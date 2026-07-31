ΧΗΤΟΣ: Πώς θα εδραιώσει την παρουσία της στην αγορά

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Νέες συνεργασίες με οργανωμένα δίκτυα λιανικής, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της αλλά και περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, οριοθετούν το στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς για τη χρονιά που «τρέχει» για την ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, μέλος του Green Beverages Group, η οποία συνεχίζει τις επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγικής ευελιξίας.

Επέκταση συνεργασιών με οργανωμένα δίκτυα λιανικής για την ΧΗΤΟΣ

Ειδικότερα, τη φετινή χρονιά, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την οικονομική χρήση του 2025, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στην ελληνική αγορά θα επιδιώξει την εδραίωση της παρουσίας της μέσω της επέκτασης των συνεργασιών με οργανωμένα δίκτυα λιανικής, τη διεύρυνση των καναλιών διανομής και την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων.

Ενδεικτικό των στρατηγικών επιλογών της εταιρείας είναι το γεγονός ότι τον Απρίλιο φέτος προϊόντα της ΧΗΤΟΣ (κωδικοί του φυσικού μεταλλικού νερού ΖΑΓΟΡΙ και επιλεγμένοι κωδικοί Green, όπως Green Cola), έχουν αποκλειστική παρουσία στο δίκτυο Βενέτης σε όλη την Ελλάδα, διευρύνοντας τη θέση της εταιρείας σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον καθημερινών επιλογών.

Αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης

Σε διεθνές επίπεδο, η στρατηγική επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής του δραστηριότητας, τόσο στον τομέα του φυσικού μεταλλικού νερού όσο και στον τομέα των αναψυκτικών με φυσικά χαρακτηριστικά, αξιοποιώντας τις συνέργειες με εταιρείες του ομίλου που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επέκτασης σε αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και αυξανόμενο καταναλωτικό ενδιαφέρον για προϊόντα με ποιοτικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Οι συνεχείς επενδύσεις φαίνεται ότι είναι μονόδρομος για την ΧΗΤΟΣ, η οποία αξίζει να σημειωθεί πως φέτος ολοκλήρωσε επένδυση 7 εκατ. ευρώ στη μονάδα της Ζήρειας Κορινθίας, όπου εμφιαλώνεται το ομώνυμο φυσικό μεταλλικό νερό, για «πράσινες» συσκευασίες και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Μία επένδυση που ήρθε να καλύψει το κενό που υπήρχε στην premium κατηγορία του ελληνικού εμφιαλωμένου νερού για προϊόντα με βιώσιμη συσκευασία και τοπική παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ενεργειακή κατανάλωση

Έμφαση δίνεται φυσικά και στην ενεργειακή απόδοση. Είναι χαρακτηριστικό πως οι δαπάνες ενέργειας του ομίλου διαμορφώθηκαν στο 5,31% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών, μειωμένες σε σχέση με το 5,49% της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση αυτή ενισχύθηκε και από τις επενδύσεις του ομίλου σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, οι οποίες συμβάλλουν στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους αλλά και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δραστηριότητας. Παράλληλα, οι δαπάνες μεταφοράς και διανομής, που αποτελούν κομβικό στοιχείο του κόστους για έναν όμιλο με εκτεταμένο δίκτυο διανομής φυσικού μεταλλικού νερού, διαμορφώθηκαν σε 27,76% του συνόλου των δαπανών, έναντι 27,13% στη χρήση 2024.

Άλμα κερδοφορίας

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ΧΗΤΟΣ παρουσίασε βελτίωση στα βασικά οικονομικά μεγέθη, επιδεικνύοντας θετικές τάσεις τόσο στην κερδοφορία όσο και στη λειτουργική του απόδοση. Τα έσοδα του αυξήθηκαν κατά 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 113,28 εκατ. ευρώ έναντι 111,98 εκατ. ευρώ το 2024.

Το EBITDA ενισχύθηκε ικανοποιητικά καθώς διαμορφώθηκε σε 10,02 εκατ. ευρώ έναντι 9,10 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,0%. Αντίστοιχα, το EBIT διαμορφώθηκε στα 5,06 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση 23,8% σε σύγκριση με τα 4,09 εκατ. ευρώ του 2024.

Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν εντυπωσιακή βελτίωση, ανερχόμενα σε 2,04 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι κερδών 597 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 242,3%. Παρόμοια άνοδο κατέγραψαν και τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 1,55 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 140 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.