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Από τα ζυμαρικά και την οδοντόκρεμα μέχρι τον καφέ και το παγωτό, πόσο κοστίζουν τα ίδια επώνυμα προϊόντα στην Ελλάδα και πόσο σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές; Το PosoKanei συγκρίνει 20 προϊόντα καθημερινής χρήσης, εξετάζοντας τις μέσες τιμές τους σε διάστημα 30 ημερών, χωρίς ΦΠΑ, και καταγράφει αποκλίσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με το προϊόν.

Η σύγκριση αναδεικνύει δύο διαφορετικές εικόνες. Σε αρκετά προϊόντα που συναντώνται στις συνηθισμένες αγορές των νοικοκυριών, όπως τα ζυμαρικά, η οδοντόκρεμα, το αφρόλουτρο, το κρεμοσάπουνο, οι ελληνικές τιμές εμφανίζονται χαμηλότερες από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών. Σε άλλους κωδικούς, όπως το παγωτό, ο αλεσμένος καφές espresso και τα δημητριακά με σοκολάτα, καταγράφονται υψηλότερες τιμές στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά, στην εξεταζόμενη επιλογή, η ελληνική τιμή του κρεμώδους αφρόλουτρου 650 ml είναι κατά 47,5% χαμηλότερη από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών, ενώ η οδοντόκρεμα 75 ml εμφανίζει διαφορά -39,7% και τα σπαγγέτι 500 g -34,1%. Στον αντίποδα, το παγωτό 406 g είναι κατά 43,1% ακριβότερο στην Ελλάδα, ενώ ο αλεσμένος καφές espresso 250 g εμφανίζει διαφορά +31,6%.

Από τους 20 κωδικούς που εξετάζονται, στους δέκα η ελληνική τιμή είναι χαμηλότερη από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο και στους άλλους δέκα υψηλότερη. Στη δεκάδα των χαμηλότερων ελληνικών τιμών περιλαμβάνονται αρκετά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και είδη βρεφικής φροντίδας, ενώ στην αντίστοιχη δεκάδα των υψηλότερων τιμών συναντώνται προϊόντα διατροφής, προσωπικής φροντίδας και φροντίδας κατοικιδίων.

Πώς έγινε η σύγκριση στην πλατφόρμα PosoKanei

Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε χωρίς ΦΠΑ. Επειδή οι συντελεστές ΦΠΑ διαφέρουν μεταξύ των χωρών και των κατηγοριών προϊόντων, η αφαίρεσή του επιτρέπει τη σύγκριση των τιμών σε κοινή φορολογική βάση.

Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιείται η μέση τιμή 30 ημερών, η οποία προκύπτει από τον αριθμητικό μέσο όρο των ημερήσιων τιμών. Με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται και οι προωθητικές εκπτώσεις της περιόδου, ώστε η σύγκριση να μην εξαρτάται από την τιμή μιας συγκεκριμένης ημέρας.

Για κάθε προϊόν, η μέση τιμή 30 ημερών στην Ελλάδα συγκρίνεται με τον μέσο όρο των αντίστοιχων τιμών στις διαθέσιμες ευρωπαϊκές αγορές. Για κάθε κωδικό καλύπτονται έξι έως οκτώ χώρες, πέραν της Ελλάδας, με τον ακριβή αριθμό να αναφέρεται στους πίνακες.

Ανάλογα με το προϊόν, στη σύγκριση περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Τα ποσοστά αποτυπώνουν τη διαφορά της ελληνικής τιμής από τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών τιμών. Δεν σημαίνουν ότι το προϊόν είναι ακριβότερο ή φθηνότερο σε σύγκριση με κάθε μία από τις χώρες ξεχωριστά. Επισημαίνεται επίσης ότι οι τιμές χωρίς ΦΠΑ δεν ταυτίζονται με το τελικό ποσό που καταβάλλει ο καταναλωτής στο ταμείο.

Δέκα προϊόντα με χαμηλότερη ελληνική τιμή

Χαμηλότερες ελληνικές τιμές καταγράφονται σε προϊόντα διαφορετικών κατηγοριών, με αρκετά από αυτά να συνδέονται με τις συνηθισμένες αγορές των νοικοκυριών. Στην προσωπική φροντίδα περιλαμβάνονται το αφρόλουτρο, το κρεμοσάπουνο, η οδοντόκρεμα και το σαμπουάν ενυδάτωσης. Στα τρόφιμα και τα ροφήματα συναντώνται τα σπαγγέτι, το αναψυκτικό τύπου cola, η κέτσαπ και η μαγιονέζα.

Τι δείχνουν οι 20 συγκρίσεις

Οι συγκρίσεις αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και τις συσκευασίες τους. Επιλέχθηκαν δέκα παραδείγματα υψηλότερης Ελληνικής τιμής και δέκα χαμηλότερης, για να αναδειχθούν διαφορές και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η επιλογή δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό καλάθι κατανάλωσης και δεν επιτρέπει γενικά συμπεράσματα για ολόκληρες κατηγορίες προϊόντων, το επίπεδο τιμών ή το κόστος ζωής μιας χώρας. Οι διαφορές που καταγράφονται δεν εξηγούν, από μόνες τους, γιατί διαμορφώθηκαν αυτές οι τιμές.

Για τον καταναλωτή, όμως, κάθε αγορά είναι συγκεκριμένη. Ποιο προϊόν βάζω στο καλάθι μου; Πόση ποσότητα αγοράζω; Πόσο πληρώνω; Εκεί αποκτά αξία η διαφάνεια: όταν η σύγκριση μας βοηθά να αναγνωρίζουμε τη διαφορά και να επιλέγουμε πού αξίζει να δώσουμε τα χρήματά μας.

Όπως σχολιάζουν στο ΑΠΕ στελέχη της Αρχής, η σύγκριση συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα, το PosoKanei θα παρουσιάσει νέα στοιχεία, με μέσους όρους τιμών για μεγαλύτερο αριθμό κωδικών, διευρύνοντας την εικόνα της σύγκρισης μεταξύ της Ελλάδας και επιλεγμένων ευρωπαϊκών αγορών.

PosoKanei – Ψάξε πριν αγοράσεις

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Ο καταναλωτής δικαιούται να γνωρίζει τι πληρώνει και να έχει στη διάθεσή του στοιχεία που μπορεί να καταλάβει και να αξιοποιήσει. Η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό απαιτεί από εμάς ακρίβεια στην ενημέρωση και επιμονή στον έλεγχο της αγοράς.

Με το PosoKanei αναδεικνύουμε διαφορές τιμών που αξίζουν την προσοχή μας και δίνουμε στον πολίτη περισσότερα μέσα για τις επιλογές του. Στο επόμενο βήμα, θα εξετάσουμε τι δείχνει η συνολική εικόνα περισσότερων κωδικών, μέσα από τη σύγκριση των μέσων τιμών τους.

Για την Αρχή, η διαφάνεια αποτελεί καθημερινή ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή».