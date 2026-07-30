«Οδύσσεια»: Το ελληνικό έπος του Νόλαν τίναξε το box office με πάνω από 700 εκ. δολάρια σε 12 μέρες

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Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ξεπέρασε τα 700 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας την την τέταρτη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις της χρονιάς μετά από μόλις 12 ημέρες προβολής στους κινηματογράφους.

Σύμφωνα με το Variety, το ελληνικό έπος του Νόλαν έχει αποφέρει 320,5 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά και 407,4 εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό, ανεβάζοντας τις παγκόσμιες πωλήσεις εισιτηρίων στα 727,9 εκατομμύρια δολάρια.

Οι τρεις κορυφαίες κυκλοφορίες του Χόλιγουντ για το 2026 παραμένουν, μέχρι στιγμής, το «Toy Story 5» (1,02 δισεκατομμύρια δολάρια), το «The Super Mario Galaxy Movie» (1,001 δισεκατομμύρια δολάρια) και το «Michael» (1,001 δισεκατομμύρια δολάρια).

Το Variety ότι την ερχόμενη εβδομάδα, η «Οδύσσεια» θα ενταχθεί στο κλαμπ των δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα αξιοσημείωτο κατόρθωμα που υπογραμμίζει την ικανότητα του Νόλαν να μετατρέπει τις ταινίες του σε πολιτιστικά γεγονότα.

«Οδύσσεια»: Και ακόμη έπεται η Κίνα

Αυτές οι πωλήσεις εισιτηρίων είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές αν αναλογιστεί κανείς ότι η «Οδύσσεια» δεν έχει ακόμη κάνει πρεμιέρα στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά στον κόσμο.

Η χώρα ετοιμάζει το κόκκινο χαλί για την ταινία, η οποία αναμένεται να προβληθεί σε σχεδόν 800 οθόνες Imax και σε χιλιάδες συμβατικές αίθουσες στις 14 Αυγούστου.

Ακόμα και με τον τεράστιο ανταγωνισμό από τη Sony και την περιπέτεια της Marvel «Spider-Man: Brand New Day», η οποία κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή και αναμένεται να σημειώσει ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα όλων των εποχών, η «Οδύσσεια» αναμένεται να παραμείνει μια δύναμη στο box office.

Θα μπορούσε να κερδίσει έως και 50 έως 60 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας της, ένα ποσό που οι περισσότερες ταινίες θα ήταν τυχερές να κερδίσουν στις πρώτες τους προβολές αυτές τις μέρες.

Οι εισπράξεις από το Imax

Η «Οδύσσεια» κόστισε 250 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την καθιστά την πιο ακριβή ταινία του Νόλαν μέχρι σήμερα. Σύντομα θα γίνει και η πιο εμπορικά επιτυχημένη ταινία του.

Αναμένεται να ξεπεράσει τον «Σκοτεινό Ιππότη» (1,008 δισεκατομμύρια δολάρια) και την «Επιστροφή του Σκοτεινού Ιππότη» του 2012 (1,08 δισεκατομμύρια δολάρια) ως η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών του σκηνοθέτη.

Βασισμένη στο 3.000 ετών επικό ποίημα του Ομήρου και με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα, η «Οδύσσεια» έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον στο Imax.

Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax.

Μέχρι στιγμής, το Imax έχει συνεισφέρει 140 εκατομμύρια δολάρια από τις παγκόσμιες πωλήσεις εισιτηρίων της ταινίας.

Είναι ο δεύτερος ταχύτερος τίτλος της εταιρείας (μετά τους «Εκδικητές: Endgame») που ξεπέρασε το όριο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, έχοντας το καταφέρει σε μόλις 10 ημέρες.