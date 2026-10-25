 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Job Market"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Συλλογικές συμβάσεις: Πόσες έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα

Η αφετηρία έγινε τον Νοέμβριο του 2025, κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 25.10.2026, 09:01
Σχολιάστε
Συλλογικές συμβάσεις: Πόσες έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οκτώ μήνες μετά τη νομοθέτηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εξακολουθούν να αποδίδουν καρπούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συνολικά 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η αφετηρία έγινε τον Νοέμβριο του 2025, όταν για πρώτη φορά η κυβέρνηση και το σύνολο των εθνικών κοινωνικών εταίρων υπέγραψαν Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, έπειτα από επτά μήνες διαβουλεύσεων.

Τον Φεβρουάριο του 2026 η Συμφωνία έγινε νόμος, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, ευκολότερη επέκταση των συμβάσεων και επαναφορά της πλήρους μετενέργειας των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Τα αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται άμεσα, καθώς, από τις 16 Φεβρουαρίου 2026, έχουν υπογραφεί 10 κλαδικές, 6 ομοιοεπαγγελματικές, 144 επιχειρησιακές συμβάσεις και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Πετρελαιοειδή και τσιμεντοβιομηχανία

Χαρακτηριστικές είναι οι δύο πιο πρόσφατες συμφωνίες στους κλάδους της εμπορίας πετρελαιοειδών και της τσιμεντοβιομηχανίας.

Στα πετρελαιοειδή, η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει άμεση αύξηση μισθών κατά 4% το 2026 και συνολική αύξηση 11% έως το 2028, καθώς και πρόσθετες παροχές, όπως επίδομα σπουδών και επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ύψους 1.000 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί. Εφόσον η σύμβαση επεκταθεί, οι προβλέψεις της θα καλύπτουν περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους.

Αντίστοιχα, στην τσιμεντοβιομηχανία προβλέπονται τέσσερις αυξήσεις μισθών για το 2025 και το 2026 που ξεπερνούν το 5,5% σε ετήσια βάση, προσαύξηση προϋπηρεσίας έως 55%, ενίσχυση 600 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί, καθώς και φοιτητικό επίδομα έως 400 ευρώ για πρώτη φορά.

Επισιτισμός και ζαχαρώδη προϊόντα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον επισιτισμό και στα ζαχαρώδη προϊόντα. Στον επισιτισμό, περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από Συλλογική Σύμβαση που προβλέπει βασικούς μισθούς από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ, έως και 19,6% υψηλότερους από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, καθώς και πρόσθετα επιδόματα. Στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων, η επέκταση της σύμβασης διεύρυνε την κάλυψη από 6.000 σε 23.000 εργαζόμενους, με προβλεπόμενες αυξήσεις και πρόσθετες παροχές.

Η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί τον βασικό στόχο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και συγκεκριμένα της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως και των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Η πρωτοβουλία έχει λάβει και ευρωπαϊκή αναγνώριση, με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ροξάνα Μινζάτου να χαρακτηρίζει την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη». Από την πλευρά της, η υπουργός έχει επισημάνει ότι η Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερους όρους εργασίας.

Με τις πρώτες 161 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας να έχουν ήδη υπογραφεί, το ζητούμενο πλέον είναι η συνέχιση αυτής της δυναμικής και η επέκταση περισσότερων συμβάσεων, ώστε ακόμη μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων να επωφεληθεί από αυξημένες αποδοχές και ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πράγα: Κατασκευαστικός «πυρετός» στην πρωτεύουσα της Τσεχίας
World

Κατασκευαστική έκρηξη 10 δισ. δολαρίων αλλάζει την Πράγα
Deckers: Το ρεκόρ εσόδων, η «βουτιά» της μετοχής και οι προβλέψεις για το 2027
World

Deckers: Η αναθεώρηση στο guidance «γκρέμισε» τη μετοχή της
Ενεργειακή κρίση: Το ακριβότερο πετρέλαιο βρίσκεται παντού στην καθημερινότητα
World

Πώς το ακριβό πετρέλαιο «χτυπάει» την καθημερινότητα των νοικοκυριών
Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Wall Street

Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ
Τουρισμός: Σε ποιές περιοχές οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα [γράφημα]
Τουρισμός

Που ξοδεύουν περισσότερα οι τουρίστες [γράφημα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Είδη πολυτελείας: Η αγορά της Κίνας «κόβει» 250 δισ. ευρώ τα κέρδη των μεγάλων ομίλων
World

Η ανάκαμψη που δεν ήρθε για την πολυτέλεια και οι απώλειες 250 δισ.

