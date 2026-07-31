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Οι 2.500 μονάδες και η νέα βάση, η Alpha στο μικροσκόπιο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη μάχη του νερού, οι καρποί… της ΤΙΤΑΝ, το ντίζελ και η ρούκετα Dalio για την ΑΙ

Ο πήχης των 2.500 μονάδων

Inside Stories 31.07.2026, 07:00
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Οι 2.500 μονάδες και η νέα βάση, η Alpha στο μικροσκόπιο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη μάχη του νερού, οι καρποί… της ΤΙΤΑΝ, το ντίζελ και η ρούκετα Dalio για την ΑΙ
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Το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει ότι αποκτά άλλη αυτοπεποίθηση. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.572 μονάδες, χθες, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά δεν πέρασε απλώς πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, αλλά αρχίζει να το μετατρέπει σε νέα βάση στήριξης.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι τράπεζες στο τιμόνι

Για ακόμη μία συνεδρίαση οι τράπεζες ήταν εκείνες που έσυραν το μεγαλύτερο βάρος της ανόδου, με την Πειραιώς να κινείται ολοένα και πιο κοντά στο όριο των 10 ευρώ.
Η αγορά είχε προεξοφλήσεις τις ισχυρές επιδόσεις αλλά και νέες αναθεωρήσεις των στόχων κερδοφορίας. Και τελικά δεν είχε άδικο. Αντίστοιχες προσδοκίες υπάρχουν και για τη Alpha Bank που ανακοινώσει σήμερα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ιταλία

Οι επόμενοι πρωταγωνιστές

Θετική ήταν η εικόνα και εκτός τραπεζών. Ο ΟΤΕ αντέδρασε μετά τη χθεσινή πίεση, επιστρέφοντας με άνοδο περίπου 2%, ενώ η Metlen συνέχισε το ανοδικό της σερί, φθάνοντας στα 45,5 ευρώ, με την αγορά να περιμένει πλέον με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες. Η Cenergy δείχνει επίσης να αφήνει πίσω τα πρόσφατα χαμηλά της, ενώ πιο σύνθετη είναι η εικόνα του Τιτάνα.

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Τα βλέμματα στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, οι χρηματιστές συνεχίζουν να κοιτούν και τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά. Η Microsoft εξακολουθεί να δίνει τον τόνο στη Wall Street, ενώ η αγορά περιμένει πλέον τα αποτελέσματα της Amazon και της Apple.

Καλά πληροφορημένες χρηματιστηριακές πηγές σημειώνουν ότι η θετική εικόνα της Wall Street, σε συνδυασμό με τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, βοήθησαν να περιοριστούν οι ανησυχίες γύρω από την πορεία των επιτοκίων μετά τις… ατυχείς δηλώσεις Γουόρς.

Παράλληλα, δεν περνά απαρατήρητη η πορεία των αμερικανικών ομολόγων. Το 10ετές κινείται στο 4,66%, έχοντας αγγίξει το 4,7%, ενώ το διετές βρίσκεται στο 4,27%. Η διαφορά των δύο αποδόσεων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό δείκτη για όσους προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις πιθανότητες μιας μελλοντικής επιβράδυνσης της αμερικανικής οικονομίας.

————————

Έργο υψηλών προδιαγραφών

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των έργων της. Πέρα από την ηγετική θέση που κατέχει στις παραχωρήσεις των αυτοκινητοδρόμων μπαίνει δυναμικά και στη μεγάλη πίτα των έργων για τη διαχείριση των υδάτων.

Χθες υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στα δύο υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το έργο ΣΔΙΤ «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου και λοιπά συνοδά έργα – Φράγμα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και βασικά έργα αξιοποίησης αρδευτικού νερού».

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 87,9 εκατ. ευρώ στο Λασίθι, το οποίο όπως τόνισε και ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων – μέλος Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Εμμανουήλ Μουστάκας είναι κρίσιμο για την υδατική ασφάλεια όλης της περιφέρειας.

Σύμφωνα με το στέλεχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το έργο είναι υψηλών προδιαγραφών και θα συμβάλλει τα μέγιστα στη διαχείριση των υδάτων, στην άρδευση των καλλιεργειών, την ανθεκτικότητα και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

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Η μάχη για το νερό

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ήδη χτίσει ισχυρή θέση στον τομέα της διαχείρισης και αποβλήτων.

Το συγκεκριμένο έργο στο Λασίθι είναι το δεύτερο μεγάλο project που θα τρέξει μετά από εκείνο στον ποταμό Νέστο, ενώ να τονιστεί ότι έχει τοποθετηθεί και στην ΕΥΔΑΠ αποκτώντας το 13% των μετοχών.

