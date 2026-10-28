Smartphones: Πτώση ρεκόρ 22% καθώς η κρίση μνήμης «αποσταθεροποιεί» την αγορά

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Η παγκόσμια αγορά smartphones υπέστη ιστορική συρρίκνωση στο γ’ τρίμηνο του 2026, καθώς η κρίση στα τσιπ μνήμης και οι εκρηκτικές αυξήσεις στο κόστος των εξαρτημάτων ανάγκασαν τους κατασκευαστές να περιορίσουν αποστολές, ιδίως στα οικονομικότερα μοντέλα. Σύμφωνα με την IDC, οι παγκόσμιες αποστολές υποχώρησαν κατά 22% ετησίως, στα 255,3 εκατ. τεμάχια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ σε ένα τρίμηνο.

Η Omdia, με ελαφρώς διαφορετική μεθοδολογία και προκαταρκτικές εκτιμήσεις, αποδίδει πτώση 20% ετησίως στο ίδιο τρίμηνο, σημειώνοντας ότι η επιδείνωση ήταν απότομη σε σχέση με την πτώση 6% του β’ τριμήνου. Και οι δύο ερευνητικές εταιρείες συγκλίνουν στο ότι η αγορά βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο γ’ τριμήνου από το 2013.

Η κρίση μνήμης αλλάζει την αγορά

Η βασική αιτία της πτώσης δεν εντοπίζεται στη ζήτηση ως αυτοτελές φαινόμενο, αλλά στη δραματική αύξηση του κόστους μνήμης και αποθήκευσης. Η IDC εκτιμά ότι οι τιμές μνήμης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 350% σε ετήσια βάση και εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, αν και ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε στο γ’ τρίμηνο.

Η πίεση μεταφέρεται πλέον από τους κατασκευαστές προς τους καταναλωτές. Όπως σημειώνει η IDC, οι υψηλότερες τιμές στα ράφια οδηγούν πολλούς χρήστες να παρατείνουν τον κύκλο ζωής της τρέχουσας συσκευής τους, αντί να προχωρήσουν σε ανανέωση.

Η Omdia προσθέτει ότι το αυξημένο κόστος περιορίζει την τιμολογιακή ευελιξία των εταιρειών και τις ωθεί να περικόπτουν τις αποστολές συσκευών χαμηλού περιθωρίου κέρδους. Το φαινόμενο πλήττει ιδιαίτερα τις αναδυόμενες αγορές, όπου η ζήτηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από οικονομικά μοντέλα με ήδη λεπτά περιθώρια.

Samsung και Apple κερδίζουν έδαφος

Η κρίση λειτουργεί ως φίλτρο που ενισχύει τους μεγάλους παίκτες με ισχυρό premium χαρτοφυλάκιο, σταθερές προμήθειες και εκτεταμένα δίκτυα διανομής. Samsung και Apple κατέλαβαν από κοινού το 45% των παγκόσμιων αποστολών στο γ’ τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση περίπου οκτώ ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση.

Η Samsung διατήρησε την πρώτη θέση με μερίδιο 23%, παρά τη μείωση των αποστολών της. Η ευρεία γκάμα προϊόντων της, η παγκόσμια παρουσία της στα κανάλια πώλησης και η κυκλοφορία των Galaxy Z Fold8 και Z Flip8 τον Αύγουστο στήριξαν τη θέση της στην premium κατηγορία.

Η Apple ακολούθησε με μερίδιο 22%, στηριζόμενη στη συνεχιζόμενη ζήτηση για τη σειρά iPhone 17 και στην εισαγωγή των iPhone 18 Pro και Pro Max τον Σεπτέμβριο. Η είσοδός της στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones με το iPhone Duo ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της, ενώ η Apple Intelligence (η AI σουίτα της εταιρείας) μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον διαφοροποιητικός παράγοντας στο οικοσύστημά της.

Πίεση στους Κινέζους κατασκευαστές

Η Xiaomi διατήρησε την τρίτη θέση με μερίδιο 12%, ενώ η OPPO —μαζί με realme και OnePlus— ακολούθησε με 9% και η vivo με 8%. Ωστόσο, και οι τρεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση, καθώς η έκθεσή τους στις χαμηλότερες κατηγορίες τιμής συγκρούεται με το αυξανόμενο κόστος μνήμης.

Το δίλημμα για τους κινεζικούς ομίλους είναι διπλό: είτε θα προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους μειώνοντας αποστολές, είτε θα διατηρήσουν όγκο με κίνδυνο περαιτέρω συμπίεσης της κερδοφορίας. Η IDC εκτιμά ότι οι αποστολές τους θα παραμείνουν υπό πίεση και στο επόμενο διάστημα, καθώς η ζήτηση εξασθενεί και οι τιμές αυξάνονται.

Η Omdia προειδοποιεί ότι η ολική αποχώρηση από αγορές ή κατηγορίες προϊόντων μπορεί να έχει μακροπρόθεσμο κόστος, καθώς η απώλεια παρουσίας στα κανάλια πώλησης και η εξασθένηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας μπορεί να απαιτήσουν χρόνια για να αναπληρωθούν.

Τι αναμένεται στο δ’ τρίμηνο

Παρά τις νέες κυκλοφορίες συσκευών ναυαρχίδων, τις προσφορές και τη ζήτηση της εορταστικής περιόδου (Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς), καμία από τις δύο έρευνες δεν αναμένει πλήρη αντιστάθμιση των πιέσεων από την πλευρά της προσφοράς. Η IDC εκτιμά ότι η αγορά smartphones θα παραμείνει υπό περιορισμό έως το 2027, με πιθανή ανάκαμψη όχι νωρίτερα από το 2028.

Οι κατασκευαστές καλούνται να συνδυάσουν πειθαρχημένη διαχείριση αποθεμάτων με χρηματοδοτικά προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγής παλιάς συσκευής και συνεργασίες με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ώστε να στηρίξουν τις ανανεώσεις χωρίς να βασίζονται σε γενικευμένες εκπτώσεις.

Την ίδια στιγμή, η σταδιακή αναπροσαρμογή των τιμών μπορεί να αλλάξει τις προσδοκίες των καταναλωτών. Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να κάνουν τις ακριβότερες συσκευές πιο προσιτές και να αποδείξουν ουσιαστικές βελτιώσεις στην εμπειρία χρήστη ενδέχεται να βγουν ενισχυμένες στον επόμενο κύκλο αντικατάστασης.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια αγορά smartphones που δεν απλώς μειώνεται προσωρινά, αλλά πιθανότατα εισέρχεται σε μια πιο δομική φάση αναδιάταξης. Σε ένα περιβάλλον ακριβότερης μνήμης και πιο επιλεκτικών καταναλωτών, το μέγεθος, η πρόσβαση σε εξαρτήματα και η ικανότητα παραγωγής κερδοφόρων premium συσκευών αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα από την απλή διεκδίκηση μεριδίου σε όγκο.