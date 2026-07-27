Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος

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Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.528,64 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,44%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 31,54 εκατ. ευρώ.

Οι μετοχές στο ταμπλό

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+3,84%), της Τιτάν (+3,41%), της Εθνικής (+2,93%), της Optima Bank (+2,75%), της Eurobank (+2,73%), της Alpha Bank (+2,71%) κ αι της Elvalhalcor (+2,70%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,29%), της Motor Oil (-0,59%) και της Coca Cola HBC (-0,17%). Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 9 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Δομική Κρήτης (+8,30%) και Viohalco (+3,84%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές EXAE (-1,22%) και ‘Ελαστρον (-1,11%).

Ανοδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στον απόηχο της αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή και της σημαντικής υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, το συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent υποχωρούν κατά σχεδόν 7% κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, με τις μετοχές του ενεργειακού κλάδου να καταγράφουν απώλειες και να αποτελούν έναν από τους ελάχιστους κλάδους του STOXX 600 με πτωτική τάση.