Πρέπει να τονιστεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαχειρίζεται τα απορρίμματα της Ηπείρου, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

Και η μάχη για το νερό κορυφώνεται με τα έργα ύψους 20 δισ. ευρώ που θα προκηρυχθούν μακροπρόθεσμα με τον Όμιλο να υπερέχει…

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Επιδόσεις από τσιμέντο…

Καρπούς έθρεψε ο Όμιλος TITAN από τις τρεις εξαγορές που πραγματοποίησε το πρώτο εξάμηνο τους χρόνου.

Όπως σημείωσαν τα στελέχη της διοίκησης της TITAN στη διάρκεια του conference call με τους αναλυτές ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Τη συμβολή τους σε αυτές τις επιδόσεις είχαν και οι τρεις στρατηγικές εξαγορές στον κλάδο του τσιμέντου – των Traçim, Keystone και Vracs de l’Estuaire – οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,42 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7%, εκ των οποίων περίπου 80 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις πρόσφατες εξαγορές. Ισχυρή ήταν και η οργανική ανάπτυξη (+€86 εκατ.), με αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, χάρη στους υψηλότερους όγκους πωλήσεων σε αδρανή υλικά και έτοιμο σκυρόδεμα, υψηλούς και σταθερούς όγκους πωλήσεων τσιμέντου και βελτιωμένες τιμές.

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Η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης

Σε ισχύ τίθεται από αύριο 1 Αυγούστου η επιδότηση των 0,10 ευρώ ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Η διάρκεια του μέτρου θα έχει εφαρμογή μέχρι και το τέλος του ιδίου μήνα.

Να σημειωθεί ότι η παρέμβαση ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, κι ενώ ήδη οι τιμές στα καύσιμα αλλά και εν προκειμένω στο πετρέλαιο κίνησης έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Η διαφορά στην αντλία με την έναρξη ισχύος της επιδότησης θα είναι μεγαλύτερη καθώς ήδη τα διυλιστήρια από τις 14 Ιουλίου κάνουν έκπτωση 0,05 ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ.

Με τα 0,15 ευρώ ανά λίτρο αθροιστικά της επιδότησης το πετρέλαιο θα πρέπει να υποχωρήσει στα 1,90 ευρώ ανά λίτρο.

Η ανησυχία…

Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα η κυβέρνηση το έχει μπροστά της… Και αυτό είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα μου πείτε νωρίς δεν είναι ακόμη για προβλέψεις;

Ωστόσο με δεδομένη την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου αλλά και στη γεωπολιτική σκακιέρα τίποτα δεν αποκλείεται να δούμε το άνοιγμα της αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης τον ερχόμενο Οκτώβριο στα 1,70 με 1,80 ευρώ ανά λίτρο.

Τη σχετική επισήμανση κάνει ο αναπληρωτής του τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Στάμτσης. Όπως σημειώνει αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του θα κόστιζε 1,70 με 1,80 ευρώ ανά λίτρο.

Η διαφορά είναι τεράστια σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο όταν και το πολύτιμο για τη θέρμανση των νοικοκυριών καύσιμο έκανε πρεμιέρα με 1,15 – 1,18 ευρώ ανά λίτρο.

Εκτός κι αν το Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει κάποια γενναιότερη… παρέμβαση από τη συνηθισμένη μείωση του ΕΦΚ και την πενιχρή επιδότηση σε όσους τη δικαιούνται…

Πράγμα δύσκολο…

Ο Dalio και η… κοινή λογική

Μέσα στον καταιγισμό αποτελεσμάτων, αναθεωρήσεων προβλέψεων και αλγοριθμικών συναλλαγών, ο διάσημος επενδυτής Ray Dalio φρόντισε να υπενθυμίσει κάτι που οι αγορές συχνά ξεχνούν.

Με ανάρτησή του στο LinkedIn έγραψε ότι οι υπολογιστές δεν διαθέτουν κοινή λογική και μπορούν εύκολα να οδηγηθούν σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Χρησιμοποίησε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: επειδή οι άνθρωποι ξυπνούν και στη συνέχεια τρώνε πρωινό, ένας υπολογιστής θα μπορούσε να συμπεράνει ότι… το ξύπνημα προκαλεί πείνα.

Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates εξηγεί ότι προτιμά λιγότερες επενδυτικές επιλογές, στις οποίες έχει υψηλή εμπιστοσύνη και μπορεί να εξηγήσει τη λογική τους, παρά πολλές αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε μοντέλα.

«Πολλοί επενδυτές εμπιστεύονται τυφλά το machine learning επειδή είναι ευκολότερο από το να αποκτήσουν βαθιά κατανόηση. Για μένα, όμως, αυτή η βαθιά κατανόηση είναι απαραίτητη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί στις συζητήσεις της Wall Street, η παρέμβαση του Dalio έρχεται να θυμίσει ότι, τουλάχιστον στις επενδύσεις, η ανθρώπινη κρίση εξακολουθεί να έχει αξία.

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