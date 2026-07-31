Τραμπ για Ιράν: Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε, μέχρι να πουν «δεν αντέχουν άλλο»

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Επιθέσεις στο Ιράν, τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι τον εξαπατά. Κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, που αντί στον Λευκό Οίκο πραγματοποιείται στο Καμπ Ντέιβιντ, είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τη στρατιωτική δράση.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, «τι περιμένει», είπε ότι η Ουάσιγκτον θα χτυπήσει το Ιράν «πολύ σκληρά». «Κάποια στιγμή, θα πουν ότι απλά δεν αντέχουμε άλλο», είπε.

«Τους αποδεκατίσαμε»

Και στη συνέχεια, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα για αναβίωση της εκεχειρίας, μετά τις πρόσφατες διπλωματικές ενέργειες, απάντησε: «Θέλουμε απλώς να κερδίσουμε».

«Τα πάμε πολύ καλά. Προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί, όσο ευγενικός μπορεί να είναι κανείς σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά ξέρετε, αποδεκατίζονται. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αντιαεροπορικά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα – έχουν κάποιες, αλλά πολύ λίγες», είπε.

Trump on Iran: They have some missiles left, but they have far fewer than they had four or five months ago. Their manufacturing capacity is almost gone. Their drone capacity is almost gone. But they have some. pic.twitter.com/4Zr0j6L5l6 — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026



Και πρόσθεσε: «Είναι πολύ απλό, δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα και δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Αν είχαν, η Μέση Ανατολή θα είχε εξαλειφθεί».

Έχασε την… πίστη του

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ωστόσο ότι «χάνει την πίστη του» στην ικανότητά του να κάνει συμφωνία με το Ιράν, «λόγω της ανεντιμότητάς τους».

Trump on Iran: We can reach a deal with Iran, but I am losing faith in them because they lie. pic.twitter.com/xgsi1FZG0l — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026



«Χάνω την πίστη μου σε αυτούς, επειδή ψεύδονται και παραποιούν την εικόνα», είπε ο Ντόναλντ. Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν κλιμάκωσε τον πόλεμο με μια επίθεση που έκανε τη νύχτα της Πέμπτης.

«Την άλλη μέρα, εκτόξευσε [το Ιράν] πέντε πυραύλους, τους καταρρίψαμε, ήμασταν στη μέση μιας διαπραγμάτευσης. Περιμένω τον Στιβ [Γουίτκοφ] να με πάρει τηλέφωνο για το πώς πήγαν οι διαπραγματεύσεις. Και αντ’ αυτού δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Πιτ [Χέγκσεθ] ότι μόλις εκτόξευσαν πέντε πυραύλους σε μία από τις βάσεις μας στην Ιορδανία».

Reporter: Who from the administration is talking to Iran? Trump: Steve, Jared, JD, Marco. Reporter: They say talks aren’t happening. Trump: They just make me angry. pic.twitter.com/q88p9Add3B — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

«Αθετούν τον λόγο τους τόσο συχνά», είπε για το Ιράν.

«Για παράδειγμα, θα μιλήσουμε για τα πυρηνικά και θα είμαστε εκεί μιλώντας για τα πυρηνικά για επτά ώρες… Μετά θα βγουν και θα πω, “Συζήτησαν για τα πυρηνικά”. Και εκείνοι θα πουν, “Δεν συζητήσαμε ποτέ για τα πυρηνικά”», πρόσθεσε.

«Το μόνο που κάνουν είναι να με θυμώνουν, ξέρετε; Απλώς με θυμώνουν», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναζητούν «ιρανικά περιουσιακά στοιχεία»

Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ αναζητούν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία «σε όλο τον κόσμο». Υποστήριξε ότι «αυτά τα χρήματα θα πάνε στον ιρανικό λαό».

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει για τυχόν ζημιές σε πλοία και φορτία στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας την έντονη καταδίκη της Τεχεράνης.

Πηγή: In.gr