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Εξοχικές κατοικίες: Πόσο κοστίζουν το τ.μ. [πίνακες]

Τα στοιχεία για εξοχικές κατοικίες σε Αθήνα, νησιά του Αργοσαρωνικού και ηπειρωτική Ελλάδα

Ακίνητα 31.07.2026, 16:38
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Εξοχικές κατοικίες: Πόσο κοστίζουν το τ.μ. [πίνακες]
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Πόλο έλξης  για εγχώριους και διεθνείς υποψήφιους αγοραστές αποτελούν οι εξοχικές κατοικίες.

Η απόκτηση μιας εξοχικής κατοικίας με εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα, σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, αποτελεί όνειρο ζωής για πολλούς κατοίκους της πρωτεύουσας.

Από τη Μάνη έως τη Χαλκιδική και από τα Σύβοτα έως το Πήλιο, η πλούσια ακτογραμμή της χώρας και τα γραφικά χωριά της ηπειρωτικής Ελλάδας προσφέρουν πλήθος επιλογών για αγορά εξοχικής κατοικίας

Ωστόσο, πόσο ρεαλιστικό παραμένει σήμερα αυτό το σενάριο, με βάση τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων στις παραθαλάσσιες περιοχές γύρω από την Αττική;

Το Spitogatos Insights ανέλυσε κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 τη Μέση Ζητούμενη Τιμή πώλησης εξοχικής κατοικίαςσε περιοχές της Αττικής αλλά και σε δημοφιλή σημεία της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ανοδική καταγράφεται η ΜΖΤ πώλησης εξοχικής κατοικίας στην πλειονότητα των περιοχών σε αρκετά σημεία της χώρας ενώ μικρές μειώσεις καταγράφονται σε κοντινές στην Αθήνα περιοχές αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου και του Πηλίου.

Οι εξοχικές κατοικίες κοντά στην Αθήνα

Οι υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης εξοχικής κατοικίας στις περιοχές που εξετάστηκαν κοντά στην Αττική εντοπίζονται στη Σαρωνίδα (3.200 ευρώ/τ.μ.), στην Ανάβυσσο (2.941 ευρώ/τ.μ.), αλλά και στο Πόρτο Ράφτη (2.667 ευρώ/τ.μ.), ενώ πιο προσιτές επιλογές εντοπίζονται στην Ερέτρια, στον Κάλαμο, στην Κερατέα και στην Αρτέμιδα.

Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε Πόρτο Ράφτη και Παλαιά Φώκαια της τάξης του 14,7% και 14,3% αντίστοιχα. Μικρές ετήσιες μειώσεις στη ΜΖΤ πώλησης εξοχικής κατοικίας σημειώθηκαν στη Σαρωνίδα, στην Ερέτρια και στον Μαραθώνα.

Πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας και όχι μόνο, εξετάζουν επιλογές αγοράς εξοχικής κατοικίας σε κάποιο από τα νησιά του Αργοσαρωνικού που διαθέτουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση από το λιμάνι του Πειραιά.

Ενδεικτικά, η ΜΖΤ πώλησης εξοχικής κατοικίας στην Αίγινα ανέρχεται στα 2.692 ευρώ/τ.μ., στον Πόρο, στα 3.207 ευρώ/τ.μ. σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση άνω του 20% κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την ίδια περίοδο την προηγούμενη χρονιά.

Αρκετά υψηλή καταγράφεται η ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στις Σπέτσες στα 4.615 ευρώ/τ.μ. μετά από ετήσια αύξηση της τάξης του 10%.

Εξοχικές κατοικίες στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα

Από τη Μάνη έως τη Χαλκιδική και από τα Σύβοτα έως το Πήλιο, η πλούσια ακτογραμμή της χώρας και τα γραφικά χωριά της ηπειρωτικής Ελλάδας προσφέρουν πλήθος επιλογών για αγορά εξοχικής κατοικίας, καλύπτοντας διαφορετικά budget και ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας διάφορους δημοφιλείς προορισμούς της Πελοποννήσου, σημειώνεται ότι η Καλαμάτα (2.892 ευρώ/τ.μ.), το Ναύπλιο (2.778 ευρώ/τ.μ.) και η Ανατολική Μάνη (2.727 ευρώ/τ.μ.) καταγράφουν τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης εξοχικής κατοικίας.

Πιο προσιτές ΜΖΤ πώλησης εντοπίζονται στη Ζαχάρω Ηλείας (1.200 ευρώ/τ.μ.), στην Ακράτα και στο Ξυλόκαστρο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Στην υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα, ξεχωρίζουν περιοχές της χώρας που προσφέρουν ευκαιρίες για τους υποψήφιους αγοραστές αγοράς εξοχικής κατοικίας, περιοχές δηλαδή που διατηρούν σχετικά χαμηλές ΜΖΤ πώλησης, όπως η Ζαγορά στο Πήλιο και η Αγριά, με ΜΖΤ πώλησης 1.171 ευρώ/τ.μ. και 1.387 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.

Υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης εντοπίζονται στα Σύβοτα, στην Καβάλα και σε δημοφιλείς περιοχές της Χαλκιδικής με σημαντικές ετήσιες αυξήσεις άνω του 10% να καταγράφονται σε Σύβοτα και Καβάλα.

Η ζήτηση για εξοχικές κατοικίες

Μία από τις δημοφιλέστερες περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας σε ό, τι αφορά τη διεθνή ζήτηση είναι η Χαλκιδική, γεγονός που δικαιολογεί τις ετήσιες αυξήσεις που σημειώνονται στις επιμέρους περιοχές της. Στην κορυφή βέβαια των προτιμήσεων βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων ενώ ακολουθούν τα Προάστια Θεσσαλονίκης, τα Νότια Προάστια της Αθήνας.

Tην πεντάδα των top περιοχών σε διεθνή ζήτηση συμπληρώνουν οι Κυκλάδες. Οι χώρες του εξωτερικού που ξεχωρίζουν για την υψηλή ζήτηση σε κατοικίες προς πώληση στην Ελλάδα είναι οι Η.Π.Α., η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Ολλανδία και η Ελβετία, ενώ top κατηγορίες κατοικίας για τους διεθνείς ενδιαφερόμενους είναι η μονοκατοικία, το διαμέρισμα και η βίλα.

Οι top 5 δημοφιλέστερες περιοχές της Ελλάδας για αγορά κατοικίας το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την εγχώρια ζήτηση είναι τα Προάστια της Θεσσαλονίκης, τα Νότια Προάστια της Αθήνας, ο Δήμος Αθηναίων, τα Βόρεια και τα Δυτικά Προάστια της Αθήνας.

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