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Ολοένα και μεγαλύτερη πίεση δέχεται η Revolut από τις αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη για να λάβει αυστηρά μέτρα κατά του οικονομικού εγκλήματος, αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι Ρώσοι που ασχολούνται με το ξέπλυμα χρήματος και Ιταλοί μαφιόζοι είχαν εκμεταλλευτεί την εφαρμογή της νεοφυούς εταιρείας για να συγκαλύψουν τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αρχές τόσο στην Ιταλία όσο και στη Σουηδία ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι οι ταχύτατες διαδικασίες εγγραφής της Revolut και η εκτεταμένη δραστηριότητά της στον τομέα των κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούνται από εγκληματίες για τη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Revolut στην Ιταλία

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA) παρακολουθεί πλέον την κατάσταση στην Revolut, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, αφού ειδοποιήθηκε για τις παραλείψεις της εταιρείας fintech από τις ιταλικές αρχές.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, ιταλικό δικαστήριο έθεσε τις δραστηριότητες της Revolut στη χώρα υπό ρυθμιστική εποπτεία λόγω «σοβαρών ελλείψεων» στους ελέγχους της για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ανέφερε ότι εγκληματίες, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι που συνδέονται με τη μαφία, είχαν εκμεταλλευτεί τα συστήματα της νεοτράπεζας για να μεταφέρουν εκατομμύρια ευρώ σε όλη την Ευρώπη.

Η απόφαση δίνει στη Revolut 12 μήνες για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υπό την εποπτεία ενός διαχειριστή που ορίστηκε από το δικαστήριο. Η εντολή ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Ιταλία.

Η κίνηση αυτή ακολούθησε έρευνα της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, η οποία διαπίστωσε ότι ελλείψεις στα συστήματα της Revolut είχαν επιτρέψει σε 24 άτομα, τα οποία είτε είχαν καταδικαστεί είτε ήταν υπό έρευνα, να αποκρύψουν συναλλαγές ύψους 41,9 εκατ. ευρώ μεταξύ του 2021 και του 2026.

Άλλες τράπεζες είχαν υποβάλει 265 αναφορές ύποπτων συναλλαγών που αφορούσαν τα 24 άτομα, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.

Η Revolut δήλωσε ότι αποδέχεται την απόφαση του δικαστηρίου και ότι θα συνεργαστεί με τις ιταλικές αρχές.

Οι πελάτες της Revolut ανέφεραν 5.076 περιστατικά απάτης και εξαπάτησης στη Βρετανία πέρυσι

Καμπανάκι και στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πελάτες της Revolut υπέβαλαν περισσότερες καταγγελίες για απάτη στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή από ό,τι οι πελάτες οποιασδήποτε άλλης τράπεζας τα τελευταία χρόνια.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν «βασικό δείκτη των τομέων στους οποίους οι εταιρείες πρέπει να βελτιωθούν». Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι πελάτες της Revolut υπέβαλαν περισσότερες καταγγελίες για απάτη στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή από ό,τι οι πελάτες οποιασδήποτε άλλης τράπεζας.

Η ρυθμιστική πίεση υπογραμμίζει τον αυξημένο έλεγχο που αντιμετωπίζει η Revolut, καθώς εξελίσσεται από μια νεοσύστατη εταιρεία πληρωμών σε μια εκτεταμένη παγκόσμια τράπεζα. Η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με έδρα το Λονδίνο — η αξία της οποίας εκτιμήθηκε πρόσφατα στα 115 δισ. δολάρια σε μια ιδιωτική πώληση μετοχών — στοχεύει να επεκταθεί σε 30 επιπλέον αγορές έως το 2030.

Έλεγχοι και στη Σουηδία

Η Revolut τόνισε ότι έχει «μηδενική ανοχή στο οικονομικό έγκλημα» και αντιμετωπίζει «με εξαιρετική σοβαρότητα τις κανονιστικές υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πρόληψη της απάτης». Πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές και αστυνομικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο και επενδύει συνεχώς στην ενίσχυση των ελέγχων της κατά του οικονομικού εγκλήματος.

Η νεοφυής επιχείρηση βρίσκεται επίσης υπό έλεγχο στη Σουηδία, όπου η υπηρεσία καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος της χώρας διαπίστωσε ότι η Revolut χρησιμοποιείται από άτομα που συνδέονται με τη Ρωσία και ασχολούνται με το ξέπλυμα χρήματος, προκειμένου να μετατρέπουν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες σε κρυπτονομίσματα και να μεταφέρουν κεφάλαια στο εξωτερικό. Η σουηδική αστυνομία διαπίστωσε ότι οι εγκληματίες χρησιμοποιούσαν κυρίως την Revolut για την αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό.

Σε μια ανάλυση συναλλαγών ύψους 2,9 δισ. κορώνων Σουηδίας (259 εκατ. ευρώ) που εικάζεται ότι αφορούν ξέπλυμα χρήματος από τη Ρωσία, η σουηδική αστυνομία διαπίστωσε ότι η Revolut ήταν ένας από τους πιο συνηθισμένους μηχανισμούς που χρησιμοποιούσαν οι εγκληματίες για να μεταφέρουν μετρητά εκτός Σουηδίας.

Η έκθεση αποκάλυψε πως οι εγκληματίες χρησιμοποιούσαν κυρίως την Revolut για να στέλνουν χρήματα στη Λιθουανία και την Ιρλανδία. «Είναι πιθανό οι neobanks, όπως η Revolut, να χρησιμοποιούνται συστηματικά ως εργαλεία για τη μεταφορά εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», δήλωσε στους FT ο Manuel Ferrer, επικεφαλής της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Σουηδίας.

