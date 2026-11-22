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Στην κλασική ταινία – σταθμός του 1955 «Η κάλπικη λίρα» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι χρυσές λίρες αποτελούν μια διαχρονική αποταμιευτική επιλογή, που λειτουργεί τόσο ως μέσο διατήρησης αξίας, όσο και ως στοιχείο πολιτιστικής παράδοσης.

Σε παλαιότερες δεκαετίες, πριν την εισαγωγή του ευρώ, οι χρυσές λίρες αποτελούσαν ένα αξιόπιστο μέσο άμυνας έναντι των διακυμάνσεων του εθνικού νομίσματος.

Οι χρυσές λίρες συνηθίζεται να δίνονται ως δώρο από τις παλαιότερες στις νεότερες γενιές, σε γάμους, βαφτίσια ή και γιορτές

Σκηνή από την εμβληματική ταινία «Κάλπική λίραΑκόμη όμως και μετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη, οι Έλληνες τις θεωρούν ένα ασφαλές καταφύγιο για τα χρήματά τους, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτή της προηγούμενης δεκαετίας, που κορυφώθηκε με την επιβολή των capital controls.

Χρυσές λίρες και εφορία

Οι χρυσές λίρες που φυλάσσονται στα συρτάρια ή χαρίζονται από παππούδες, γονείς και συγγενείς σε γάμους ή βαφτίσεις μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα με την εφορία όταν οι κάτοχοί τους αποφασίσουν να τις πουλήσουν.

Ακόμη και αν η πώληση γίνει νόμιμα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και τα χρήματα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό, οι φορολογικές Αρχές μπορεί να μην αναγνωρίσουν το ποσό για την κάλυψη των τεκμηρίων.

Το πρόβλημα αρχίζει όταν η εφορία ζητήσει από τον φορολογούμενο να αποδείξει πότε και με ποιον τρόπο απέκτησε τις χρυσές λίρες. Δεν αρκεί δηλαδή η απόδειξη της πώλησής τους, αλλά χρειάζονται και στοιχεία που να δικαιολογούν την προέλευσή τους, όπως παραστατικά αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Τράπεζα Πειραιώς, δηλώσεις φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς και άλλα σχετικά έγγραφα.

Πάνω από 21.000 χρυσές λίρες ρευστοποίησαν οι Έλληνες το 9μηνο

Για λίρες που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά ή έχουν προσφερθεί ως οικογενειακά δώρα πριν από πολλά χρόνια, χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, η δικαιολόγηση της προέλευσής τους μπορεί να εξελιχθεί σε δύσκολη υπόθεση.

Μια… βόλτα στην ΤτΕ

Η Τράπεζα της Ελλάδος αγοράζει χρυσές λίρες από ιδιώτες εφαρμόζοντας συγκεκριμένους κανόνες για την ταυτοποίηση των συναλλασσομένων, τον καθορισμό της τιμής και την καταβολή του αντιτίμου.

Από τις 3 Νοεμβρίου 2026 λειτουργεί και η νέα πλατφόρμα «Ηλεκτρονικά Ραντεβού», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ψηφιακά την επίσκεψή τους για αγορά ή πώληση χρυσών λιρών, επιλέγοντας κατάστημα, ημερομηνία και ώρα, χωρίς να απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με την ΤτΕ:

Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) του ΑΦΜ από δημόσιο έγγραφο (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας)

Για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ, ισχύουν οι τιμές του δελτίου τιμών που εκδίδεται από την ΤτΕ και το οποίο αναρτάται στον ιστότοπό της. Το κάθε δελτίο τιμών ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρου

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, η τιμή προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού την ώρα της συναλλαγής

Για συναλλαγές άνω των 500 ευρώ το αντίτιμο πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη (απαιτείται προσκόμιση IBAN)

Για συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται εφάπαξ ή τμηματικά από τον ίδιο πελάτη, απαιτούνται επιπλέον, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:

Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας, βεβαιωμένη από πρόσφατο λογαριασμό οργανισμού κοινής ωφέλειας, ή μισθωτήριο συμφωνητικό κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση (βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης).

Ισχύουσα άδεια παραμονής προκειμένου για αλλοδαπούς (υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ)

Τηλέφωνο επικοινωνίας (πρόσφατος λογαριασμός παρόχου υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών).

Για να ανιχνεύσει κάποιος τις «μαϊμού» λίρες, χρειάζεται μια ζυγαριά μεγάλης ακρίβειας

Τα έγγραφα προσκομίζονται στο πρωτότυπο, όπως επιβάλλει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σημαντικής αξίας συναλλαγές είναι πιθανόν να μην ολοκληρωθούν την ίδια ημέρα και να απαιτηθούν πρόσθετα παραστατικά για τη διεξαγωγή τους (π.χ. παραστατικά για την προέλευση των λιρών, όπως ενδεικτικά κληρονομητήριο ή αποδείξεις αγοράς τους κ.λπ., αναλόγως των ειδικών χαρακτηριστικών της συναλλαγής).

Πώς να ξεχωρίσετε τις χρυσές λίρες

Ο κίνδυνος να χάσει κάποιος τα χρήµατά του είναι τεράστιος. Γι’ αυτό οι ειδικοί προτείνουν οι ενδιαφερόµενοι να ακολουθούν µόνο τις απολύτως νόµιµες οδούς.

Για να ανιχνεύσει κάποιος τις «μαϊμού» λίρες, χρειάζεται μια ζυγαριά μεγάλης ακρίβειας, που να ζυγίζει μέχρι χιλιοστό του γραμμαρίου, ένα παχύμετρο μηχανολογίας και μια γνήσια λίρα.

Μια χρυσή λίρα μπορεί να είναι λιποβαρής λόγω της χρήσης της ή να φέρει χτυπήματα που επηρεάζουν την τιμή της.

Στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής είναι το βάρος της που είναι 7,989 γραμμάρια, η διάμετρος που είναι 22,05 χιλιοστά, πάχος 1,52 mm και η καθαρότητα του χρυσού που μετρείται στα 22 καράτια.

Κινητικότητα το 9μηνο του 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), συνεχίστηκαν οι μαζικές ρευστοποιήσεις λιρών, με τις πωλήσεις να είναι για ακόμη μία χρονιά πολλαπλάσιες των αγορών.

Το 9μηνο του 2026 ρευστοποιήθηκαν 21.014 χρυσές λίρες, ενώ αγοράστηκαν 2.706 λίρες. Το τρίτο τρίμηνο ρευστοποιήθηκαν 7.064 χρυσές λίρες, ενώ αγοράστηκαν 611.

Το δεύτερο τρίμηνο ρευστοποιήθηκαν 6.772 χρυσές λίρες, ενώ αγοράστηκαν 714, ενώ το πρώτο τρίμηνο ρευστοποιήθηκαν 7.178 χρυσές λίρες, ενώ αγοράστηκαν 1.381 λίρες.