Μπουζνά – Euronext: Εγκώμια για την πορεία της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών

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Ιδιαίτερα αισιόδοξος για το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και για την ελληνική οικονομία εν γένει, εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext, Στεφάν Μπουζνά.

«Εξελίσσεται εξαιρετικά καλά» σημείωσε μιλώντας στο CNBC για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

«Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια υπήρχε πάντα ένας σκεπτικισμός για την ελληνική οικονομία, για την ελληνική δυναμική. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι οι χώρες που συνήθως αναφέρονταν ως PIIGS – Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ισπανία – κάνουν εκπληκτική δουλειά και μια εκπληκτική ανάκαμψη» ανέφερε και πρόσθεσε: «Σε μακροοικονομικούς όρους, η Ελλάδα διανύει το τρίτο έτος δημοσιονομικού πλεονάσματος.

Η Ελλάδα αποπληρώνει περισσότερο χρέος από όσο δανείζεται στις αγορές και υπάρχει αναμφισβήτητα ένα ράλι στα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, στις ελληνικές μετοχές.

Έτσι, η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών πέρυσι ήταν πολύ επίκαιρη».

Κέντρο τεχνολογίας στην Αθήνα

«Συναντάμε αυτή τη δυναμική και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ομάδα της Αθήνας για να πετύχουμε ορισμένες πραγματικές τομές. Για παράδειγμα, έχουμε μια ισχυρή δυναμική επαναπατρισμού ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών ώστε να εισαχθούν στην Ευρώπη. Επιστρέφουμε, λοιπόν, σε μια κατάσταση όπου όχι μόνο οι όγκοι στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότεροι σε σύγκριση με όταν εξαγοράσαμε την εταιρεία πριν από έναν χρόνο – ή στα τέλη του περασμένου έτους, συγγνώμη – αλλά από την άλλη πλευρά, σε όλα τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της επιχειρηματικότητάς μας, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι επειδή έχουμε εξαιρετική δυναμική» συνέχισε ο ίδιος.

Υπογράμμισε ότι «δημιουργούμε στην Αθήνα ένα κέντρο τεχνολογίας και υποστηρικτικών λειτουργιών σε επίπεδο ομίλου».

«Θα δημιουργήσουμε λοιπόν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας στην Αθήνα για να εργαστούν για τον όμιλο, επειδή είμαστε εντυπωσιασμένοι από την ποιότητα του ταλέντου που βρίσκουμε στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικότερα, καθώς και στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με την επιτυχία αυτής της συναλλαγής και βέβαιοι ότι η ενσωμάτωση θα προχωρήσει πολύ γρηγορότερα από ό,τι είχαμε αρχικά προβλέψει».