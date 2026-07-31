Dimand: Η επένδυση στις Γούρνες Ηρακλείου και οι επαφές με τη Hilton

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης περνά η μεγάλης κλίμακας τουριστική και εμπορική ανάπτυξη στην έκταση της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου, που ανήκει στην Dimand. Η επένδυση φιλοδοξεί να μεταμορφώσει μια επί χρόνια εγκαταλελειμμένη παραθαλάσσια περιοχή σε έναν σύνθετο προορισμό φιλοξενίας, αναψυχής, ευεξίας και εμπορίου.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανάπτυξης της επένδυσης στις Γούρνες Ηρακλείου ανέρχεται σε περίπου 351 εκατ. ευρώ.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2026, αφορά έκταση περίπου 345.567 τετραγωνικών μέτρων, με την προβλεπόμενη δόμηση να διαμορφώνεται σε περίπου 55.562 τετραγωνικά μέτρα. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία που συνδέεται με την Dimand, η «Γούρνες Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημήτρη Ανδριόπουλο.

Δύο ξενοδοχειακές ενότητες

Ο βασικός πυρήνας της ανάπτυξης περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά τουριστικά συγκροτήματα.

Στη δυτική ενότητα προβλέπεται πεντάστερο ξενοδοχείο δυναμικότητας 762 κλινών, με κεντρική μονάδα 100 δωματίων και 120 επιπλωμένα διαμερίσματα τύπου bungalow. Στις εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνονται κέντρο αναζωογόνησης για 90 επισκέπτες, εστιατόρια, αναψυκτήρια, μικρά εμπορικά καταστήματα, αθλητικοί χώροι και κοινόχρηστες ή ιδιωτικές πισίνες.

Στην ανατολική πλευρά χωροθετείται σύνθετο τουριστικό κατάλυμα 852 κλινών. Θα αποτελείται από ξενοδοχειακή μονάδα 110 δωματίων, 74 bungalows και 54 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Προβλέπονται ακόμη κέντρο ευεξίας δυναμικότητας 110 ατόμων, χώροι εστίασης, εγκαταστάσεις αναψυχής, παιδότοπος και σύγχρονο αθλητικό κέντρο.

Συνολικά, οι δύο τουριστικές ενότητες θα προσθέσουν 1.614 κλίνες στο ξενοδοχειακό δυναμικό της βόρειας Κρήτης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η Dimand συζητά με την Hilton για την ανάληψη της διαχείρισης των μονάδων.

Αυτόνομο κέντρο ευεξίας και εμπορική ζώνη

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει ένα ανεξάρτητο κέντρο αναζωογόνησης και ευεξίας, δυναμικότητας 280 επισκεπτών. Το κτίριο προτείνεται να αναπτυχθεί σε μία ισόγεια στάθμη, γύρω από εσωτερικό αίθριο και μέσα σε τεχνητό λόφο, ώστε να ενσωματώνεται όσο το δυνατόν πιο ομαλά στο τοπίο.

Στο νότιο τμήμα του ακινήτου, με πρόσωπο προς την Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου–Αγίου Νικολάου, σχεδιάζεται εμπορική ζώνη δόμησης 9.672 τετραγωνικών μέτρων. Θα περιλαμβάνει καταστήματα, υπεραγορά, χώρους εστίασης, γραφεία, αποθήκες και υπαίθριο παιδότοπο.

Ο σχεδιασμός συμπληρώνεται από γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, μπάσκετ και βόλεϊ, εσωτερικό οδικό δίκτυο και περίπου 870 θέσεις στάθμευσης. Τμήματα της έκτασης θα παραχωρηθούν για τη διαπλάτυνση υφιστάμενων δρόμων, τη διάνοιξη νέων συνδέσεων και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης κοντά στην παραλία.

Φωτοβολταϊκά για το 36% της κατανάλωσης

Οι συνολικές ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας κατά την πλήρη λειτουργία εκτιμώνται σε περίπου 9,9 εκατ. κιλοβατώρες ετησίως. Για την κάλυψη σημαντικού μέρους τους σχεδιάζεται φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2.595 kWp, το οποίο θα εγκατασταθεί σε οροφές, πέργκολες και στέγαστρα.

Η ετήσια παραγωγή υπολογίζεται σε περίπου 3,59 εκατ. κιλοβατώρες, καλύπτοντας σχεδόν το 36% των συνολικών αναγκών. Προβλέπονται ακόμη αντλίες θερμότητας, ανάκτηση θερμότητας από τα συστήματα κλιματισμού, φωτισμός LED και κεντρικό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης.

Κομβική θέση στο τουριστικό μέτωπο

Η έκταση βρίσκεται περίπου 16 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου, 15 χιλιόμετρα από το λιμάνι, 14 χιλιόμετρα από το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και περίπου 30 χιλιόμετρα από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του έργου, οι εργασίες κατασκευής της συνολικής τουριστικής και εμπορικής ανάπτυξης του ακινήτου της Πρώην Αμερικανικής Βάσης θα διαρκέσουν 36 μήνες.

Ως προς την οικονομική αποτελεσματικότητα, κρίνεται ότι η προτεινόμενη ανάπτυξη πρόκειται να συμβάλει στην οικονομία της περιοχής, κάνοντας τον Δήμο Χερσονήσου έναν ακόμα πιο ελκυστικό προορισμό, με παροχές υπηρεσιών υψηλού περιβαλλοντικά επιπέδου το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση περισσότερων παραθεριστών και την ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο της ανάπτυξης πρόκειται να δημιουργηθούν συνολικά 100 θέσεις κατά την κατασκευή και κυρίως 580 θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία, αρκετές από τις οποίες θα προσφέρουν απασχόληση όλο το χρόνο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια άμεση θέση εργασίας αντιστοιχούν 3-4 έμμεσες θέσεις, η οικονομική αποτελεσματικότητα του έργου καθίσταται περαιτέρω σημαντική. Εκτός των εργαζομένων που θα απασχολούνται εντός της τουριστικής ανάπτυξης, πρόκειται να ωφεληθούν οι τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίζονται κατά βάση σε ντόπιους εργαζόμενους, μέσω της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας της νέας ανάπτυξης, επηρεάζοντας θετικά τα επίπεδα απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής.

Από το ΤΑΙΠΕΔ στην Dimand

Το 2021 το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε διαγωνισμό για την αξιοποίηση της παραθαλάσσιας έκτασης των 345.567 τ.μ. στην πρώην αμερικανική βάση. Στην τελική ηλεκτρονική δημοπρασία συμμετείχαν η Dimand και η REDS, με τη REDS να επικρατεί προσφέροντας συνολικά περίπου 42,2 εκατ. ευρώ.

Για τη μεταβίβαση, το ΤΑΙΠΕΔ ίδρυσε την εταιρεία «Γούρνες Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.», στην οποία εισέφερε το ακίνητο. Τον Φεβρουάριο του 2023 μεταβιβάστηκε στη REDS το σύνολο των μετοχών αυτής της εταιρείας. Δηλαδή, η REDS απέκτησε ουσιαστικά το ακίνητο αγοράζοντας την εταιρεία που το κατείχε.

Στις 11 Απριλίου 2025 η REDS, θυγατρική τότε του ομίλου Ελλάκτωρ, συμφώνησε να πουλήσει το 100% της εταιρείας των Γουρνών στον όμιλο Dimand. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 μέσω της θυγατρικής της Dimand, Arcela Investments Ltd, έναντι περίπου 40,05 εκατ. ευρώ. Το τίμημα υπολογίστηκε με βάση την οικονομική θέση και την προσαρμοσμένη καθαρή αξία της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.