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Πακιστάν: Σε διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Το Πακιστάν ανέφερε πως βρίσκονταν «σε εξέλιξη» διαπραγματεύσεις προκειμένου τα μέρη να «καταλήξουν σε αποκλιμάκωση»

Κόσμος 31.07.2026, 08:24
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Πακιστάν: Σε διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν
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Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται ΗΠΑ – Ιράν με σκοπό να υπάρξει αποκλιμάκωση έπειτα από νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών τη νύχτα και τα ιρανικά πυρά σε αντίποινα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Πακιστάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Εν αναμονή ενδεχόμενης προόδου, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαπλώθηκε σε ακόμη μια χώρα: μετά το Ιράκ, όπου οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη μπήκαν στο στόχαστρο αμερικανοσαουδαραβικών αεροπορικών βομβαρδισμών, η Αίγυπτος έκανε λόγο για επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στο λιμάνι της Δαμιέτης, στη Μεσόγειο.

Τι αναφέρει το Πακιστάν

Η πακιστανική διπλωματία ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πως βρίσκονταν «σε εξέλιξη» διαπραγματεύσεις προκειμένου τα μέρη να «καταλήξουν σε αποκλιμάκωση», ειδικά όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Ανέφερε πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου τα μέρη να επανέλθουν στην τήρηση του «μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», που υπογράφτηκε στα μέσα Ιουνίου κι υποτίθεται ότι άνοιγε τον δρόμο ώστε οι δυο χώρες να βάλουν οριστικό τέλος στον πόλεμο.

Η διαδικασία όμως εκτροχιάστηκε στις αρχές Ιουλίου, με την επανέναρξη των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και των ιρανικών αντιποίνων εναντίον μοναρχιών της Μέσης Ανατολής, συμμάχων των ΗΠΑ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα δεν ανακοινώθηκε νέος γύρος πληγμάτων των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τα ξημερώματα χθες Πέμπτη, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωνε πως στοχοποίησε «δεκάδες» εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον ανέφερε πως οι βομβαρδισμοί αυτοί αποτελούσαν «ισχυρή» ανταπόδοση στην εκτόξευση από την Τεχεράνη «βαλλιστικών πυραύλων» εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας πως αναχαιτίστηκαν «όλοι».

Να τερματιστεί η «κλιμάκωση»

Οι Φρουροί, από την πλευρά τους, ανακοίνωσαν χθες ότι τρία μέλη τους σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση στο βορειοδυτικό Ιράν, ενώ επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πλήγματα σε νότιες επαρχίες.

Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό που έπληξε σπίτι στη νήσο Κεσμ, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Αφού η Αίγυπτος έκανε λόγο για επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα που έπληξαν δυο πλοία, το ένα από τα οποία ήταν αμερικανικό, στο λιμάνι της Δαμιέτης προχθές Τετάρτη, ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος «στην κλιμάκωση» στην περιοχή.

Επρόκειτο για την πρώτη επίθεση στην Αίγυπτο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο κ. Σίσι ανέφερε πως διενεργείται έρευνα για τις περιστάσεις της επίθεσης. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης από καμιά πλευρά ως αυτό το στάδιο.

Το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα υεμενιτών ανταρτών Ανσαραλά, γνωστότερο στη Δύση με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, αρνήθηκε πως αυτό βρισκόταν πίσω από την επιδρομή. Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε το Ισραήλ.

«Η Αίγυπτος είναι φίλη και σημαντικός εταίρος» του Ιράν, σημείωσε μέσω X, προσθέτοντας πως «πρέπει όλοι να επαγρυπνούμε για τα κακόβουλα σχέδια και τις επιθέσεις ‘ψευδούς σημαίας’ με στόχο να υπονομευτεί η περιφερειακή ειρήνη».

Ναυτικός συνασπισμός

Χώρες της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις μπήκαν ξανά στο στόχαστρο χθες. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό αποδοθέντα στο Ιράν εναντίον κινεζικής εταιρείας. Η Ιορδανία ανέφερε πως αναχαίτισε πέντε πυραύλους οι οποίο εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό ότι στοχοποίησαν, σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό στη νήσο Κεσμ, αμερικανικά αεροσκάφη σταθμευμένα στην αεροπορική βάση Αλ Αζράκ.

«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά», «είναι η σειρά μας», απειλούσε προχθές Τετάρτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ, ο πόλεμος είχε ήδη εξαπλωθεί σε άλλο μέτωπο, με την αναζωπύρωση της σύγκρουσης ανάμεσα στους Χούθι και τη Σαουδική Αραβία.

Το Ριάντ λογαριάζει στην Ερυθρά θάλασσα για να συνεχίσει τις εξαγωγές αργού και ανακοίνωσε χθες την ίδρυση ναυτικού συνασπισμού με τη συμμετοχή περίπου 15 κρατών, με αποστολή να εγγυηθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η Ερυθρά θάλασσα έγινε ακόμη σημαντικότερη μετά το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου, από το οποίο διερχόταν προπολεμικά το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Χθες το πρωί οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως δυο πλοία προσπάθησαν το βράδυ της Τετάρτης να διασχίσουν το στενό κινούμενα εκτός της «ασφαλούς» διαδρομής που έχει υποδείξει η Τεχεράνη αλλά το ένα «πήρε φωτιά», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

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