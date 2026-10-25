Μη μισθωτοί: Προς αύξηση 3,8% των ασφαλιστικών εισφορών το 2027

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Προς την επιλογή της αύξησης των εισφορών των μη μισθωτών, σύμφωνα με το ύψος του πληθωρισμού φαίνεται να κλίνει η κυβέρνηση, καθώς η εφαρμογή του δείκτη μισθών οδηγεί υψηλότερη επιβάρυνση των ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι αυξήσεις θα κυμανθούν κοντά στο 3,8% – ακολουθώντας την αντίστοιχη άνοδο του πληθωρισμού – διαμορφώνοντα την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ασφαλίζεται το 80% των επαγγελματιών – στα 260 ευρώ, μηνιαίως, από τα 250,77 ευρώ που είναι σήμερα.

Η εναλλακτική εκδοχή προβλέπει την εφαρμογή του δείκτη μισθών, ο οποίος αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει τις εισφορές σε αυξήσεις υψηλότερες του 4,5%. Η εφαρμογή του νέου συστήματος έπρεπε να γίνει από το 2025, αλλά έχει αναβληθεί για δύο συνεχόμενη έτη και αναμένεται το ίδιο να συμβεί και το 2027.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα εφόσον ακολουθηθεί το σενάριο που προβλέπει αύξηση αντίστοιχη με τον πληθωρισμό, η αύξηση στις εισφορές για το 2027 θα είναι μεγαλύτερη από το 2,5% ποσοστό που ίσχυσε το 2026. Με βάση το επικρατέστερο σενάριο, που προβλέπει αύξηση των εισφορών κατά 3,8% από 1/1/2027 οι ασφαλιστικές κατηγορίες αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η συνολική μηνιαία εισφορά ανέρχεται το 2026 σε 250,77 ευρώ. Με αύξηση 3,8% βάσει πληθωρισμού, θα διαμορφωθεί περίπου στα 260 ευρώ. (μηνιαία επιβάρυνση 10 ευρώ)

Στη δεύτερη κατηγορία, από τα 300,93 ευρώ του 2026, η εισφορά θα ανέβει στα 312.3 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση 12 ευρώ)

Στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία, η σημερινή εισφορά των 360,63 ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στα 373, 68 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση περίπου 13 ευρώ.

Στην τέταρτη κατηγορία, η εισφορά των 433,47 ευρώ θα φτάσει τα 450 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση 16 ευρώ)

Στην πέμπτη κατηγορία, η εισφορά από 519,45 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 539 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση 20 ευρώ)

Στην πέμπτη κατηγορία, η εισφορά από 519,45 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 539 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση 20 ευρώ) Και στην έκτη ασφαλιστική κατηγορία, η μηνιαία εισφορά των 675,87 ευρώ σήμερα θα αυξηθεί στα 701,5 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση 26 ευρώ)

Σε ετήσια βάση, τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι είναι σαφώς υψηλότερα. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος της πρώτης κατηγορίας θα πληρώνει περίπου 120 ευρώ περισσότερα ετησίως, ενώ στην έκτη κατηγορία η πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση ανέρχεται σε περίπου 312 ευρώ.

Οι συντάξεις

Πάντως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών – περίπου οκτώ στους δέκα – είναι «καταδικασμένοι» να λάβουν συντάξεις πείνας, ενώ μόλις επτά στους 100 ελεύθερους επαγγελματίες θα λάβει σύνταξη πάνω από τα 1.000 ευρώ, και αυτή με 40 χρόνια ασφάλισης.

Η αιτία των χαμηλών συντάξεων των μη μισθωτών, είναι η επιλογή – για ακόμα μία χρονιά – των χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών του ΕΦΚΑ. Περίπου το 80% των μη μισθωτών ασφαλισμένων επιμένει να εντάσσεται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, παρά το γεγονός ότι η επιλογή τους είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αντίστοιχα πολύ χαμηλές συντάξεις στο μέλλον, με την ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου. Ο λόγος αυτής της επιλογής σχετίζεται με την μείωση του μη μισθολογικό κόστος, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη η άσκηση του επαγγέλματός τους.

Σε σύνολο 1,6 εκατομμυρίων ασφαλισμένων επαγγελματιών και αγροτών, μόνο οι 400.000 επέλεξαν υψηλότερη της πρώτης ασφαλιστική κατηγορία για το 2026.