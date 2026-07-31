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ΕΦΚΑ: Αυξήθηκαν οι οφειλές, μειώθηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις

Τα τελευταία στοιχεία της έκθεσης του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής για την «εικόνα» του ΕΦΚΑ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 31.07.2026, 07:00
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ΕΦΚΑ: Αυξήθηκαν οι οφειλές, μειώθηκαν οι εκκρεμείς συντάξεις
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Στα 51,78 δισ. ευρώ, διαμορφώθηκε το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τον e – ΕΦΚΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση των συνολικών οφειλών κατά περίπου 2,05 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές οφειλές περιλαμβάνουν τις κύριες οφειλές ύψους 30,06 δισ. ευρώ και τα πρόσθετα τέλη ύψους 21,71 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η τριμηνιαία έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής, η μεταβολή αυτή οφείλεται σε αύξηση τόσο των κύριων οφειλών (κατά 367,9 εκατ. ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (κατά 1,68 δισ. ευρώ). Αναλυτικότερα, η αύξηση στις ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές πηγάζει από το εύρος οφειλής άνω των 10.000 ευρώ (κατά 624,4 εκατ. ευρώ συνολικά), ενώ μείωση καταγράφεται στις κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ (κατά 256,5 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΑΟ, οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία διαμορφώθηκαν στο τέλος Μαρτίου του 2026 στους 1.491.219 (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το σύνολο των κύριων οφειλών αφορά ποσά άνω των 10.000 ευρώ, ενώ μεγάλο ποσοστό των κύριων οφειλών εντοπίζεται στο εύρος οφειλής από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

Οι εκκρεμείς συντάξεις

Στην αντίπερα όχθη, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για κύρια σύνταξη άγγιξε τον Μάρτιο του 2026 τις 33.859, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο κατά 1.320 αιτήσεις.
Παράλληλα, το πλήθος των αιτήσεων κύριας συνταξιοδότησης συνεχίζει την πτωτική του πορεία σε ετήσια βάση, καθώς κατέγραψε μείωση κατά 6.957 αιτήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παρόμοια είναι και η εξέλιξη του πλήθους των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες), το οποίο άγγιξε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026 τις 13.163 αιτήσεις, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (κατά 4.543 αιτήσεις), ενώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 παρατηρείται μείωση (κατά 7.084 αιτήσεις).

Στον κλάδο επικουρικής σύνταξης, ο e-ΕΦΚΑ πραγματοποίησε αλλαγή του τρόπου παρακολούθησης του πλήθους των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, στις εκκρεμείς αιτήσεις περιλαμβάνονται εκείνες για τις οποίες έχει προηγηθεί έκδοση πράξης κύριου φορέα.

Το πλήθος των συγκεκριμένων αιτήσεων άγγιξε τον Μάρτιο του 2026 τις 40.170, με μικρή μείωση σε ετήσια βάση κατά 1.647 αιτήσεις. Αντίστοιχα, στις ληξιπρόθεσμες περιλαμβάνονται εκείνες με δυνατότητα έκδοσης, δηλαδή εκείνες για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα 90 ημερών μετά την έκδοση της απόφασης του Κύριου Φορέα. Οι εν λόγω αιτήσεις άγγιξαν τον Μάρτιο του 2026 τις 31.478, καταγράφοντας μείωση σε ετήσια βάση κατά 2.511 αιτήσεις.

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