Ποιοι κίνδυνοι αποκαλύφθηκαν

Η ταχεία ψηφιακή εγγραφή χρηστών, οι διεθνείς πληρωμές και η δυνατότητα μετατροπής χρημάτων σε κρυπτονομίσματα «ενέχουν αυξημένο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», σημείωσε ο Ferrer.

Οι εταιρείες fintech όπως η Revolut «πρέπει να διασφαλίσουν την προσαρμογή των δυνατοτήτων παρακολούθησής τους, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτούς τους αυξημένους κινδύνους», πρόσθεσε. Η σουηδική έκθεση ανέφερε επίσης δύο μικρότερες εταιρείες fintech που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βρίσκεται η έδρα της Revolut, η εν λόγω εταιρεία fintech κυριαρχεί στις καταγγελίες για απάτη που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS) τα τελευταία χρόνια.

Οι πελάτες της Revolut ανέφεραν 5.076 περιστατικά απάτης και εξαπάτησης στην FOS πέρυσι, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με στοιχεία που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο αίτησης βάσει του νόμου περί ελευθερίας της πληροφόρησης. Η νεοφυής επιχείρηση δέχτηκε διπλάσιες καταγγελίες για απάτη σε σύγκριση με πολλές μεγάλες τράπεζες, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ λιγότερους πελάτες. Οι καταναλωτές προωθούν τις καταγγελίες τους στη FOS αφού η τράπεζά τους απορρίψει το αίτημά τους για αποζημίωση.

Φέτος, η Revolut φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά να καταλάβει και πάλι την πρώτη θέση στη λίστα των καταγγελιών για απάτες και εξαπατήσεις, όπως δείχνουν τα στοιχεία. Ωστόσο, το ποσοστό αποδοχής των καταγγελιών της — δηλαδή το ποσοστό των καταγγελιών στις οποίες η FOS τάχθηκε υπέρ των καταναλωτών — έχει βελτιωθεί σημαντικά και είναι χαμηλότερο από αυτό άλλων τραπεζών.

Η FCA παρακολουθεί τα στοιχεία της FOS και έχει παροτρύνει την Revolut και άλλες εταιρείες με υψηλό αριθμό καταγγελιών εναντίον τους να ενισχύσουν τους ελέγχους τους. «Αναμένουμε από τις εταιρείες να κατανοήσουν τα αίτια των καταγγελιών και να αναλάβουν δράση όπου εντοπίζουν ζημία», επισήμανε η FCA, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τα στοιχεία του FOS για την Revolut. Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2015, η Revolut έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) της Ευρώπης, με περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες. Η ραγδαία άνοδός της οφείλεται εν μέρει σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που πλέον περιλαμβάνει συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, πληρωμές με κάρτα και υπηρεσίες συνδρομής.

Ο όμιλος με έδρα το Λονδίνο επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί σε 70 αγορές έως το 2030 και πρόσφατα απέκτησε μια σειρά τραπεζικών αδειών από τις αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και αλλού

Και άλλα πρόστιμα στη Revolut

Και όλα αυτά ενώ στη Λιθουανία, όπου βρίσκεται η έδρα των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Revolut, οι αρχές επέβαλαν στον όμιλο πρόστιμο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ πέρυσι λόγω ελλείψεων στις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ο όμιλος με έδρα το Λονδίνο επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί σε 70 αγορές έως το 2030 και πρόσφατα απέκτησε μια σειρά τραπεζικών αδειών από τις αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και αλλού. Ωστόσο, οι διεθνείς φιλοδοξίες του ενδέχεται να τεθούν υπό αμφισβήτηση αν οι ρυθμιστικές αρχές αναγκάσουν την εταιρεία να περιορίσει τις δραστηριότητές της.

Ο Cetin Duransoy, επικεφαλής της Revolut στις ΗΠΑ, τόνισε ότι η ιταλική έρευνα θα μπορούσε να επηρεάσει την εταιρεία και σε άλλες περιοχές. «Αν προκύψει ένα τεράστιο εμπόδιο κάπου, αυτό θα έχει επιπτώσεις και σε άλλα μέρη», δήλωσε ο Duransoy σε συνέδριο του Reuters τη Δευτέρα. Οι ανησυχίες σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους της Revolut έχουν ήδη καθυστερήσει στο παρελθόν τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας και έχουν οδηγήσει στην επιβολή προστίμων. Στη Λιθουανία, όπου βρίσκεται η έδρα των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Revolut, οι αρχές επέβαλαν στον όμιλο πρόστιμο 3,5 εκατ. ευρώ πέρυσι λόγω ελλείψεων στις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι ευρωπαϊκές θυγατρικές της Revolut δέχθηκαν επίσης δύο μικρότερα πρόστιμα το 2022, μεταξύ άλλων λόγω ανησυχιών σχετικά με τη διαχείριση πελατών υψηλού κινδύνου και προσώπων που κατέχουν δημόσια αξιώματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Τράπεζα της Αγγλίας ανέβαλε τη χορήγηση τραπεζικής άδειας στην Revolut λόγω ανησυχιών σχετικά με το κατά πόσον οι μηχανισμοί ελέγχου κινδύνου της νεοτράπεζας θα μπορούσαν να συμβαδίσουν με την ταχεία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, όπως ανέφερε η FT πέρυσι. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον ρυθμό με τον οποίο η Revolut κυκλοφορεί νέα προϊόντα.