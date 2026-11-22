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Ενα σύνθετο και πολύπλοκο δίκτυο παράνομης μεταφοράς chip της Nvidia είναι η μεγάλη εικόνα πίσω απο την ερωτική σχέση του ισχυρού άνδρα της αμερικανικής εταιρείας Τζένσεν Χουάνγκ, που προκάλεσε μια χιονοστιβάδα εξελίξεων με συνέπειες στις αγορές αλλά και ευρύτερα στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Αλις Χουάνγκ, η γυναίκα με την οποία ο CEO της Nvidia διατηρούσε ερωτική σχέση, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών για παρανομο εμπόριο μικροεπεξεργαστών. Μάλιστα, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι ήταν Κινέζα κατάσκοπος , εναν ισχυρισμό -πάντως – τον οποίο απέρριψε το Πεκίνο.

Όπως αναφέρουν σε αποκλειστικό δημοσίευμα που βασίζεται σε σχετική έρευνα των Financial Times, η Αλις Χουάνγκ συνδεόταν με ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ της Nvidia και χρηστών των τσιπ της εταιρείας στην Κίνα. Το δίκτυο αυτό περιλάμβανε συνεργάτες στον τομέα του cloud computing, μεγιστάνες του διαδικτυακού τζόγου, διακινητές από την Καμπότζη, καθώς και εκατοντάδες εταιρείες-βιτρίνες.

Αυτές οι επιχειρήσεις – που φαινομενικά δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους – συνεργάστηκαν (χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν τη συνολική εικόνα) για να αποκομίσουν κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς η μεταφορά τσιπ της Nvidia στην Κίνα είναι , συμφωνα με τους FT, μία από τις πιο κερδοφόρες παράνομες δραστηριότητες παγκοσμίως.

Η έρευνα των FT εντόπισε τις σύνθετες διασυνδέσεις αυτών των εταιρειών έπειτα από συνομιλίες με περισσότερα από δώδεκα άτομα που γνώριζαν τις εν λόγω δραστηριότητες, αποκαλύπτοντας δεσμούς που παρέμεναν κρυμμένοι πίσω από περίπλοκες εταιρικές δομές και εκατοντάδες επίσημα εταιρικά έγγραφα.

Εταιρείες κάτω απο το… ραντάρ

Το δίκτυο που συνδεόταν με την Αλις Χουάνγκ έφτασε στις ΗΠΑ μέσω της Inspur, η οποία αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους συνεργάτες της Nvidia για τη συναρμολόγηση τσιπ σε έτοιμους προς χρήση διακομιστές στην Κίνα.

Τον Μάρτιο του 2023, η Inspur προστέθηκε στον αμερικανικό «κατάλογο οντοτήτων» (entity list), καθώς φέρεται να παρείχε συνδρομή στον κινεζικό στρατό. Στον κατάλογο αυτό συμπεριλήφθηκαν επίσης ορισμένες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες — όχι όμως και η αμερικανική θυγατρική της (στην οποία η Inspur κατέχει μερίδιο), η οποία εδρεύει στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας.

Η Inspur μετονόμασε την αμερικανική μονάδα σε Aivres και, δεδομένου ότι η τελευταία δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο οντοτήτων, μπόρεσε να συνεχίσει τις εμπορικές συναλλαγές της με τη Nvidia.

Στο εσωτερικό της κατασκευάστριας εταιρείας τσιπ, υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με το αν η Aivres θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως συνεργάτης κατασκευής πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM), δεδομένων των δεσμών της με την Inspur, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει άμεσα το θέμα. Ωστόσο, η Nvidia κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία πληρούσε όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και ελέγχου των εξαγωγών.

Ο δεύτερος πυλώνας του δικτύου αφορούσε έναν πελάτη που πληρούσε τις προϋποθέσεις για την αγορά τσιπ της Nvidia σε μεγάλη κλίμακα. Οι συνεργάτες OEM, όπως η Aivres —στους οποίους επιτρέπεται να ενσωματώνουν μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia σε συστήματα και στη συνέχεια να τα μεταπωλούν— όφειλαν, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα της αμερικανικής εταιρείας, να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν είναι κινεζικών συμφερόντων.

Για να θεωρηθεί ένας τελικός πελάτης κατάλληλος, η Nvidia απαιτεί την προσκόμιση εταιρικών αρχείων τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και αποδείξεις ότι η διοίκηση και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας δεν είναι κατά πλειοψηφία Κινέζοι.

Σύμφωνα με αρκετά άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, ορισμένοι Κινέζοι πελάτες της Inspur, επιδιώκοντας να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση σε προμήθειες τσιπ, ζήτησαν τη βοήθεια μιας επιτυχημένης εταιρείας διαδικτυακών παιχνιδιών, της Century Huatong.

