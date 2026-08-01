Overload: Τέσσερις λόγοι που η δουλειά μας εξαντλεί

Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται εξάντληση, δυσκολία συγκέντρωσης ή μειωμένη απόδοση, συχνά θεωρούν ότι φταίνε οι ίδιοι. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να επιβαρύνει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τι μπορεί να συμβαίνει;

1. Ο εγκέφαλος αλλάζει εστίαση, δεν κάνει πραγματικό multitasking

Πολλές επιχειρήσεις ενθαρρύνουν την ταυτόχρονη διαχείριση πολλών εργασιών. Ένας εργαζόμενος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να απαντήσει σε ένα e-mail, να συμμετέχει σε μια τηλεφωνική συζήτηση, να ενημερώσει ένα αρχείο και να προετοιμάσει μια παρουσίαση.

Παρόλο που αυτό μοιάζει αποτελεσματικό, ο εγκέφαλος στην πραγματικότητα δεν εκτελεί πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Απλώς μετακινεί συνεχώς την προσοχή του από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. Κάθε αλλαγή αφήνει ένα υπόλοιπο σκέψης από την προηγούμενη εργασία, μειώνοντας την καθαρότητα της σκέψης και αυξάνοντας την πνευματική κόπωση.

Η εργασία σε μεγαλύτερα, αδιάκοπα χρονικά διαστήματα συγκέντρωσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση.

2. Η δουλειά σε «ανοιχτά γραφεία» μπορεί να προκαλεί υπερφόρτωση

Τα γραφεία ανοιχτού τύπου δημιουργήθηκαν με την ιδέα ότι ενισχύουν τη συνεργασία και την επικοινωνία. Ωστόσο, η συνεχής παρουσία θορύβων, κινήσεων και συνομιλιών γύρω από τον εργαζόμενο μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον γνωστικό φορτίο.

Σε σχετική έρευνα στο Philosophical Transactions of the Royal Society B, διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος αναγκάζεται συνεχώς να φιλτράρει πληροφορίες που δεν είναι απαραίτητες για την εργασία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες διακοπές, μειωμένη συγκέντρωση και μεγαλύτερη ανάγκη για ψηφιακή επικοινωνία αντί για άμεση συνεργασία.

3. Το οκτάωρο στη δουλειά δεν σημαίνει οκτώ ώρες συνεχούς απόδοσης

Η παραδοσιακή αντίληψη της εργασίας υποθέτει ότι οι άνθρωποι μπορούν να παραμένουν συγκεντρωμένοι για πολλές ώρες χωρίς διακοπή. Ωστόσο, η προσοχή του εγκεφάλου λειτουργεί σε κύκλους.

Μετά από παρατεταμένη προσπάθεια, η συγκέντρωση μειώνεται φυσιολογικά. Μικρά διαλείμματα, λίγα λεπτά κίνησης ή μια σύντομη αλλαγή περιβάλλοντος μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ενέργειας και της πνευματικής διαύγειας.

4. Η συνεχής σύνδεση αυξάνει το άγχος

Η τεχνολογία έχει κάνει την εργασία διαθέσιμη παντού και οποιαδήποτε στιγμή. E-mail, μηνύματα και ειδοποιήσεις μπορούν να συνεχίσουν να μας ακολουθούν ακόμη και μετά το τέλος του ωραρίου.

Αυτή η μόνιμη σύνδεση εμποδίζει τον εγκέφαλο να ξεκουραστεί πραγματικά. Ο χρόνος μακριά από την εργασία είναι απαραίτητος για την αποκατάσταση, την επεξεργασία πληροφοριών και την ενίσχυση της δημιουργικότητας.

Μικρές αλλαγές με σημαντικά αποτελέσματα για τη δουλειά μας

Παρότι δεν μπορούμε πάντα να αλλάξουμε το εργασιακό περιβάλλον, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Η δημιουργία περιόδων χωρίς διακοπές, τα σύντομα διαλείμματα, τα σαφή όρια με την εργασία και λίγος χρόνος σε εξωτερικό χώρο μπορούν να βοηθήσουν τον εγκέφαλο να λειτουργεί καλύτερα.

Ο στόχος δεν είναι να εργαζόμαστε περισσότερο, αλλά να εργαζόμαστε με τρόπο που σέβεται τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου μυαλού.

* Πηγή: Vita