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Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία, με σταθμούς τη Μανίλα και τη Σενζέν, αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη τεστ της αμερικανικής επιρροής στην περιοχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ανταγωνίζονται για οικονομική και γεωπολιτική υπεροχή. Οι συναντήσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Σι Τζινπίνγκ, αλλά και οι επαφές με άλλους ηγέτες, αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον για τις εμπορικές συμφωνίες, την ασφάλεια και τις ισορροπίες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Ωστόσο, η Ασία δεν είναι απλώς ένα πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. Πολλές οικονομίες της περιοχής έχουν αναβαθμίσει την παραγωγική και τεχνολογική τους βάση, έχουν αυξήσει την ευημερία τους και αναπτύσσουν στενότερες σχέσεις μεταξύ τους. Καθώς η Κίνα ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία και οι ΗΠΑ εμφανίζονται λιγότερο προβλέψιμες ως εταίρος, τα κράτη της περιοχής επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις δύο υπερδυνάμεις.

Για τους New York Times, η τάση αυτή αποτυπώνεται σε δέκα αριθμούς που δείχνουν πώς διαμορφώνεται η νέα Ασία.

700 εκατομμύρια: Η δύναμη της ASEAN

Τόσοι είναι περίπου οι κάτοικοι των 11 χωρών που συγκροτούν την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), έναν από τους σημαντικότερους περιφερειακούς οικονομικούς σχηματισμούς. Η πληθυσμιακή κλίμακα προσφέρει τεράστια αγορά για προϊόντα, υπηρεσίες και επενδύσεις, ενώ η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο την οικονομική τους επιρροή.

Η ASEAN ενέκρινε ένα ψηφιακό πλαίσιο συμφωνίας με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής ψηφιακής αγοράς. Εφόσον εφαρμοστεί ομαλά, μια μικρή επιχείρηση στο Βιετνάμ θα μπορεί να πουλά και να αποστέλλει προϊόντα στη Σιγκαπούρη, διεκπεραιώνοντας ηλεκτρονικά τιμολόγια, πληρωμές και τελωνειακές διαδικασίες μέσω ενός κοινού συστήματος. Πρόκειται για ένα βήμα που μπορεί να περιορίσει το κόστος των διασυνοριακών συναλλαγών και να διευκολύνει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

70,77 δισ. δολάρια: Ο ιατρικός τουρισμός

Αυτή είναι η εκτιμώμενη αξία της αγοράς ιατρικού τουρισμού στην Ασία και τον Ειρηνικό, της μεγαλύτερης παγκοσμίως. Όλο και περισσότεροι ασθενείς ταξιδεύουν σε γειτονικές χώρες για καλύτερη ή οικονομικότερη περίθαλψη, από θεραπείες καρκίνου και ορθοπεδικές επεμβάσεις έως οδοντιατρικές υπηρεσίες και αισθητική χειρουργική.

Η ανάπτυξη του κλάδου διευκολύνεται από τη δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικής κάλυψης και από ειδικές θεωρήσεις εισόδου για ιατρικούς λόγους. Οι διαφορές στο κόστος της περίθαλψης αποτελούν σημαντικό κίνητρο: στις ΗΠΑ οι δαπάνες υγείας είναι περίπου διπλάσιες, ενώ το προσδόκιμο ζωής σε χώρες υψηλού εισοδήματος της Ασίας, όπως η Ιαπωνία, φθάνει περίπου τα 84 χρόνια, έναντι 79,8 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

75%: Η κυριαρχία στην παραγωγή ημιαγωγών

Περίπου τα τρία τέταρτα των ημιαγωγών παγκοσμίως κατασκευάζονται στην Ασία. Ακόμη και χωρίς την Κίνα, το μερίδιο της περιοχής εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 55% και 60%, με τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν να έχουν καθοριστικό ρόλο. Η Ταϊβάν παράγει πάνω από το 90% των πλέον προηγμένων τσιπ, τα οποία είναι απαραίτητα για την τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και τις σύγχρονες στρατιωτικές εφαρμογές.

