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Wall Street: Επαναφορά σε πτωτικές τάσεις καθώς τα ομόλογα ανεβαίνουν

Αντιστρέφεται η άνοδος που είχε σημειωθεί στη Wall Street μετά τα αποτελέσματα της Amazon και τις επιδόσεις στις μετοχές ημιαγωγών

Wall Street 31.07.2026, 17:32
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Wall Street: Επαναφορά σε πτωτικές τάσεις καθώς τα ομόλογα ανεβαίνουν
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Η Wall Street άνοιξε με αρνητικά πρόσημα την Παρασκευή, αντιστρέφοντας την άνοδο που είχε σημειωθεί μετά τα αποτελέσματα της Amazon και τις κερδοφόρες επιδόσεις στις μετοχές ημιαγωγών.

Ο δείκτης Nasdaq Composite χάνει 0,11%, ενώ ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,27%. Ο Dow Jones Industrial Average διαπραγματεύτηκε χαμηλότερα κατά 0,29%.

Η Amazon εκτοξεύτηκε κατά 11% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τις αναμενόμενες εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο. Τα αποτελέσματα, που ωφελήθηκαν από τη δυναμική της επιχείρησης cloud computing, ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη.

Το iShares Semiconductor ETF (SOXX) αυξήθηκε κατά 5,4%, με ηγέτες τις Micron και AMD. Αυτή η άνοδος στηρίζει την προηγούμενη αναρρίχηση του ταμείου κατά 8,5% από την Πέμπτη — που ήταν η καλύτερή του από τις 9 Απριλίου 2025.

Η Apple, αντίθετα, κινήθηκε χαμηλότερα κατά περισσότερο από 9%. Τα έσοδα του τρίτου οικονομικού τριμήνου της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες, βοηθούμενα από άλμα 22% στις πωλήσεις iPhone, παρόλο που η μειωμένη εισροή εσόδων από υπηρεσίες έριξε τη μετοχή της.

Οι κινήσεις ακολούθησαν μια ισχυρή άνοδο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πέμπτης με επικεφαλής τη Microsoft, που εκτοξεύτηκε κατά 16% αφού ο κολοσσός λογισμικού ανακοίνωσε ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη του Azure cloud. Η ανάκαμψη ήρθε μετά από μια αρκετά δύσκολη συνεδρίαση την Τετάρτη, όταν ο Dow έπεσε πάνω από 1.100 μονάδες, τη χειρότερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025.

«Οι επενδυτές προσαρμόζουν ξανά τις προσδοκίες τους για περικοπές επιτοκίων από την Fed, μειώνοντας την υπερβολική ρευστότητα που έχει τροφοδοτήσει τις κερδοσκοπικές αγορές που κινούνται από τη μόδα,» δήλωσε ο Ρίτσαρντ Μπέρνσταϊν, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών και εξατομικευμένων επενδύσεων στην Janus Henderson Investors. «Η ηγεσία της αγοράς επεκτείνεται πέρα από τους ‘Magnificent 7’, καθώς οι επενδυτές επιβραβεύουν ολοένα και περισσότερο τις βελτιούμενες βασικές αρχές αντί για την κινητήρια δυναμική από τον θόρυβο».

Παρά τις έντονες εναλλαγές της εβδομάδας, οι βασικοί δείκτες παρέμειναν σε καλό δρόμο για να κλείσουν υψηλότερα. Ο Dow αυξήθηκε περίπου 0,9% για την εβδομάδα, όπως και ο S&P 500. Ο Nasdaq Composite προηγήθηκε περίπου 1,2%. Ωστόσο, ο S&P 500 και ο Nasdaq κατευθύνονταν προς μηνιαίες απώλειες, ενώ ο Dow είχε μια μικρή άνοδο για τον Ιούλιο.

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