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Tετραπλάσια είναι η αξία των εισαγωγών μικρών δεμάτων από την Κίνα τα τελευταία δύο χρόνια στη Βρετανία, καθώς φθηνά προϊόντα από ομίλους ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως οι Shein και Temu, καθώς και από πωλητές σε πλατφόρμες όπως το Shopify κατέκλυσαν την αγορά.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεχτεί κριτική από τους εγχώριους λιανοπωλητές για αυτή τη συνθήκη λόγω της αργής προόδου που σημειώνει στην κάλυψη ενός φορολογικού κενού που καθιστά τις μικρές εισαγωγές φθηνότερες.

Το de minimis στη Βρετανία

Οι εισαγωγές «de minimis» από την Κίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν από 1,3 δισ. λίρες σε 5,3 δισ. λίρες κατά τα δύο οικονομικά έτη έως το 2025-26, σύμφωνα με στοιχεία της HM Revenue & Customs, όπως σημείωσαν οι Financial Times.

Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει το καθεστώς «de minimis» έως τον Οκτώβριο του 2028, θέτοντας τέλος στην απαλλαγή από δασμούς για δέματα αξίας 135 λιρών ή λιγότερο, κάτι που συμβαίνει χρόνια μετά την απόφαση των ΗΠΑ και της ΕΕ να καταργήσουν τα αντίστοιχα καθεστώτα τους.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα «σημαίνει δύο ακόμη χρόνια αδράνειας, αυξάνοντας τον κίνδυνο το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό για τους διαδικτυακούς πωλητές από το εξωτερικό», δήλωσε στους FT ο Τομ Άιρονσαϊντ, διευθυντής πολιτικής στο British Retail Consortium, έναν εμπορικό οργανισμό.

Πρόσθεσε μάλιστα πως οι λιανοπωλητές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ζητήσει την ίδια προσέγγιση με την ΕΕ: δασμούς στα εμπορεύματα, παράλληλα με ένα διοικητικό τέλος για την κάλυψη του κόστους των τελωνειακών διαδικασιών.

Άνθηση Shein – Temu στη Βρετανία

Η ταχύτητα και η κλίμακα της αύξησης καταδεικνύουν πόσο γρήγορα οι κινεζικοί γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν ξεπεράσει τους βρετανούς λιανοπωλητές, εκμεταλλευόμενοι την απαλλαγή.

Οι καταναλωτές έχουν ωφεληθεί από φθηνότερα προϊόντα, αλλά οι λιανοπωλητές των κεντρικών εμπορικών οδών και οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου επισημαίνουν πως έχουν υποστεί ανταγωνιστική υποτίμηση και βρίσκονται σε αδικαιολόγητο μειονεκτικό θέση.

Η άνθηση αυτή έχει επίσης αλλάξει τη μοίρα ορισμένων περιφερειακών αεροδρομίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως το Μπόρνμουθ και το Ίστ Μίντλαντς, τα οποία έχουν αναδειχθεί σε σημαντικούς κόμβους αεροπορικών μεταφορών.

Η βρετανική κυβέρνηση θα απαιτήσει από τους πωλητές του εξωτερικού να ορίσουν έναν εκπρόσωπο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο

Ενώ οι παραδοσιακοί λιανοπωλητές αγόραζαν ή κατασκεύαζαν προϊόντα και τα αποστέλλαν χονδρικά, οι κινεζικές εταιρείες δημιούργησαν πλατφόρμες λογισμικού και αλυσίδες εφοδιασμού που τους επέτρεψαν να εντοπίζουν τις τάσεις στις αγορές και να κατασκευάζουν γρήγορα μικρότερες παρτίδες προϊόντων μέσω ενός δικτύου εργοστασίων.

Στη συνέχεια, αποστέλλοντας μικρές, μεμονωμένες παραγγελίες απευθείας στους καταναλωτές εκτός Κίνας, αυτές οι επιχειρήσεις κατάφεραν να αποφύγουν τους δασμούς που επιβάλλονταν στους παλαιότερους, διεθνείς ανταγωνιστές τους.

Τα καθεστώτα «de minimis» ξεκίνησαν ως ένας τρόπος για να γλιτώσουν οι αρχές το κόστος του ελέγχου μικρών δεμάτων που υπόκειντο σε σχετικά χαμηλούς εισαγωγικούς δασμούς. Μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν επίσης ως μέσο διευκόλυνσης του εμπορίου.

Ωστόσο, η εισροή φθηνών προϊόντων από την Κίνα προκάλεσε έντονη αντίδραση. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και πολλές άλλες χώρες κατάργησαν τις τελωνειακές απαλλαγές τους για να ανακόψουν τη ροή φθηνών προϊόντων. Κάτι που οδήγησε σε μεγάλους παίκτες όπως η Shein και η Temu να επενδύσουν σε τοπικά δίκτυα διανομής και αποθήκες.

Τι ζητά το Ην. Βασίλειο

Το ίδιο αρχίζει να συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα έπρεπε, θεωρητικά, να διευρύνει το φορολογικό αποτύπωμα των μεγάλων κινεζικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη μορφή αυξημένης τοπικής απασχόλησης και εταιρικών φόρων.

Ο Ρίτσαρντ Άλεν, ιδρυτής της «Retailers Against VAT Abuse» (Λιανοπωλητές κατά της κατάχρησης του ΦΠΑ), μιας ομάδας εκστρατείας που εκπροσωπεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δήλωσε ότι οι επικείμενες αλλαγές δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των μικρότερων πωλητών από το εξωτερικό, οι οποίοι υποδηλώνουν χαμηλότερη αξία στα δέματά τους για να αποφύγουν τη φορολογία.

Στο πλαίσιο των νέων κανόνων, η βρετανική κυβέρνηση θα απαιτήσει από τους πωλητές του εξωτερικού να ορίσουν έναν εκπρόσωπο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίζει την καταβολή των ορθών εισαγωγικών φόρων και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις κυρώσεις που προκύπτουν από την ελλιπή καταβολή φόρων.