Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στήριξη από τα εταιρικά αποτελέσματα

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Με θετικό πρόσημο κινούνται σήμερα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αξιολογούν τον νέο κύκλο εταιρικών αποτελεσμάτων και τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,42% στις 659 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,33% στις 10.924 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,27% στις 26.196 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,70% στις 8.730 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται σήμερα οι ανακοινώσεις από τη Γερμανία, όπου οι εργοστασιακές παραγγελίες κατέγραψαν μηνιαία αύξηση, ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταδιακή βελτίωση της βιομηχανικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα ανακοίνωσαν οι Rheinmetall, Siemens και Commerzbank, κινούμενες με θετικά πρόσημα.

Στο Λονδίνο επίσης ξεχωρίζει η μετοχή της Metlen, η οποία ενισχύεται κατά 6%, μετά και τις ισχυρές επιδόσεις που ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα πυραυλικών συστημάτων της χώρας έχουν μειωθεί σημαντικά, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες» πυρομαχικών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όσοι διέρρευσαν στοιχεία για τα στρατιωτικά αποθέματα θα βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλούμενο πηγές ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη χρησιμοποιήσει περίπου το 80% των διαθέσιμων αναχαιτιστικών πυραύλων THAAD που διέθεταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς και περίπου το 50% των πυραύλων Patriot. Σύμφωνα με το δίκτυο, οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία και σε συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, οι οποίοι βασίζονται στην αμερικανική αντιαεροπορική προστασία.