Τα αποτελέσματα από τη LVMH, την Hermès και την Kering αυτόν τον μήνα υπολείπονταν των ήδη σημαντικά προς τα κάτω αναθεωρημένων εκτιμήσεων της αγοράς για τα είδη πολυτελείας

Μελίνα Ζιάγκου
Ελληνικός τουρισμός: Οι 8 μεγάλες προκλήσεις για την επόμενη μέρα
Τουρισμός

Οι οκτώ μεγάλες προκλήσεις για τον ελληνικό τουρισμό

Τι αναφέρει έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού - Ο ρόλος της ΑΙ και της κλιματικής αλλαγής

Λάμπρος Καραγεώργος
Ντέμης Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της τεχνητής νοημοσύνης
World

Χασάμπης: Ο άνθρωπος που θέλει να λύσει το μυστήριο της ΑΙ

Ο Χασάμπης εκτιμά ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη ίσως απέχει μόλις δύο έως τρία χρόνια - Πλέον, στρέφει το ενδιαφέρον του στην ανακάλυψη φαρμάκων και στην αντιμετώπιση ασθενειών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πάμπλο Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και η οικονομική αυτοκρατορία πίσω από το όνομά του
Tέχνη και Ζωή

Πικάσο: Η ζωή, η επανάσταση στην τέχνη και το... ταμείο

Από τη Μάλαγα του 1881 έως την κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, ο Ισπανός δημιουργός άλλαξε ριζικά τη Τέχνη, άφησε δεκάδες χιλιάδες έργα και δημιούργησε κληρονομιά με ανυπολόγιστη πολιτιστική και οικονομική αξία.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Decathlon: Το άλμα στον τζίρο, τα μερίσματα και τα σχέδια για επέκταση – Πού θα ανοίξει το νέο κατάστημα
Business

Με πόσο «τρέχει» ο τζίρος της Decathlon - Το επόμενο βήμα

Νέο υποκατάστημα έχει στα σκαριά η ελληνική θυγατρική της αλυσίδας αθλητικών ειδών Decathlon - Τι μέρισμα θα δώσει από τα κέρδη του 2025

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΤτΕ: Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027
Economy

Η ακρίβεια απειλεί τον προϋπολογισμό του 2027

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου στον ευρωπαϊκό κανόνα δαπανών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αφοί Χαΐτογλου: Η επιστροφή στην κερδοφορία, το νέο δάνειο και το στοίχημα της επέκτασης στο εξωτερικό
Business

Έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. οι Αφοί Χαΐτογλου

Επανήλθαν σε θετικό πρόσημο τα καθαρά κέρδη της Αφοί Χαΐτογλου - Οι επιδόσεις του 2025, η «ένεση» ρευστότητας και το «αγκάθι» στις εξαγωγές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ

Ο χρόνος πιέζει τον Μασκ για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ύψους 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αλλάξουν τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Πόσες έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσες συλλογικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα

Η αφετηρία έγινε τον Νοέμβριο του 2025, κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Αγορά εργασίας: Πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω ΔΥΠΑ; Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στην ανεργία παραμένουν 3 στους 4 καταρτιζόμενους της ΔΥΠΑ

Ο απολογισμός της ΔΥΠΑ για το 2020-2026 καταγράφει τον αριθμό των ωφελούμενων ανέργων και καταρτιζόμενων, χωρίς όμως να αξιολογεί πόσοι τελικά βρήκαν σταθερή δουλειά, όπως καταγγέλλει ο ΠΑΝΣΥΠΟ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μη μισθωτοί: Προς αύξηση 3,8% των ασφαλιστικών εισφορών το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μη μισθωτοί: Προς αύξηση 3,8% των ασφαλιστικών εισφορών το 2027

