Aldemar: Στα 19,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 και σχέδιο αναδιοργάνωσης

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Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 37,95% και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ. Η σημαντική διαφοροποίηση των εσόδων και της κερδοφορίας συνδέεται κυρίως με την πώληση του ξενοδοχείου Knossos Royal Village στην Κρήτη κατά την χρήση 2024.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 19,83 εκατ. ευρώ, έναντι 31,96 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 37,95%. Τα μικτά κέρδη περιορίστηκαν στα 4,58 εκατ. ευρώ, από 7,68 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε στο 23,08%, έναντι 24,04%.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,07 εκατ. ευρώ, από 35,40 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 91,32%. Ο όμιλος εμφάνισε ζημιές προ φόρων 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 23,85 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 17,27 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση αποδίδει τη μεγάλη διαφορά των αποτελεσμάτων κυρίως στην πώληση του Knossos Royal Village το 2024, η οποία είχε δημιουργήσει σημαντικά έκτακτα κέρδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων περιορίστηκαν σε περίπου 480.000 ευρώ το 2025, από 46,59 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Aldemar αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τις επιδόσεις της θυγατρικής της ΕΠΤΕΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος Olympian Village στη Σκαφιδιά Ηλείας, συνολικής δυναμικότητας 682 δωματίων και 1.374 κλινών.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 10,61%, στα 19,83 εκατ. ευρώ, έναντι 17,93 εκατ. ευρώ το 2024. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν στα 6,01 εκατ. ευρώ, από 5,41 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 31,08%, στα 5,49 εκατ. ευρώ, έναντι 4,19 εκατ. ευρώ.

Παρά τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, η ΕΠΤΕΑ έκλεισε τη χρήση με ζημιές 501.856 ευρώ, σημαντικά περιορισμένες σε σύγκριση με τις ζημιές 2,99 εκατ. ευρώ του 2024.

Οι διανυκτερεύσεις στο Olympian Village αυξήθηκαν κατά 5,71%, φτάνοντας τις 101.186, από 95.721 το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, το έσοδο ανά διανυκτέρευση ενισχύθηκε στα 195,99 ευρώ, έναντι 187,30 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,64%.

Περιουσιακά στοιχεία και συμφωνία με την Πειραιώς

Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου διαμορφώθηκε στα 166,59 εκατ. ευρώ, έναντι 174,01 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 76,53 εκατ. ευρώ, από 86,42 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 89,81 εκατ. ευρώ, έναντι 87,32 εκατ. ευρώ.

Στις οικονομικές καταστάσεις καταγράφονται λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 60,84 εκατ. ευρώ, έναντι 59,44 εκατ. ευρώ το 2024. Σύμφωνα με το προσάρτημα, στο συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνονται υποχρεώσεις από τη συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων (sale and leaseback) που έχει συνάψει η θυγατρική ΕΠΤΕΑ Α.Ε. με την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και μακροπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων στις εταιρείες του ομίλου μειώθηκε σε 221 άτομα, από 357 το 2024.

Σχέδιο εταιρικής αναδιοργάνωσης

Στο μεταξύ, η Aldemar προχωρεί σε αναδιοργάνωση της εταιρικής δομής της. Στο πλαίσιο αυτό έχει δρομολογηθεί η συγχώνευση της Aldemar Διαχειριστική Α.Ε. με τη μητρική Aldemar Α.Ξ.Τ.Ε., ενώ εξετάζονται και πρόσθετες συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών του ομίλου και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aldemar είναι ο Νικόλαος Αγγελόπουλος, ενώ ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

Τέλος να σημειωθεί ότι ο όμιλος σχεδιάζει επένδυση για νέα ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων, δυναμικότητας 228 κλινών, στην παραθαλάσσια περιοχή «Σκαφιδιά» στο Νομό Ηλείας, συνολικού ύψους επένδυσης 22 εκατ. ευρώ. Το έργο αναλαμβάνει η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ», με διακριτικό τίτλο «Ε.Π.Τ.Ε.Α. Α.Ε.», του Ομίλου Aldemar. Σημειώνεται ότι για την επένδυση είχε εκδοθεί από το 2004 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία τροποποιήθηκε το 2009. Ωστόσο το ξενοδοχείο δεν έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Ακολούθησε στο τέλος του 2024 κατάθεση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία υπεβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου του 2025.