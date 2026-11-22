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Μικρή αύξηση στον κύκλο εργασιών αλλά και μεγάλη πτώση στην κερδοφορία της κατέγραψε το 2025 εταιρεία Intercomm Foods από τη Λάρισα, η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.

Παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα για την παγκόσμια αγορά, η εταιρεία σημείωσε άνοδο στον κύκλο εργασιών στα 126,61 εκατ. ευρώ έναντι 125,99 εκατ. ευρώ το 2024. Η αυξητική τάση αποδίδεται από τη διοίκηση στον συνδυασμό της αύξησης των πωλήσεων σε τρίτες χώρες και των πληθωριστικών αυξήσεων.

Το «άρμα» των πωλήσεων τράβηξε, βάσει των οικονομικών καταστάσεων, η ευρωπαϊκή αγορά, η οποία αποτελεί τον κύριο αποδέκτη των εξαγωγών της Intercomm Foods, καταγράφοντας το 2025 τζίρο αξίας 64,24 εκατ. ευρώ έναντι 62,19 εκατ. ευρώ το 2024.

Οι πωλήσεις σε αγορές τρίτων χωρών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, με πωλήσεις στα 59,18 εκατ. ευρώ έναντι 59,58 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Πτώση ωστόσο είχε η εσωτερική αγορά από τα 4,21 εκατ. ευρώ στα 3,18.

Τι «ροκάνισε» τα κέρδη της Intercomm Foods

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αύξηση του μισθοδοτικού κόστους, η αποσταθεροποίηση της αγοράς ενέργειας και καυσίμων και η απαίτηση των προμηθευτών/αγροτών για αυξήσεις τιμών στη διάθεση των εμπορευμάτων τους δημιούργησε περιορισμούς στην εταιρεία.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων της κλειόμενης χρήσης μειώθηκαν κατά 61,08% σε 6,28 εκατ. ευρώ έναντι 16,15 εκατ. ευρώ.

Έπειτα, τα αποτελέσματα προ φόρων το 2025 έπεσαν στα 5,14 εκατ. ευρώ έναντι 14,53 εκατ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 64,60%.

Το μικτό κέρδος για το 2025 ανήλθε σε 16,82 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. ευρώ το 2024 καταγράφοντας μείωση κατά 35,31%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του 2025 αυξήθηκαν στα 7,40 εκατ. ευρώ έναντι 5,74 εκατ. ευρώ το 2024.

Η αύξηση δανεισμού, η νέα μονάδα και το μέρισμα

Ο συνολικός δανεισμός της Intercomm Foods διαμορφώθηκε στα 40,86 εκατ. ευρώ έναντι 29,40 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ήτοι αύξηση ύψους 11,46 εκατ. ευρώ.

Προς το τέλος της χρήσης 2025 η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή του εργοστασίου στον Ευαγγελισμό Λάρισας, διαθέτοντας πλέον πλήρη δυναμικότητα.

Με την παραγωγική δυναμική του νέου εργοστασίου η διοίκηση της Intercomm Foods αναμένει να αυξηθεί σημαντικά το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, καθώς θα μειωθεί σημαντικά η εξάρτηση της από προμηθευτές που αναλαμβάνουν την παραγωγή προϊόντων φασόν.

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση πρώτο μέρισμα ύψους 1.347.539,62 εκατ. ευρώ.

Το στοίχημα του 2026

Όπως αναφέρει η διοίκηση, της εταιρείας, η Intercomm Foods έχει ως στόχο της να διατηρήσει τη σταθερή της πορεία και στην τρέχουσα χρήση, ενώ αναμένει θετικά αποτελέσματα μέχρι το τέλος του έτους.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, καθώς τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα έχουν δημιουργήσει υψηλές αβεβαιότητες για το μέλλον.