Η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών αποτιμάται περίπου σε 1,5 τρισ. δολάρια. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου μέρους της παραγωγής στην Ασία καθιστά την περιοχή στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί κινδύνους. Μια κρίση γύρω από την Ταϊβάν ή μια διακοπή στις εφοδιαστικές αλυσίδες θα μπορούσε να επηρεάσει βιομηχανίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

6 στους 10 Ασιάτες ακούν K-pop

Έξι από τους δέκα καλλιτέχνες με τα υψηλότερα έσοδα από ζωντανές εμφανίσεις στην Ασία, κατά την περίοδο από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026, προέρχονταν από την K-pop. Οι τέσσερις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης ανήκαν σε Νοτιοκορεάτες καλλιτέχνες, με το συγκρότημα Seventeen να βρίσκεται στην κορυφή. Η Lady Gaga κατέλαβε την πέμπτη θέση.

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της ασιατικής πολιτιστικής βιομηχανίας και τη δυνατότητά της να δημιουργεί διεθνή εμπορικά προϊόντα. Η μουσική, η ψυχαγωγία, η μόδα και ο τουρισμός λειτουργούν πλέον συμπληρωματικά, ενισχύοντας την εξαγωγική παρουσία χωρών όπως η Νότια Κορέα.

33 στα 100 πρώτα: Η άνοδος των πανεπιστημίων της περιοχής

Τριάντα τρία πανεπιστήμια της Ασίας και του Ειρηνικού βρίσκονται στην παγκόσμια πρώτη εκατοντάδα της κατάταξης QS. Από αυτά, 11 βρίσκονται στην ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ και εννέα στην Αυστραλία. Για σύγκριση, η Ευρώπη διαθέτει 37 πανεπιστήμια στην ίδια κατηγορία και οι ΗΠΑ 26.

Η παρουσία αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής υποδομής της περιοχής. Τα πανεπιστήμια αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης ταλέντου, ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και δημιουργίας εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, ενισχύοντας τη δυνατότητα των ασιατικών οικονομιών να ανταγωνιστούν σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

1,7 δισεκατομμύρια: Η εκρηκτική αύξηση των αεροπορικών μετακινήσεων

Τόσα ήταν τα αεροπορικά ταξίδια στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, χωρίς την Κίνα, το 2024. Η ζήτηση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη της Ινδίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι σχετικές προβλέψεις δείχνουν ότι η επιβατική κίνηση θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί και να φθάσει τα 4,1 δισεκατομμύρια ταξίδια μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των εισοδημάτων, τη διεύρυνση της μεσαίας τάξης και τη στενότερη οικονομική διασύνδεση των χωρών. Οι αερομεταφορές δεν εξυπηρετούν μόνο τον τουρισμό, αλλά διευκολύνουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές, την εκπαίδευση και τη μετακίνηση εργαζομένων.

630 εκατ. δολάρια: Η νέα αγορά αμυντικών συστημάτων

Περίπου τόσο αξίζει η συμφωνία της Ινδονησίας για την αγορά υπερηχητικών πυραυλικών συστημάτων παράκτιας άμυνας BrahMos από την Ινδία. Η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ινδίας να ενισχύσει τις εξαγωγές της αμυντικής βιομηχανίας της.

Παρόμοιες συμφωνίες έχουν συναφθεί με το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες. Οι χώρες της περιοχής αναζητούν εναλλακτικές λύσεις απέναντι στα ακριβά οπλικά συστήματα των δυτικών προμηθευτών, ενώ επιδιώκουν να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης έντασης στη Νότια Σινική Θάλασσα.

2.499 καταστήματα: Η παγκόσμια επέκταση της ιαπωνικής Uniqlo

Τόσα είναι τα καταστήματα της ιαπωνικής αλυσίδας Uniqlo σε ολόκληρο τον κόσμο, έναντι 1.795 το 2016. Η ανάπτυξή της συνεχίζεται, παρά τη μείωση του δικτύου της στην Κίνα, με την Ινδία, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Αυστραλία να αποτελούν σημαντικές αγορές επέκτασης.

