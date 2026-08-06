Ασιατικά χρηματιστήρια: Πιέσεις στις αγορές

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Με απώλειες κινήθηκαν στην πλειονότητά τους οι αγορές της Ασίας σήμερα, καθώς το νέο κύμα πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο επηρέασε αρνητικά το επενδυτικό κλίμα, ακολουθώντας τη χθεσινή πτωτική συνεδρίαση στη Wall Street.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ημιαγωγών, καθώς οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις και τη μεταβλητότητα του κλάδου συνεχίζουν να επιβαρύνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στην Ιαπωνία, οι μετοχές των Tokyo Electron, Advantest και Kioxia κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, ενώ στη Νότια Κορέα υποχώρησαν οι SK Hynix, Samsung Electronics και Seoul Semiconductor. Πτωτικά κινήθηκε και η Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), η μεγαλύτερη κατασκευάστρια προηγμένων μικροτσίπ παγκοσμίως.

Ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες στην περιοχή, υποχωρώντας κατά 3,91%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei έχασε 0,87%.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite σημείωσε πτώση 0,77% και ο Shenzhen Composite υποχώρησε κατά 0,60%.

Απώλειες 1,87% κατέγραψε και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ, ενώ αντίθετα ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,38%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο έναντι του ιαπωνικού γεν, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 157,758 γεν ανά δολάριο.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών της Νότιας Κορέας, Κου Γιουν-Τσολ, επιχείρησε να καθησυχάσει τις αγορές, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για τη σταθεροποίηση του χρηματιστηρίου.

«Η κυβέρνηση κινείται άμεσα για να περιορίσει τη μεταβλητότητα στις αγορές και ήδη ο χρηματιστηριακός δείκτης εμφανίζει ενδείξεις σταθεροποίησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με στόχο την ενίσχυση της δομικής ανθεκτικότητας της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη νέων κλάδων, ώστε η χώρα να καταστεί ακόμη πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Παράλληλα, ο υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας της χώρας, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται «στην ισχυρότερη φάση της μέχρι σήμερα», καθώς τόσο οι δείκτες της πραγματικής οικονομίας όσο και οι βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες, όπως η ανάπτυξη, οι εξαγωγές, ο πληθωρισμός και οι δείκτες εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρήσεων, συνεχίζουν να ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία.