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Θερινές εκπτώσεις: Μείωση τζίρου για το 55% των επιχειρήσεων

Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών «δοκιμάζει» την αγορά και στις θερινές εκπτώσεις, εκτιμούν σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις

Business 31.07.2026, 15:18
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Θερινές εκπτώσεις: Μείωση τζίρου για το 55% των επιχειρήσεων
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Συνεχίζει να δοκιμάζει την αγορά η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, καθώς μετά τον πρώτο μήνα για τις θερινές εκπτώσεις η εμπορική κίνηση φαίνεται να διαμορφώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με μία πρώτη δειγματοληπτική καταγραφή από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς.

Σε αρνητικό έδαφος οι θερινές εκπτώσεις

Σύμφωνα με τη δειγματοληπτική έρευνα που πραγματοποίησε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς σε επιχειρήσεις – μέλη του:

• Το 55% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι ο τζίρος του πρώτου μήνα των θερινών εκπτώσεων ήταν μειωμένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

• Το 33% ανέφερε ότι κινήθηκε στα ίδια επίπεδα.

• Το 12% κατέγραψε αύξηση των πωλήσεών του.

Παράλληλα, σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (73%) εκτιμούν ότι ο βασικός λόγος της υποτονικής πορείας των πωλήσεων είναι η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ ως δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας αναδείχθηκε ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Όπως επισημαίνεται, τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν ότι, παρά τη μεγάλη προσπάθεια των εμπορικών επιχειρήσεων να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό με ελκυστικές εκπτώσεις και ποιοτικές υπηρεσίες, η συνολική κατανάλωση εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Πίσω από τα ποσοστά της έρευνας βρίσκονται εκατοντάδες μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες καθημερινά δίνουν έναν δύσκολο αγώνα για να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους, τις θέσεις εργασίας και τη ζωντάνια της τοπικής αγοράς. Η στήριξη του λιανεμπορίου δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζητούμενο, αλλά και κοινωνική ανάγκη», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση και προστίθεται πως «παρά τις δυσκολίες η αγορά του Πειραιά παραμένει δυναμική».

Εμπόδιο η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θεόδωρος Καπράλος ανάφερε πως τα στοιχεία της δειγματοληπτικής  έρευνας επιβεβαιώνουν ότι «το βασικό πρόβλημα της αγοράς δεν είναι η διάθεση των επιχειρήσεων να προσφέρουν καλύτερες τιμές ούτε η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Το πραγματικό εμπόδιο παραμένει η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών».

«Οι επιχειρήσεις αποδεικνύουν καθημερινά την ανθεκτικότητα και την υπευθυνότητά τους. Επενδύουν στην ποιότητα, στις υπηρεσίες και στις πραγματικές προσφορές, στηρίζοντας την τοπική οικονομία και την απασχόληση, παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν», προσθέτει.

«Ωστόσο», σημειώνει, «η ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Κάθε μήνας που περνά με περιορισμένη κατανάλωση, αυξημένο λειτουργικό κόστος και μειωμένα περιθώρια κέρδους δοκιμάζει τις αντοχές χιλιάδων οικογενειακών επιχειρήσεων. Η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της κατανάλωσης αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη βιωσιμότητα του ελληνικού εμπορίου όσο και για τη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας».

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