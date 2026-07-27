LVMH: Άνοδος 1% για τις πωλήσεις μόδας του ομίλου

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Σε οργανική ανάπτυξη επιστρέφουν οι πωλήσεις μόδας του ομίλου LVMH, σημειώνοντας άνοδο 1% εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διακυμάνσεων, ένα χρόνο αφότου ο Jonathan Anderson ανέλαβε τα ηνία του Dior.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 3%. «Η επιτάχυνση της ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο προήλθε ιδίως από την επιτυχία των πρώτων σχεδίων του Jonathan Anderson για τον Christian Dior, την αξιοσημείωτη απόδοση των εξαιρετικών νέων καταστημάτων της Louis Vuitton στο Πεκίνο και τη Σεούλ, και τις εμβληματικές σειρές των Tiffany και Bvlgari. Η ισχυρή ανάπτυξη της Sephora και η ανάκαμψη της σαμπάνιας και του κονιάκ συνέβαλαν επίσης σε αυτή την εξαιρετική δυναμική», διευκρίνισε ο πρόεδρος Bernard Arnault.

Το αδύναμο δολάριο ΗΠΑ συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στις ευρωπαϊκές εταιρείες ειδών πολυτελείας, οι οποίες αναφέρουν πωλήσεις και κέρδη σε ευρώ. Τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου μειώθηκαν κατά 4%.

Αύξηση για την LVMH

Είναι το πρώτο τρίμηνο που οι πωλήσεις μόδας είχαν αυξηθεί από το 2024.

Οι πωλήσεις του ομίλου επιταχύνθηκαν ελαφρώς, σημειώνοντας οργανική άνοδο 3%. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ανάπτυξη 2,3%, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Τα νέα έρχονται καθώς ο μεγαλύτερος όμιλος ειδών πολυτελείας επιδιώκει να ξεπεράσει μια πτώση της ζήτησης σε ολόκληρο τον κλάδο, κυρίως αναδιαμορφώνοντας την εικόνα και τη γκάμα προϊόντων της δεύτερης μεγαλύτερης μάρκας μόδας, της Dior. Οι ενημερώσεις σχετικά με την ανάκαμψη της μάρκας, με επικεφαλής τον σχεδιαστή Jonathan Anderson και την διευθύνουσα σύμβουλο Delphine Arnault, τημεγαλύτερη κληρονόμο του προέδρου της LVMH, Bernard Arnault , αναμένονται μάλιστα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στην αγορά και τους επενδυτές.