηφιότητας καταρτίστηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), που εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ και τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Η Μενεξεδένια Πολιτεία» του Άγγελου Τερζάκη, VITA & BHMAgazino
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Η Μενεξεδένια Πολιτεία» του Άγγελου Τερζάκη, VITA & BHMAgazino

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή 26 Ιουλίου

Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστήμια – πίνακες για όλα τα τμήματα
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστήμια – πίνακες για όλα τα τμήματα

Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας

Πανελλαδικές 2026: Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής
Κοινωνία

Αυριο Τετάρτη ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε πως οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 23/7.

Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα σε 4 περιφέρειες με υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών – Ποιους αφορά
Κοινωνία

Έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα σε 4 περιφέρειες

Ο καύσωνας οδήγησε στη λήψη έκτακτων μέτρων - Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται

Latest News
HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank
Business

HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank

Η Optima Bank εκτιμά ότι τα κέρδη της HELLENiQ ENERGY στο β’ τρίμηνο θα διαμορφωθούν σε 361 εκατ. ευρώ

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
Business

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ έκλεισε - Στο 7,87% η απόδοση του

Χρήστος Κολώνας
Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών
Markets

Πώς θα ποντάρεις στη Wall Street χωρίς να αγοράσεις μετοχή

Η CME Group προσφέρει ένα νέο απλό εργαλείο για στοιχήματα στις πιο δημοφιλείς μετοχές της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας
Business

Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας

Η Imperial Brands Hellas βρίσκεται σε μια χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία συμπληρώνει 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά

Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα
Markets

Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα

Οι στρατηγικοί αναλυτές εκφράζουν φόβους για κυβερνητικές πολιτικές που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο γιεν και στα ομόλογα

Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια
Macro

Προεκλογική πρεμούρα για την ακρίβεια

Η κυβέρνηση ανακοινώνει πυροσβεστικά μέτρα για την ακρίβεια - Φωτιά οι τιμές στα καύσιμα - Αναγγελίες για πρόσθετες παρεμβάσεις - Διαβεβαιώσεις για τα τιμολόγια στο νερό

Χρήστος Κολώνας
Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου για ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Economy

Η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου

Τη συναντίληψη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην οικονομία επιβεβαίωσαν οι δύο πλευρές με αφορμή τη ΔΕΘ

Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται
Κοινωνία

Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται

Πάνω από 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα έχουν σπεύσει στο εργοστάσιο που έχει τυλιχτεί στις φλόγες στα Εξαμίλια Κορινθίας

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες
World

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες

Οι κεντρικές τράπεζες και τα στοιχεία για πληθωρισμό και ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο για BofA και Global Macro Watch

Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»
World

Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»

Στόχος για Γαλλία και Γερμανία η επίτευξη συμφωνίας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Βιομηχανίας της ΕΕ στις 24 Σεπτεμβρίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Gazprom: Ανακοίνωσε νέο ρεκόρ στις προμήθειες φυσικού αερίου στην Κίνα
Ενέργεια

Gazprom: Νέο ρεκόρ στις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Κίνα

Η Μόσχα και το Πεκίνο προχωρούν στην κατασκευή του νέου αγωγού φυσικού αερίου, Power of Siberia 2

Τράπεζες: Επιτάχυνε η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τον Ιούνιο
Τράπεζες

«Ανέβασαν« ρυθμό οι χορηγήσεις δανείων τον Ιούνιο

Στο 8,8% ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Καταθέσεις: Άλμα άνω των 8,5 δισ. ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Ιούνιο
Τράπεζες

Άλμα 8,5 δισ. στις καταθέσεις τον Ιούνιο

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από τις επιχειρήσεις, των οποίων οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 7,580 δισ. ευρώ, ενώ των νοικοκυριών κατά 995 εκατ. ευρώ

Ειδική άδεια μητρότητας: Διευρύνονται οι δικαιούχοι – Η διαδικασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αλλαγές στην άδεια μητρότητας - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την ειδική άδεια μητρότητας

Συντάξεις-Επιδόματα: Ξεκίνησε η εβδομάδα πληρωμών – Ποιοι και πότε θα πάνε ταμείο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εβδομάδα πληρωμών - Ποιοι και πότε πάνε ταμείο

Ξεκινά ο νέος κύκλος καταβολών με τις συντάξεις Αυγούστου, ενώ ακολουθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΟΠΑ: Πιστοποίηση με «Άριστα» των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πιστοποίηση με «Άριστα» των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ

Όλα τα ΠΜΣ που εποπτεύει διοικητικά το ΟΠΑ αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν με «Άριστα»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies