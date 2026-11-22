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Η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι στο Ντάλας, στις 22 Νοεμβρίου 1963, συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια περίοδο οικονομικής επέκτασης, αλλά και σημαντικών εκκρεμοτήτων στη δημοσιονομική πολιτική. Ο θάνατος του προέδρου δημιούργησε αρχικά φόβους για πολιτική αστάθεια, πιθανή ανατροπή της οικονομικής στρατηγικής της Ουάσιγκτον και αναταραχή στις διεθνείς αγορές. Η ορκωμοσία του αντιπροέδρου Λίντον Τζόνσον λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, έστειλε ένα κρίσιμο μήνυμα θεσμικής συνέχειας. Η οικονομία δεν εισήλθε σε παρατεταμένη κρίση εξαιτίας της δολοφονίας. Αντίθετα, η αντίδραση των αρχών και η διατήρηση της πολιτικής κατεύθυνσης περιόρισαν γρήγορα τις αναταράξεις.

Η πρώτη αντίδραση στη Wall Street ήταν έντονη. Η είδηση από το Ντάλας προκάλεσε κύμα πωλήσεων, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να εκτιμήσουν τις συνέπειες της δολοφονίας και τις πιθανότητες πολιτικής αποσταθεροποίησης. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διέκοψε πρόωρα τη συνεδρίαση, ενώ ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες περίπου 2,9%. Οι αμερικανικές αγορές παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, ημέρα εθνικού πένθους, και επαναλειτούργησαν την επόμενη ημέρα.

Η μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στις μετοχές. Υπήρχε ο κίνδυνος η αβεβαιότητα να μεταφερθεί στην αγορά συναλλάγματος και χρυσού, προκαλώντας πιέσεις στο δολάριο. Η Federal Reserve Bank of New York παρενέβη άμεσα, προσφέροντας μεγάλα ποσά ξένων νομισμάτων στις ισοτιμίες που ίσχυαν πριν από τη δολοφονία. Παράλληλα, η Τράπεζα του Καναδά και άλλες κεντρικές τράπεζες συντονίστηκαν με τις αμερικανικές αρχές, ώστε να αποτραπούν κερδοσκοπικές κινήσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Federal Reserve Bank of New York τον Μάρτιο του 1964, η παρέμβαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας δεν ξεπέρασε τα 23 εκατ. δολάρια σε ξένα νομίσματα. Η συντονισμένη αντίδραση καθησύχασε τις αγορές και περιόρισε την ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες. Η ίδια η Federal Reserve διαπίστωσε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι οι τιμές των μετοχών είχαν ανακτήσει γρήγορα τις απώλειες της 22ας Νοεμβρίου, ενώ η επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμενε ισχυρή.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που πέρασε μετά τον θάνατο του Κένεντι

Η σημαντικότερη οικονομική συνέχεια της μετάβασης στην προεδρία Τζόνσον ήταν η υλοποίηση της μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης που είχε προτείνει ο Κένεντι. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει ήδη από το 1962 σχέδιο μείωσης των φόρων, επιδιώκοντας να ενισχύσει την κατανάλωση, τις ιδιωτικές επενδύσεις και την ανάπτυξη. Το νομοσχέδιο παρέμενε υπό συζήτηση στο Κογκρέσο όταν δολοφονήθηκε. Ο Τζόνσον ανέλαβε την προώθησή του και εξασφάλισε την ψήφιση του Revenue Act τον Φεβρουάριο του 1964.

Η μεταρρύθμιση μείωσε τον ανώτατο ομοσπονδιακό συντελεστή φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από 91% σε 70%, ενώ ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής υποχώρησε από 52% σε 48%. Παράλληλα, αυξήθηκαν τα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών και ενισχύθηκαν τα κίνητρα για επιχειρηματικές επενδύσεις. Η κυβέρνηση εκτιμούσε ότι η μείωση των φόρων θα τροφοδοτούσε έναν κύκλο αυξημένης κατανάλωσης, παραγωγής και απασχόλησης.

Τα στοιχεία του Economic Report of the President για το 1965 αποτύπωναν την ισχυρή ανάκαμψη. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5% από το 1963 στο 1964, η ανεργία υποχώρησε από 5,7% σε 5,2% και η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 8%. Η έκθεση απέδιδε μέρος της ανάπτυξης στη φορολογική μείωση, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είχε ήδη ενισχύσει τις καταναλωτικές δαπάνες και τις επενδύσεις.

Είναι, ωστόσο, σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η φορολογική μεταρρύθμιση δεν αποτέλεσε οικονομική πολιτική που σχεδιάστηκε μετά τη δολοφονία. Ήταν συνέχεια μιας στρατηγικής του Κένεντι, την οποία ο Τζόνσον αξιοποίησε και ολοκλήρωσε. Η δολοφονία άλλαξε την πολιτική συγκυρία και ενδεχομένως διευκόλυνε την προώθηση του νομοσχεδίου, αλλά δεν ήταν η αρχική αιτία του.

