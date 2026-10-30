Δεμένα τα πλοία σε επτά λιμάνια λόγω της απεργίας των ναυτεργατών

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Δεμένα θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία σε επτά λιμάνια της χώρας, καθώς τρία ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία. Η απεργία αφορά τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.
Στον Πειραιά έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου
Η απεργία έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο ευρύτερων κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα λιμάνια. Ειδικότερα, συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ).
Οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας, 7ωρη ημερήσια απασχόληση, καθώς και υποχρεωτική παρουσία γιατρών εντός των πλοίων. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται και η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ναυτικών σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων και η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Τρίωρη στάση εργασίας λιμενεργατών
Η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος θα πραγματοποιήσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι, ενώ το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία.
Στον Πειραιά έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Η ΠΕΝΕΝ έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση στις 9:15 στην Αγία Τριάδα, απέναντι από το ΝΑΤ.
Οι κινητοποιήσεις δεν τελειώνουν σήμερα, καθώς θα συνεχιστούν με νέες πανελλαδικές κινητοποιήσεις στις 25 Νοεμβρίου, ενώ αναμένονται και συλλαλητήρια.