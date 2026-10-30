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Metlen: Ισχυρή ρευστότητα – Εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Η METLEN Energy & Metals εξόφλησε κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, στις 30 Οκτωβρίου 2026, τις ομολογίες ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,25%

Business 30.10.2026, 09:13
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Metlen: Ισχυρή ρευστότητα – Εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
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Την πλήρη αποπληρωμή ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, χωρίς την έκδοση νέου χρέους για την αναχρηματοδότησή του, ολοκλήρωσε η METLEN, αξιοποιώντας την ισχυρή ρευστότητά της.

Ειδικότερα, η METLEN Energy & Metals, 100% θυγατρική της METLEN PLC, εξόφλησε κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, στις 30 Οκτωβρίου 2026, τις ομολογίες ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,25%. Η αποπληρωμή πραγματοποιήθηκε χωρίς την έκδοση νέων χρεωστικών τίτλων για την κάλυψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Η κίνηση αναδεικνύει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύπτει τις δανειακές της λήξεις με ίδια διαθέσιμη ρευστότητα, χωρίς να προσφεύγει σε νέα χρηματοδότηση για την αναχρηματοδότηση του συγκεκριμένου ομολόγου. Παράλληλα, όπως επισημαίνει η διοίκηση, επιβεβαιώνει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και την πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίων, με έμφαση στον προσεκτικό σχεδιασμό των ταμειακών αναγκών και των δανειακών υποχρεώσεων.

Μετά την εξόφληση, οι ομολογίες θα ακυρωθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και τις εφαρμοστέες διατάξεις.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η METLEN Energy & Metals στις 5 Νοεμβρίου θα ανακοινώσει Trading Update του 9μήνου του 2026. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, η εταιρεία θα εστιάσει κυρίως στην επιχειρησιακή απόδοση και τον κύκλο εργασιών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διατήρηση του χαμηλού δείκτη μόχλευσης, καθώς στο πρώτο εξάμηνο το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 728 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Leverage) να υποχωρήσει στο 1,7 φορές, από 3,1 φορές στο τέλος του 2025.

Η διοίκηση έχει διατηρήσει τον στόχο για EBITDA μεταξύ 1,1 και 1,2 δισ. ευρώ το 2026, επαναβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου.

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος για EBITDA είναι στα 1,92 έως 2,08 δισ. ευρώ.

Τα EBITDA στα 1,9 δισ. ευρώ έως το 2030

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της AXIA Alpha Finance, στην οποία ανέφερε ότι τα EBITDA της Metlen θα κινηθούν πάνω από 1,9 δισ. ευρώ έως το 2030, η κερδοφορία σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων αναμένεται να βελτιωθεί, με τη μετατροπή κερδών σε ταμειακές ροές να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 61%.

Η πειθαρχημένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, κατά μέσο όρο 0,9 δισ. ευρώ ετησίως, αναμένεται να στηρίξουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου, να αφήσουν περιθώριο για περαιτέρω απομόχλευση, να στηρίξουν τους δείκτες που συνδέονται με τη διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας και να επιτρέψουν σημαντικές επιστροφές προς τους μετόχους, είχε αναφέρει η AXIA Alpha Finance.

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