Η πορεία της Uniqlo αντανακλά τη μετατόπιση της καταναλωτικής δυναμικής προς νέες αγορές της Ασίας. Η αύξηση των εισοδημάτων και η διεύρυνση της μεσαίας τάξης δημιουργούν νέες ευκαιρίες για διεθνείς επιχειρήσεις, ενώ η περιφερειακή παρουσία επιτρέπει στις εταιρείες να μειώνουν την εξάρτησή τους από μία μόνο αγορά.

3,65 εκατομμύρια: Επισκέψεις Ιαπώνων στη Νότια Κορέα

Τόσες ήταν οι επισκέψεις Ιαπώνων στη Νότια Κορέα το 2025, αριθμός-ρεκόρ για τις δύο χώρες, οι οποίες έχουν μια μακρά ιστορία πολιτικών και ιστορικών εντάσεων. Η τάση είναι αμφίδρομη: οι επισκέψεις Νοτιοκορεατών στην Ιαπωνία έφθασαν επίσης σε ιστορικό υψηλό, με 9,46 εκατομμύρια ταξίδια.

Η αύξηση των μετακινήσεων δείχνει ότι οι κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις μπορούν να αναπτύσσονται ακόμη και όταν οι ιστορικές διαφορές παραμένουν. Ο τουρισμός, η ψυχαγωγία, οι σπουδές και οι επιχειρηματικές επαφές δημιουργούν περισσότερους δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες.

18 έργα: Το σχέδιο για ένα διασυνδεδεμένο ενεργειακό δίκτυο

Δεκαοκτώ είναι τα διασυνοριακά ενεργειακά έργα που σχεδιάζονται μεταξύ χωρών της ASEAN. Στόχος είναι να υπερδιπλασιαστεί η δυναμικότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω χερσαίων γραμμών υψηλής τάσης και υποθαλάσσιων καλωδίων μεγάλης απόστασης.

Το σχέδιο θα μπορούσε να επιτρέψει σε χώρες με σημαντικά υδροηλεκτρικά αποθέματα να εξάγουν ενέργεια σε γειτονικές αγορές και να διευκολύνει τη μεγαλύτερη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια περιφερειακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία η προσφορά και η ζήτηση θα μπορούν να εξισορροπούνται ευκολότερα.

Η Ασία αναζητά περισσότερες επιλογές

Οι δέκα αυτοί αριθμοί περιγράφουν μια Ασία που δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο του παραγωγικού κέντρου του κόσμου. Διαθέτει προηγμένη τεχνολογία, αναπτυσσόμενες αμυντικές βιομηχανίες, ισχυρά πανεπιστήμια, διεθνή πολιτιστική επιρροή και αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση.

Η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των χωρών της δεν σημαίνει ότι οι διαφορές τους έχουν εξαφανιστεί. Οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, οι ανισότητες στην ανάπτυξη και οι διαφορετικές προτεραιότητες εξακολουθούν να δυσκολεύουν τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής. Ωστόσο, η τάση είναι σαφής: οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις της περιοχής επιδιώκουν να αποκτήσουν περισσότερες επιλογές, να διαφοροποιήσουν τις συνεργασίες τους και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους.

Όπως επισημαίνει στην NYT ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Βιετνάμ Τεντ Όσιους, οι μεσαίες δυνάμεις αναζητούν περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες δυνάμεις δημιουργούν αβεβαιότητα. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο μήνυμα των εξελίξεων: η νέα Ασία δεν διαμορφώνεται μόνο από τον ανταγωνισμό Ουάσιγκτον και Πεκίνου, αλλά και από την αυξανόμενη ικανότητα των χωρών της να συνεργάζονται μεταξύ τους και να επηρεάζουν οι ίδιες την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.