Η κυβέρνηση φαίνεται να ακολουθεί την άνοδο του πληθωρισμού και όχι τον δείκτη μισθών που θα επέφερε αναπροσαρμογή των εισφορών τουλάχιστον κατά 4,5%

Κώστας Παπαδής
Φιλοδωρήματα: Αφορολόγητα έως 6.000 ευρώ τον χρόνο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα νέα αφορολόγητα φιλοδωρήματα - Τι αλλάζει [παράδειγμα]

Τι ισχύει για φιλοδωρήματα μέσω ψηφιακών πλατφορμών - Τα νέα φορολογικά μπόνους για τους εργαζόμενους

ΑΑΔΕ: 48ωρο λουκέτο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο για μη έκδοση αποδείξεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 48ωρο λουκέτο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο για μη έκδοση αποδείξεων

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν τη μη έκδοση τριών (3) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, συνολικής αξίας 4.560 ευρώ

Pizza Fan: Πώς δρούσε το κύκλωμα της απάτης – Βρέθηκαν 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά
Business

Pizza Fan: Πώς δρούσε το κύκλωμα της απάτης – Βρέθηκαν 1,28 εκατ. ευρώ σε μετρητά

Από την απάτη της Pizza Fan η οικονομική ζημία του Δημοσίου, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τεμπονέρας: Άμεση έκτακτη ενίσχυση στους εργαζόμενους της Pizza Fan
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τεμπονέρας: Άμεση έκτακτη ενίσχυση στους εργαζόμενους της Pizza Fan

Ζητά μέτρα προστασίας του εισοδήματος και των θέσεων εργασίας για περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους μετά το λουκέτο σε 110 καταστήματα, ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛ.Α.Σ. Διονύσης Τεμπονέρας

Latest News
Πράγα: Κατασκευαστικός «πυρετός» στην πρωτεύουσα της Τσεχίας
World

Κατασκευαστική έκρηξη 10 δισ. δολαρίων αλλάζει την Πράγα

Αντιμετωπίζοντας μια στεγαστική κρίση, η Πράγα δρομολογεί διάφορα έργα με τη στήριξη ιδιωτών επενδυτών, τα οποία στοχεύουν στη μετατροπή πρώην βιομηχανικών περιοχών σε νέες κατοικίες και πάρκα

Deckers: Το ρεκόρ εσόδων, η «βουτιά» της μετοχής και οι προβλέψεις για το 2027
World

Deckers: Η αναθεώρηση στο guidance «γκρέμισε» τη μετοχή της

Παρά το σερί κερδών τα τελευταία δύο τρίμηνα, η Deckers αναθεώρησε προς τα κάτω το ετήσιο guidance επηρεάζοντας έτσι την τιμή της μετοχής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή κρίση: Το ακριβότερο πετρέλαιο βρίσκεται παντού στην καθημερινότητα
World

Πώς το ακριβό πετρέλαιο «χτυπάει» την καθημερινότητα των νοικοκυριών

Πέρα από την αύξηση του κόστους μεταφοράς και θέρμανσης, η ενεργειακή κρίση ασκεί επιπλέον πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, της ένδυσης, των συσκευασιών

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο
Wall Street

Wall Street: Κεντρικές τράπεζες και Bich Tech δίνουν τον τόνο

Μια πλούσια εβδομάδα για τις αγορές, καθώς συνεδριάζουν Fed, ΕΚΤ και BOJ και Big Tech ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τριμήνου

Τζούλη Καλημέρη
Μασκ: Προσπαθεί να «κλειδώσει» το όραμά του για Tesla – SpaceX πριν την αποχώρηση Τραμπ
World