Στο διάστημα δύο δεκαετιών, ο κινεζικός όμιλος μετασχηματίστηκε από επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτων σε πλατφόρμα παιχνιδιών, για να καταλήξει τελικά επενδυτής σε κέντρα δεδομένων (data centers), διαθέτοντας ισχυρές διασυνδέσεις στον κλάδο.

Στελέχη της Century Huatong συζήτησαν με συνεργάτες και επιχειρηματικούς εταίρους τρόπους για την απόκτηση πρόσβασης στα τσιπ. Η λύση που προέκυψε περιλάμβανε τη χρήση μιας υπεράκτιας εταιρείας-βιτρίνας (offshore shell company), η οποία δεν θα ενεργοποιούσε τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών και θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως πάροχος υπηρεσιών «neocloud».

Οπως σημειώνουν οι FT , αυτή η εταιρεία-βιτρίνα ήταν η Megaspeed, ενώ η Αλις Χουάνγκ – η παράνομη σχέση του CEO της Nvidia- ανέλαβε τον ρόλο του «έμπιστου» στελέχους που θα εκπροσωπούσε την εταιρεία προς τα έξω, διαθέτοντας παράλληλα ένα αψεγάδιαστο ιστορικό, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Το λαθρέμποριο και ο άνθρωπος πίσω από τη Megaspeed

Καθοριστικό ρόλο στην εταιρεία που φέρεται να διεύθυνε η «πέτρα του σκανδάλου», έπαιζε ο Λι Μινγ ένας Κινέζος υπήκοος που σύμφωνα με τη Wall Street Journal , χειριζόταν ένα ευρύτερο δίκτυο εταιρειών.

Ο Λι ήταν βαθιά εμπλεκόμενος στις δραστηριότητες της Megaspeed και συμμετείχε σε σημαντικές αποφάσεις, συμφωνα με τις πηγές που επικαλειται η WSJ στο αποκλειστικό της δημοσίευμα ενω είχε ρόλο και σε άλλες εταιρείες που διαπραγματεύονταν τσιπ Nvidia.

Οι συνδέσεις αυτες δείχνουν ότι οι προσπάθειες να βοηθηθούν οι κινεζικές εταιρείες να κλείσουν το χάσμα στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης ξεπέρασαν κατά πολύ το σκάνδαλο Megaspeed, που πυροδότησε την πτώση του Τζένσεν Χουάνγκ στην Nvidia.

Οι αρχές στη Σιγκαπούρη, κατηγόρησαν τον Λι και άλλους για απάτη τον Φεβρουάριο του 2025, σε μια υπόθεση που συνδέεται με φερόμενη μεταφόρτωση τσιπ Nvidia. Πολλές εταιρείες αναφέρθηκαν στις κατηγορίες, αλλά όχι η Megaspeed.

Οι εισαγγελείς της Σιγκαπούρης υποστηρίζουν ότι ο Λι αγόρασε διακομιστές υπολογιστών εξοπλισμένους με τσιπ Nvidia και είπε ψέματα στον Αμερικανό προμηθευτή, ισχυριζόμενος ότι το υλικό ήταν για την τοπική του εταιρεία, Luxuriate Your Life. Αντίθετα, υποστηρίζουν οι εισαγγελείς, αυτοί οι διακομιστές στάλθηκαν στη γειτονική Μαλαισία — και στη συνέχεια σε μια ανώνυμη τρίτη τοποθεσία.

Την εποχή που κατατέθηκαν αυτές οι κατηγορίες, ο Λι συνεργαζόταν για χρόνια με την Άλις Χουάνγκ και τον σύζυγό της, Κανγκ Γουέι, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το 2021, το ζευγάρι ίδρυσε μια κοινοπραξία υπολογιστικού νέφους με την ονομασία Century Longteng, σύμφωνα με τα αρχεία του κινεζικού εταιρικού μητρώου.

Τον Ιανουάριο του 2023, ο Λι εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατέγραφε την επίσκεψή του σε μια εταιρεία εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης στη Σαγκάη. Αναφερόταν σε αυτόν ως επικεφαλής στρατηγικής της Century Longteng.

Την εποχή εκείνη, η διοίκηση του πρωην Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν είχε μόλις περιορίσει τις πωλήσεις των ημιαγωγών της Nvidia προς την Κίνα. Ξαφνικά, οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες που ήθελαν τα καλύτερα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο είχαν δύο επιλογές. Η μία ήταν η νόμιμη πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ της Nvidia στο εξωτερικό, μια λογιστική ταλαιπωρία… Ο άλλος ήταν το λαθρεμπόριο εξοπλισμού στην Κίνα.