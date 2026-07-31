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Netflix: Αντιμέτωπη με αγωγή 105 εκατ. δολαρίων

Βρετανική εταιρεία παραγωγής ζητά 105 εκατ. δολάρια από το Netflix - ΤΙ ισχυρίζεται

Tέχνη και Ζωή 31.07.2026, 12:42
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Netflix: Αντιμέτωπη με αγωγή 105 εκατ. δολαρίων
Επιμέλεια Ευγενία Κοτρώτσιου

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Η εξαφάνιση ενός σκληρού δίσκου από τα γραφεία του Netflix εξελίχθηκε σε δικαστική διαμάχη εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Reuters, η βρετανική εταιρεία παραγωγής Op-Fortitude Ltd και ο δημιουργός της κατασκοπευτικής ταινίας «Fortitude», Σάιμον Άφραμ, κατηγορούν την πλατφόρμα ότι έχασε το μοναδικό master του φιλμ, όταν αυτό είχε παραδοθεί αποκλειστικά για εσωτερική προβολή στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας διανομής. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι το περιστατικό κατέστρεψε την αποκλειστικότητα της παραγωγής και, μαζί με αυτήν, την εμπορική της αξία, ζητώντας αποζημίωση ύψους 105 εκατ. δολαρίων.

Πώς χάθηκε το μοναδικό αντίγραφο

Σύμφωνα με την αγωγή, που κατατέθηκε την Τετάρτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, ο συμπαραγωγός της ταινίας, Ντάνιελ Χάιντο, παρέδωσε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Netflix έναν μη κρυπτογραφημένο σκληρό δίσκο με το τελικό master της παραγωγής, όπως μεταδίδει το CBS. Η εταιρεία επρόκειτο να παρακολουθήσει την ταινία προκειμένου να αποφασίσει αν θα αποκτούσε τα δικαιώματα διανομής της.

Όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, ο Χάιντο είχε ζητήσει προφορικά από υπάλληλο της πλατφόρμας να διαγράψει τα αρχεία αμέσως μετά την προβολή.

Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αργότερα, όμως, οι δημιουργοί ενημερώθηκαν μέσω email ότι ο σκληρός δίσκος είχε κλαπεί.

Σύμφωνα με την αγωγή, στο μήνυμα στέλεχος του Netflix ανέφερε ότι «κάποιος έκλεψε αρκετούς σκληρούς δίσκους από τα γραφεία μας μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα».

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Επτά χρόνια παραγωγής και προϋπολογισμός 45 εκατ. δολαρίων

Η ταινία «Fortitude» χρειάστηκε περισσότερα από επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί, ενώ το κόστος παραγωγής της ανήλθε σε περίπου 45 εκατ. δολάρια.

Η ιστορία της περιστρέφεται γύρω από την Επιχείρηση Fortitude, το σχέδιο παραπλάνησης των Συμμάχων πριν από την Απόβαση στη Νορμανδία, με στόχο να πειστεί η ναζιστική Γερμανία ότι η εισβολή θα πραγματοποιούνταν σε διαφορετικό σημείο της Ευρώπης.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Νίκολας Κέιτζ, ο οποίος υποδύεται τον πραγματικό διπλό πράκτορα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Ντούσκο Πόποφ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Σερ Μπεν Κίνγκσλεϊ και ο Ρον Πέρλμαν.

Οι δημιουργοί: Η ταινία έχασε την εμπορική της αξία

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η αξία του έργου βασιζόταν στην αποκλειστικότητα μιας ταινίας που δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει στην αγορά.

Κατά την άποψή τους, από τη στιγμή που το μοναδικό αντίγραφο βγήκε εκτός ελέγχου, κάθε πιθανός αγοραστής γνωρίζει ότι υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή στο διαδίκτυο ή να διανεμηθεί παράνομα από τρίτους, γεγονός που μειώνει δραστικά το εμπορικό ενδιαφέρον.

«Η αξία της ταινίας εξαρτιόταν σε σημαντικό βαθμό από την αποκλειστικότητά της ως ενός έργου που δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει. Με την απώλεια του ελέγχου της ταινίας, το Netflix κατέστρεψε αυτή την αποκλειστικότητα και έπληξε ουσιωδώς, αν όχι ολοκληρωτικά, την εμπορική της αξία», αναφέρεται στην αγωγή.

Η απάντηση του Netflix

Το Netflix απορρίπτει την ευθύνη για το περιστατικό.

Σε δήλωσή του στο CBS News, εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι η πλατφόρμα «αμφισβητεί οποιονδήποτε ισχυρισμό ότι φέρει τον κίνδυνο απώλειας μιας ταινίας που παραδόθηκε χωρίς τα καθιερωμένα στον κλάδο μέτρα ασφαλείας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρότι το Netflix δεν διαθέτει τα δικαιώματα του «Fortitude», έχει προσφερθεί να παρακολουθεί ιστοσελίδες πειρατικού περιεχομένου ώστε να εντοπιστεί άμεσα οποιαδήποτε παράνομη διανομή ή απόπειρα πώλησης της ταινίας.

«Αν και δεν κατέχουμε τα δικαιώματα του Fortitude, αντιμετωπίζουμε την ασφάλεια του περιεχομένου με ιδιαίτερη σοβαρότητα και έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα για να υποστηρίξουμε τον δημιουργό και την ομάδα του», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Πηγή: in.gr

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