Ο Μασκ τρέχει να κλειδώσει το deal Tesla - SpaceX πριν φύγει ο Τραμπ

Ο χρόνος πιέζει τον Μασκ για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ύψους 3,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προτού αλλάξουν τα πολιτικά και οικονομικά δεδομένα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Σε ποιές περιοχές οι επισκέπτες ξοδεύουν περισσότερα [γράφημα]
Τουρισμός

Που ξοδεύουν περισσότερα οι τουρίστες [γράφημα]

Περισσότερα ξόδεψαν το 2025 οι τουρίστες - Σε ποιές περιοχές του κόσμου τουρισμός είχε θετικό πρόσημο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
UBS: Στο 15% η αύξηση των ευρωπαϊκών εταιρικών κερδών το 2026 και το 2027 – Οι κλάδοι που ξεχωρίζει
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

UBS: Επιμένει.. ευρωπαϊκά παρά την αναταραχή – Ποιους κλάδους προτιμά

Διατηρεί τη θετική της στάση η UBS για τις μετοχές της Ευρωζώνης η ελβετική τράπεζα – Στις 7.100 μονάδες ο στόχος για τον Euro Stoxx 50 τον Ιούνιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγορές: O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO
Wall Street

O Nasdaq «μαζεύει» τις περισσότερες IPO

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στο NYSE και στο Nasdaq καλά κρατεί... - Η IPO της Anthropic αναμένεται ότι θα είναι μια ακόμα επιτυχία για το δεύτερο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ
Κόσμος

Βρετανία: Ο Μπέρναμ θέλει να ανοίξει τη συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων με την ΕΕ

Όποια και να είναι η μελλοντική σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ, θα έχει ο προϋπόθεση την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, σύμφωνα με τον Άντι Μπέρναμ.

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών
Ομόλογα

Ομόλογα:Το χρέος των αναδυόμενων αγορών πιο ελκυστικό από τα ομόλογα των ανεπτυγμένων χωρών

Τα δημοσιονομικά προφίλ των αναπτυσσόμενων χωρών εμφανίζονται, σε γενικές γραμμές, πιο υγιή

Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ
World

Audi: Υπερασπίζεται την επένδυση 4 δισ. στις ΗΠΑ

Η εμφάνιση του CEO της Audi σε προεκλογική συγκέντρωση δίπλα στον Τραμπ

Άγγελος Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στους φούρνους και στις εταιρείες-φαντάσματα
Κοινωνία

Α. Γιαννακόπουλος: Από τη νύχτα στο «Χωριάτικο» και στις εταιρείες-φαντάσματα

Η επιχειρηματική διαδρομή του Άγγελου Γιαννακόπουλου, το δίκτυο αρτοποιείων και η έρευνα για φερόμενη φοροδιαφυγή άνω των 100 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο εταιρείες-σφραγίδες, «αχυράνθρωποι» και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές.

Γιώργος Μανέττας
Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων
World

Ευρώπη: Μπορεί να επανασχεδιαστεί από το μηδέν; – Επαναπροσδιορίζοντας μια νέα τάξη πραγμάτων

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, αρκετοί ηγέτες έχουν ζητήσει ριζική μεταρρύθμιση του μοντέλου της ΕΕ, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν μόνο μικρές και επιφανειακές αλλαγές

Νατάσα Ρουγγέρη
Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία
World

Fed: Αντιμέτωπη με την πιο πολύπλοκη οικονομία

Από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έως τον πόλεμο στο Ιράν, δυνάμεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Fed περιπλέκουν τον αγώνα της κατά του επίμονου πληθωρισμού.

Ιράν: Ο πόλεμος που άλλαξε για πάντα τον κόσμο
World

Πώς ο πόλεμος του Ιράν άλλαξε για πάντα τον κόσμο

Κάποιες από τις δραματικές, μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου στο Ιράν μόλις αρχίζουν να γίνονται ορατές και καμία δεν είναι υπέρ των ΗΠΑ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision
English Edition

Basketgate: Testimonies Over, Countdown To Magistrate’s Decision

Vangelis Liolios and his close associate have finished testifying in the basketball match-fixing case. A decision on detention is expected shortly

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies