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Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο της Λισαβόνας το Σάββατο, παρά τη δυνατή βροχή, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο εκτοξευόμενο κόστος διαβίωσης, την επιδεινούμενη στεγαστική κρίση και τους χαμηλούς μισθούς.

Η CGTP, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ομοσπονδία της Πορτογαλίας που βρίσκεται πίσω απο τη διοργάνωση της κινητοποίησης, ζήτησε υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, χαμηλότερες τιμές για βασικά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και μέτρα για τον περιορισμό του κόστους στέγασης.

Η CGTP ανέφερε ότι η συμμετοχή έφτασε τις «πολλές χιλιάδες», καθώς διαδηλωτές που κρατούσαν ομπρέλες και φορούσαν ποδιά με κουκούλα παρέλασαν κατά μήκος δύο από τις κύριες λεωφόρους της Λισαβόνας. Η αστυνομία δεν έδωσε εκτίμηση.

«Δουλεύουμε περισσότερο, έχουμε περισσότερα έξοδα και δεν έχουμε χρήματα για την καθημερινή μας ζωή», δήλωσε ο Μανουέλ Γκόμες, 44 ετών, εργάτης σε εργοστάσιο, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές της κεντροδεξιάς κυβέρνησης είχαν επιδεινώσει την κατάσταση.

«Οι μισθοί μας είναι χαμηλοί, οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης συνεχίζουν να ανεβαίνουν, το ίδιο και το κόστος στέγασης και όλα τα άλλα. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό», δήλωσε ο Γκόμες.

Σύμφωνα με την Eurostat, το μέσο ετήσιο εισόδημα στην Πορτογαλία το 2025 ήταν 37% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθωρισμός έφτασε το 3,8% τον Οκτώβριο, ωθούμενος από τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Thousands of people marched through central Lisbon despite heavy rain to protest against soaring ​living costs, a deepening housing crisis and low wages https://t.co/iDMRiJi72Z https://t.co/XUtewlkD4X — Reuters (@Reuters) November 21, 2026

Η στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις προσιτότητας στέγασης στην Ευρώπη, αναφέρει το Reuters. Οι τιμές των κατοικιών έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017, ενώ τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, πλήττοντας ιδιαίτερα τους νεότερους.

Ο Λουίς Ρούσο, 66 ετών, συνταξιούχος τεχνικός πληροφορικής, δήλωσε ότι διαδήλωνε για να απαιτήσει «υψηλότερους μισθούς και συντάξεις και ενάντια στην κερδοσκοπία στην αγορά ενοικίων», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί «μεγάλα συμφέροντα» αντί για τους απλούς πολίτες.

Η διαδήλωση ακολούθησε εβδομάδες αναταραχών, συμπεριλαμβανομένων των καταυλισμών ακτιβιστών για τη στέγαση στη Λισαβόνα και το Πόρτο, και έρχεται εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος διαδηλώσεων σε όλη την Ευρώπη για το κόστος διαβίωσης και τη στέγαση.

Η συμμετοχή στις κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις στη Γαλλία το Σάββατο ήταν χαμηλότερη από ό,τι τις προηγούμενες εβδομάδες.