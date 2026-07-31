Holcim: Διψήφια οργανική αύξηση για τη μητρική της «Ηρακλής»

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Ένα πολύ ισχυρό πρώτο εξάμηνο το 2026 ανακοίνωσε η Holcim, όπου ξεχωρίζει η διψήφια οργανική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας , γεγονός που την οδήγησε σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για το σύνολο του έτους.

Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 8,48 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,2% οργανικά. To recurring EBIT στα 1,54 δισ. ευρώ, με οργανική αύξηση 11,5%, ενώ το περιθώριο Recurring EBIT υπολογίζεται σε 18,1%, από τα υψηλότερα στον κλάδο. Τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 1,37 δισ. ενώ τα καθαρά κέρδη τα 977 εκατ.

Στρατηγική ανάπτυξης της Holcim

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η εταιρεία ολοκλήρωσε την εξαγορά της Xella, ενισχύοντας τον τομέα των Building Solutions σε 22 ευρωπαϊκές αγορές, ενώ προχώρησε με την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Cementos Pacasmayo στο Περού, διευρύνοντας την παρουσία της στη Λατινική Αμερική.

Συνολικά στο εξάμηνο ολοκληρώθηκαν έξι εξαγορές και μία αποεπένδυση.

Η εικόνα της στην περιφέρεια

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θετική ήταν η ανάπτυξη για τη Holcim με ισχυρή συνεισφορά από τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη. Το περιθώριο EBIT βελτιώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης.

Στη Λατινική Αμερική, η οργανική αύξηση πωλήσεων κινήθηκε στο 6,2%, με περιθώριο EBIT άνω του 30%.

Ενώ σε Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική, η Holcim εμφάνισε ισχυρή οργανική ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου EBIT στο 25,7%.

Αναβάθμιση στόχων για το 2026

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της Holcim «βλέπει» τη θετική δυναμική να συνεχίζεται και για το υπόλοιπό της χρονιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, αναβάθμισε τις προβλέψεις της και πλέον αναμένει περίπου 5% οργανική αύξηση πωλήσεων, περίπου 10% οργανική αύξηση του Recurring EBIT, περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου EBIT,

ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 2 δισ. CHF,

αύξηση άνω του 20% στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών.

Τα αποτελέσματα ήταν καλύτερα των αρχικών στόχων της διοίκησης, με ισχυρή οργανική ανάπτυξη, υψηλή λειτουργική κερδοφορία και επιτυχημένη ενσωμάτωση στρατηγικών εξαγορών. Η αναβάθμιση του guidance αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης της διοίκησης ότι η θετική δυναμική θα συνεχιστεί και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.