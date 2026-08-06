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ΟΛΘ: Νέες επενδύσεις για ενίσχυση της παραγωγικότητας

Οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers παρέλαβε και θέτει σε λειτουργία ο ΟΛΘ - Τι αναφέρει ο CEO

Λιμάνια 06.08.2026, 11:51
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ΟΛΘ: Νέες επενδύσεις για ενίσχυση της παραγωγικότητας
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Σε λειτουργία θέτει ο ΟΛΘ οκτώ νέα hybrid diesel-electric Straddle Carriers -Οχήματα Στοιβασίας και Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ)- ανανεώνοντας περαιτέρω τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.), παράλληλα με την εξέλιξη του έργου επέκτασης του Προβλήτα 6, και ενισχύοντας την επιχειρησιακή δυναμική του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο εξοπλισμός του ΟΛΘ

Η νέα προμήθεια εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λιμένα Θεσσαλονίκης, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης της διακίνησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.

Από το 2018, η ΟΛΘ Α.Ε. έχει ήδη εκσυγχρονίσει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό με την προμήθεια δώδεκα Straddle Carriers, ενός νέου Αυτοκινούμενου Γερανού (Mobile Harbour Crane), καθώς και δύο νέων ειδικά σχεδιασμένων γερανογεφυρών New Panamax, ικανών να εξυπηρετούν πλοία κύριων γραμμών, χωρητικότητας άνω των 10.000 TEU.

Τα νέα Straddle Carriers, ευρωπαϊκής κατασκευής και υβριδικής τεχνολογίας, επιτυγχάνουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κατά 18% και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στη σταδιακή μετάβαση του λιμένα Θεσσαλονίκης σε ένα περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας, ενισχύοντας παράλληλα τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αυτονομία που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Η επιχειρησιακή συμβολή της επένδυσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με την ένταξη των νέων μηχανημάτων στον στόλο των ΟΣΜΕ του λιμένα, εκσυγχρονίζεται ο εξοπλισμός μεταφοράς και στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων και ενισχύεται ουσιαστικά η αποθηκευτική ικανότητα της πλατείας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Τα νέα Straddle Carriers επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, χάρη στη δυνατότητα στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων σε περισσότερα επίπεδα καθ’ ύψος.

Επιπλέον, συμβάλλουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο των φορτηγών οχημάτων όσο και των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύοντας τη συνολική παραγωγικότητα του Σ.ΕΜΠΟ. και μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης. Η αναβάθμιση αυτή έχει άμεση επίδραση στη ροή των εμπορευματικών μεταφορών, στην αποσυμφόρηση των πυλών και στη συνολική εμπειρία των χρηστών και συνεργατών του λιμένα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Η προμήθεια των οκτώ νέων Straddle Carriers αποτελεί ένα πρόσθετο γενναίο βήμα στην προετοιμασία του Λιμένα Θεσσαλονίκης για την επόμενη αναπτυξιακή του φάση και μια ακόμη επένδυση με στρατηγικό στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό των υποδομών και των λειτουργιών του. Ενισχύουμε τον μηχανολογικό μας εξοπλισμό με σύγχρονα, πιο αποδοτικά και βιώσιμα μέσα, που βελτιώνουν την παραγωγικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων για ταχύτερες, αξιόπιστες και περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνες λιμενικές υπηρεσίες. Η ΟΛΘ Α.Ε., με τη συνεπή υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, εξοπλισμό και τεχνολογία, ενδυναμώνει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου κόμβου εμπορίου και logistics για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

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