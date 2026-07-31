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Σούπερ μάρκετ: Σε αρνητικό έδαφος ο πληθωρισμός των τροφίμων

Αντίστροφη μέτρηση για τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα σούπερ μάρκετ που αναμένεται να φανούν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου

Economy 31.07.2026, 16:09
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Σούπερ μάρκετ: Σε αρνητικό έδαφος ο πληθωρισμός των τροφίμων
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Με αρνητικό πρόσημο ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο, καθώς φαίνεται ότι η λήξη του πλαφόν σε προϊόντα σούπερ μάρκετ στο τέλος του Ιουνίου δεν πυροδότησε κύμα ανατιμήσεων με την αγορά να ανταποκρίνεται και στην πρόσκληση του υπουργείου Ανάπτυξης για συγκράτηση στις τιμές. Την ώρα ίδια που μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την εθνική πρωτοβουλία που ανέλαβε καλώντας προμηθευτές και λιανεμπόριο για μειώσεις τιμών σε δημοφιλείς κωδικούς από το τέλος Αυγούστου.

Σούπερ μάρκετ και πληθωρισμός τροφίμων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, τον Ιούλιο ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος καθώς διαμορφώθηκε σε -0,3 έναντι 2,2 τον Ιούνιο, την ίδια στιγμή όπου στη ζώνη του ευρώ διαμορφωνόταν σε 1,2 και 1,5 αντίστοιχα.

Η αποκλιμάκωση είναι σημαντική αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα τον Μάρτιο ήταν 3,7, τον Απρίλιο 3,8, ενώ τον Μάιο υποχώρησε στο 2,6.

Στη ζώνη του ευρώ τους ίδιους μήνες είχε κινηθεί αρκετά χαμηλότερα καθώς τον Μάρτιο και τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 2,4 και στο 1,9 τον Μάιο.

Η ώρα των μειώσεων στις τιμές

Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να εξακολουθούν να πυροδοτούν το ανατιμητικό κλίμα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέλαβε, αμέσως μετά τη λήξη ισχύος του πλαφόν σε σειρά βασικών καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων, εθνική πρωτοβουλία, όπως την χαρακτήρισε, που αφορά σε εθελοντικές μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου και σε βάθος τουλάχιστον δύο μηνών.

Βασικός στόχος είναι το εύρος των μειώσεων να κινηθεί από 5% έως 20% ανά κωδικό, σε βασικά προϊόντα που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού», και επί των κανονικών τιμών, ενώ οποιαδήποτε επιπλέον προσφορά θα υπολογίζεται πάνω στη νέα χαμηλότερη τιμή.

Με τη διαδικασία υποβολή των τελικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις προς την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να «κλείνει» σε ελάχιστες ημέρες – 3 Αυγούστου – πληροφορίες του ΟΤ αναφέρουν ότι έχουν φθάσει ήδη στα χέρια οι προθέσεις των εταιρειών τόσο για τους κωδικούς προϊόντων όσο και για το ύψος των μειώσεων.

Έως τώρα αναφέρεται ότι προτάσεις έχουν υποβάλει περί τις 30 επιχειρήσεις, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι ο αριθμός των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα μείωσης των τιμών θα είναι περισσότερες από 100, ενώ οι κωδικοί των οποίων οι τιμές θα μειωθούν υπερβαίνουν τους 1.000.

Στο επίκεντρο βρίσκονται νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, έλαια, βρεφικό γάλα, πάνες, είδη πρωινού, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η προσπάθεια γίνεται σε περίοδο αυξημένου κόστους για τη βιομηχανία και αβεβαιότητας γύρω από ενέργεια, μεταφορές και πρώτες ύλες.

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