Η Μεγάλη Κοινωνία και το νέο αποτύπωμα των δημόσιων δαπανών

Στη συνέχεια, ο Τζόνσον διεύρυνε σημαντικά την οικονομική και κοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης με το πρόγραμμα της «Μεγάλης Κοινωνίας». Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την καταπολέμηση της φτώχειας, την επέκταση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την αστική ανανέωση και τη δημιουργία των Medicare και Medicaid, που αναμόρφωσαν τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης για ηλικιωμένους και οικονομικά ευάλωτους πολίτες.

Οι πολιτικές αυτές διεύρυναν τον ρόλο του ομοσπονδιακού κράτους στην οικονομία. Οι δημόσιες δαπάνες δημιούργησαν ζήτηση σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι υποδομές, ενώ τα κοινωνικά προγράμματα ενίσχυσαν την οικονομική ασφάλεια εκατομμυρίων νοικοκυριών. Η ανάπτυξη, όμως, δεν κατανέμονταν ομοιόμορφα και οι ανισότητες στην αγορά εργασίας παρέμεναν σημαντικές. Η οικονομική πρόοδος δεν εξάλειψε τις διαφορές εισοδήματος ούτε τα εμπόδια που αντιμετώπιζαν οι Αφροαμερικανοί εργαζόμενοι.

Το κόστος του Βιετνάμ και οι δημοσιονομικές πιέσεις

Η πιο σοβαρή μακροοικονομική πρόκληση της περιόδου προήλθε από τη σταδιακή κλιμάκωση του πολέμου του Βιετνάμ. Η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών συνέπεσε με την επέκταση των κοινωνικών προγραμμάτων, δημιουργώντας μεγαλύτερες απαιτήσεις για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση αρχικά απέφυγε να αυξήσει τη φορολογία, επιλέγοντας σε μεγάλο βαθμό τη χρηματοδότηση μέσω δανεισμού.

Το αποτέλεσμα ήταν η ενίσχυση των δημοσιονομικών πιέσεων και η σταδιακή άνοδος του πληθωρισμού. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει έκθεση του Congressional Research Service, οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν από 7,4% του ΑΕΠ το 1965 σε 9,4% το 1968. Την ίδια χρονιά, το δημοσιονομικό έλλειμμα έφθασε περίπου το 2,9% του ΑΕΠ και ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε. Το 1968 επιβλήθηκε προσωρινή προσαύξηση 10% στους φόρους εισοδήματος και εταιρικών κερδών, σε μια προσπάθεια περιορισμού των πληθωριστικών πιέσεων.

Μια οικονομική κληρονομιά που ξεπέρασε το γεγονός

Η δολοφονία του Κένεντι δεν προκάλεσε μακροχρόνια οικονομική ύφεση ούτε ανέτρεψε την εμπιστοσύνη στο δολάριο. Η άμεση αναστάτωση στις αγορές αποδείχθηκε σύντομη, χάρη στην παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών και στην ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας. Η βαθύτερη οικονομική επίδραση της περιόδου συνδέθηκε με την πολιτική συνέχεια και τις αποφάσεις που ακολούθησαν.

Η φορολογική μεταρρύθμιση του 1964 συνέβαλε στην ενίσχυση της ανάπτυξης, ενώ η Μεγάλη Κοινωνία διεύρυνε την κοινωνική προστασία και τον ρόλο του κράτους. Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος του Βιετνάμ αύξησε τις δημοσιονομικές ανάγκες και ενίσχυσε τις πληθωριστικές πιέσεις. Αυτές οι εξελίξεις δεν ήταν αναπόφευκτες συνέπειες της δολοφονίας, αλλά αποτέλεσμα των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Τζόνσον και των διεθνών συνθηκών.

Το ιστορικό παράδοξο είναι ότι μια από τις πιο τραυματικές στιγμές της αμερικανικής πολιτικής ιστορίας δεν οδήγησε σε οικονομική κατάρρευση. Η θεσμική συνέχεια επέτρεψε να προχωρήσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ενώ οι μακροπρόθεσμες οικονομικές προκλήσεις προέκυψαν κυρίως από τη διεύρυνση των κρατικών δαπανών και την κλιμάκωση του πολέμου. Η 22α Νοεμβρίου 1963 άλλαξε την πολιτική ιστορία των ΗΠΑ, η οικονομική πορεία της επόμενης δεκαετίας, όμως, διαμορφώθηκε από ένα πολύ ευρύτερο σύνολο αποφάσεων και εξελίξεων.