Ισπανία: Ένα γκολ αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ – Η υπεραξία μιας επικής νίκης

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Χρειάστηκαν 106 λεπτά προκειμένου η Ισπανία να διασπάσει την άμυνα τη Αργεντινής, στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο Φεράν Τόρες, μετά από εξαιρετική ομαδική συνεργασία, έστειλε την μπάλα να «αναπαυτεί» στην εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνεζ.

Ποια είναι στην πραγματικότητα η αξία της νίκης της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο για την εθνική οικονομία

Το «χρυσό γκολ» του Τόρες δεν χάρισε μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο στη «Φούρια Ρόχα». Πέρα από το άμεσο χρηματικό έπαθλο από τη FIFA αναμένεται να προκαλέσει μια ισχυρή τόνωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας και υπάρχει εξήγηση για αυτό.

Είναι πολλά τα λεφτά…

Πίσω από τις επευφημίες, τα πυροτεχνήματα και τη συναισθηματική ανάταση ενός ολόκληρου έθνους, κρύβεται ένας σύνθετος οικονομικός μηχανισμός που αναμένεται να διοχετεύσει δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τόσο τα δημόσια ταμεία όσο και τους δείκτες της εθνικής οικονομίας.

Το άμεσο ταμειακό όφελος από την επιτυχία αυτή είναι ήδη ορατό και μετρήσιμο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) θα καταβάλει στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) το ποσό-ρεκόρ των 50 εκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχεί σε περίπου 43,7 εκατομμύρια ευρώ. Το χρηματικό αυτό έπαθλο είναι αισθητά αυξημένο σε σύγκριση με τα 42 εκατομμύρια δολάρια που είχε εισπράξει η Αργεντινή το 2022. Η ομοσπονδία αναμένεται να διαθέσει ένα μέρος αυτού του ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και αναπτυξιακών υποδομών, ενώ παράλληλα έχει προβλεφθεί γενναιόδωρο μπόνους για τους πρωταγωνιστές του θριάμβου.

Ωστόσο, το ουσιαστικότερο ερώτημα που απασχολεί αναλυτές και οικονομικά επιτελεία συμπυκνώνεται στο ποια θα είναι η ευρύτερη, μακροοικονομική επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας. Η απάντηση κρύβεται σε επιστημονικά δεδομένα και οικονομετρικές μελέτες που εξετάζουν τη συμπεριφορά των αγορών μετά από παγκόσμιες αθλητικές επικρατήσεις.

Κομβικής σημασίας είναι η έρευνα του οικονομολόγου Μάρκου Μέλο από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Oxford Bulletin of Economics and Statistics.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου ενισχύει τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της νικήτριας χώρας κατά τουλάχιστον 0,48% κατά τη διάρκεια των δύο τριμήνων που ακολουθούν τον μεγάλο τελικό.

Στην περίπτωση της ισπανικής οικονομίας, η οποία διαθέτει ένα ΑΕΠ της τάξεως των 1,69 τρισεκατομμυρίων ευρώ, αυτή η ποσοστιαία αύξηση μεταφράζεται σε μια θεαματική οικονομική ώθηση που αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές αν και το άμεσο χρηματικό έπαθλο της FIFA αποτελεί αναλογικά ένα πολύ μικρό κλάσμα της συνολικής παραγωγής της χώρας, η αλυσιδωτή επίδραση του τίτλου στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αυτή που δημιουργεί την πραγματική προστιθέμενη αξία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, κινητήριος δύναμη αυτής της ανάπτυξης δεν είναι η εγχώρια κατανάλωση. Αν και τα τοπικά μπαρ, τα εστιατόρια και οι χώροι ψυχαγωγίας είδαν τους τζίρους τους να εκτοξεύονται, ο πραγματικός καταλύτης του ΑΕΠ εντοπίζεται στο πεδίο των διεθνών συναλλαγών.

Η παγκόσμια εμβέλεια που «κέρδισε» η Ισπανία

Η κατάκτηση του Μουντιάλ λειτουργεί ως μια γιγαντιαία, παγκόσμιας εμβέλειας διαφημιστική καμπάνια για το «Brand Spain». Η προβολή της χώρας στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη ενισχύει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, προσελκύει επενδύσεις και, πάνω από όλα, απογειώνει τις εξαγωγές.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου του Αμπερντίν δείχνει ότι οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών μιας πρωταθλήτριας κόσμου αυξάνονται κατά 5% έως 6% περισσότερο από τον σύνηθη μέσο όρο κατά τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, ο τουριστικός τομέας, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ισπανικής οικονομίας, αποκτά νέα δυναμική, καθώς η αναγνωρισιμότητα της χώρας ενισχύει την ελκυστικότητά της ως ταξιδιωτικού προορισμού για τα επόμενα χρόνια.

Αυτή η αναπτυξιακή ένεση έρχεται σε μια ιδιαίτερα βατή αλλά και απαιτητική συγκυρία για την Ισπανία. Η χώρα εισήλθε στο 2026 με ισχυρή οικονομική δυναμική, σημειώνοντας ετήσια αύξηση παραγωγής άνω του 2% στο πρώτο τρίμηνο. Η Τράπεζα της Ισπανίας είχε ήδη προβλέψει ανάπτυξη της τάξεως του 2,3% για το συνολικό του έτους, παρά τις πιέσεις που ασκούν οι διεθνείς τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός. Υπό αυτό το πρίσμα, η πρόσθετη ώθηση του 0,48% λειτουργεί ως ένα πολύτιμο οικονομικό μαξιλάρι, θωρακίζοντας την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας απέναντι στις εξωτερικές αβεβαιότητες.

Αν και οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η θετική επίδραση του Μουντιάλ σταδιακά εξασθενεί μετά το πέρασμα των πρώτων έξι μηνών, το αποτύπωμα που αφήνει η επιτυχία αυτή είναι βαθύ. Η Ισπανία κατάφερε να μετατρέψει μια αθλητική επικράτηση σε ένα ισχυρό οικονομικό εργαλείο. Το «χρυσό γκολ» του Φεράν Τόρες αποκτά χαρακτηριστικά επένδυσης δισεκατομμυρίων ευρώ για την πραγματική οικονομία.

Πηγή: in.gr