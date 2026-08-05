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Wall Street: Νέα κέρδη για τον Dow Jones, υποχώρηση για τον S&P 500

Ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,49% - Πτώση 0,83% για τον Nasdaq

Markets 05.08.2026, 23:23
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Wall Street: Νέα κέρδη για τον Dow Jones, υποχώρηση για τον S&P 500
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Η πτώση στις τιμές ορισμένων τεχνολογικών μετοχών οδήγησαν σε απώλειες τον δείκτη S&P 500, που έκλεισε χαμηλότερα την Τετάρτη, υποχωρώντας από τα ιστορικά υψηλά που είχαν σημειωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα. Αντιθετα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινήθηκε υψηλότερα, ενισχυμένος από τα ισχυρά κέρδη και την άνοδο της μετοχής της Nvidia.

Ειδικότερα, ο Dow Jones, κέρδισε 263 μονάδες ή 0,49% και έκλεισε στις 54.349 μονάδες . Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατα 0,83% στις 26.363 μονάδες.

Η κίνηση της Τετάρτης έθεσε σε κίνδυνο ένα σερί νικών για τον S&P 500, ο οποίος έχει κλείσει υψηλότερα τις τελευταίες τέσσερις συνεδριάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Dow Jones οδεύει προς την πέμπτη συνεχόμενη ημέρα νικών του.

Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 4% μετά την ανακοίνωση του Ιλον Μασκ ότι η SpaceX θα χρησιμοποιεί μόνο επεξεργαστές Nvidia κατά την κατασκευή της υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον.

Στην ανακοίνωση των κερδών της SpaceX, είπε ότι η Nvidia έχει «τον καλύτερο υπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης», πριν προσθέσει: «Είμαστε αποκλειστικά της Nvidia».

Ωστόσο, οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν κατά 13%, αφότου η εταιρεία πυραύλων δημοσίευσε την πρώτη τριμηνιαία έκθεσή της από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες εξαπλασιάστηκαν στα 18,4 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο. Αυτό το ποσό ήταν υψηλότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών, με το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών να πηγαίνει στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο γίγαντας των τσιπ Advanced Micro Devices (AMD) υποχώρησε κατά 6% αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη που ήταν ελάχιστα υψηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Η Wall Street προέρχεται από μια νικηφόρα συνεδρίαση, με τον S&P 500 να κλείνει πάνω από τις 7.700 μονάδες για πρώτη φορά και τον Dow Jones να σημειώνει επίσης ιστορικό υψηλό.

«Φαίνεται ότι τα ζωώδη πνεύματα επέστρεψαν πραγματικά με ορμή», δήλωσε ο επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, Ross Mayfield, προσθέτοντας ότι το μέγεθος των κινήσεων που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες είναι «αρκετά σπάνιο ιστορικά».

Την Τρίτη, οι τρεις κύριοι μέσοι όροι κατέγραψαν την καλύτερη τετραήμερη απόδοσή τους από τον Απρίλιο του 2025.

Πετρέλαιο

Η αυξημένη ελπίδα για μια συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ στη Μέση Ανατολή έχει επίσης ενισχύσει τις μετοχές αυτή την εβδομάδα.

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σταθερές την Τετάρτη μετά την πτώση τους την Τρίτη, όταν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να κλείνουν μια συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate για παράδοση Σεπτεμβρίου υποχώρησαν κατά 0,73% στα 75,22 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Οκτωβρίου, το διεθνές σημείο αναφοράς, διαπραγματεύτηκαν άνοδο 0,11% στα 79,45 δολάρια το βαρέλι.

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