 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(20) "Hospitality Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Aldemar: Στα 19,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 και σχέδιο αναδιοργάνωσης

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 37,95% και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar

Τουρισμός 30.10.2026, 07:00
Σχολιάστε
Aldemar: Στα 19,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 και σχέδιο αναδιοργάνωσης
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 37,95% και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ. Η σημαντική διαφοροποίηση των εσόδων και της κερδοφορίας συνδέεται κυρίως με την πώληση του ξενοδοχείου Knossos Royal Village στην Κρήτη κατά την χρήση 2024.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 19,83 εκατ. ευρώ, έναντι 31,96 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση 37,95%. Τα μικτά κέρδη περιορίστηκαν στα 4,58 εκατ. ευρώ, από 7,68 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε στο 23,08%, έναντι 24,04%.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,07 εκατ. ευρώ, από 35,40 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 91,32%. Ο όμιλος εμφάνισε ζημιές προ φόρων 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 23,85 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,95 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 17,27 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση αποδίδει τη μεγάλη διαφορά των αποτελεσμάτων κυρίως στην πώληση του Knossos Royal Village το 2024, η οποία είχε δημιουργήσει σημαντικά έκτακτα κέρδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων περιορίστηκαν σε περίπου 480.000 ευρώ το 2025, από 46,59 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Aldemar αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά τις επιδόσεις της θυγατρικής της ΕΠΤΕΑ Α.Ε., ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος Olympian Village στη Σκαφιδιά Ηλείας, συνολικής δυναμικότητας 682 δωματίων και 1.374 κλινών.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 10,61%, στα 19,83 εκατ. ευρώ, έναντι 17,93 εκατ. ευρώ το 2024. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν στα 6,01 εκατ. ευρώ, από 5,41 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 31,08%, στα 5,49 εκατ. ευρώ, έναντι 4,19 εκατ. ευρώ.

Παρά τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων, η ΕΠΤΕΑ έκλεισε τη χρήση με ζημιές 501.856 ευρώ, σημαντικά περιορισμένες σε σύγκριση με τις ζημιές 2,99 εκατ. ευρώ του 2024.

Οι διανυκτερεύσεις στο Olympian Village αυξήθηκαν κατά 5,71%, φτάνοντας τις 101.186, από 95.721 το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, το έσοδο ανά διανυκτέρευση ενισχύθηκε στα 195,99 ευρώ, έναντι 187,30 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,64%.

Περιουσιακά στοιχεία και συμφωνία με την Πειραιώς

Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου διαμορφώθηκε στα 166,59 εκατ. ευρώ, έναντι 174,01 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 76,53 εκατ. ευρώ, από 86,42 εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 89,81 εκατ. ευρώ, έναντι 87,32 εκατ. ευρώ.

Στις οικονομικές καταστάσεις καταγράφονται λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 60,84 εκατ. ευρώ, έναντι 59,44 εκατ. ευρώ το 2024. Σύμφωνα με το προσάρτημα, στο συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνονται υποχρεώσεις από τη συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων (sale and leaseback) που έχει συνάψει η θυγατρική ΕΠΤΕΑ Α.Ε. με την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και μακροπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων στις εταιρείες του ομίλου μειώθηκε σε 221 άτομα, από 357 το 2024.

Σχέδιο εταιρικής αναδιοργάνωσης

Στο μεταξύ, η Aldemar προχωρεί σε αναδιοργάνωση της εταιρικής δομής της. Στο πλαίσιο αυτό έχει δρομολογηθεί η συγχώνευση της Aldemar Διαχειριστική Α.Ε. με τη μητρική Aldemar Α.Ξ.Τ.Ε., ενώ εξετάζονται και πρόσθετες συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών του ομίλου και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Στόχος, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aldemar είναι ο Νικόλαος Αγγελόπουλος, ενώ ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου.

Τέλος να σημειωθεί ότι ο όμιλος σχεδιάζει επένδυση για νέα ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων, δυναμικότητας 228 κλινών, στην παραθαλάσσια περιοχή «Σκαφιδιά» στο Νομό Ηλείας, συνολικού ύψους επένδυσης 22 εκατ. ευρώ. Το έργο αναλαμβάνει η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ», με διακριτικό τίτλο «Ε.Π.Τ.Ε.Α. Α.Ε.», του Ομίλου Aldemar. Σημειώνεται ότι για την επένδυση είχε εκδοθεί από το 2004 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία τροποποιήθηκε το 2009. Ωστόσο το ξενοδοχείο δεν έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Ακολούθησε στο τέλος του 2024 κατάθεση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία υπεβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου του 2025.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Pizza Fan: Μύθος οι πειραγμένες ταμειακές μηχανές, λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών
Economy

Μύθος οι πειραγμένες ταμειακές μηχανές, λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έντονη νευρικότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Έντονη νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Όμιλος ΟΤΕ: Νέα αύξηση 3,1% στα κέρδη, 5% πάνω τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νέα αύξηση κερδών στον ΟΤΕ, ισχυρή άνοδος στα έσοδα
Τράπεζα της Ιαπωνίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
World

Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό η BoJ
Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Τράπεζες

Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Σχοινάς: Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  
AGRO

Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Χωρίς λευκό καπνό η σύνοδος των 27 υπουργών
Ενέργεια

Ενεργειακή κρίση: Τα νοικοκυριά πληρώνουν, η Ευρώπη διαφωνεί

Το φυσικό αέριο σπάει το φράγμα των 100 ευρώ και εκατομμύρια πολίτες να δυσκολεύονται να ζεστάνουν τα σπίτια τους

Μάχη Τράτσα
ΕΚΤ: Ξεκίνησε το παζάρι για την επόμενη ηγεσία στη σκιά της γαλλικής κρίσης
World

Το παζάρι για τον διάδοχο της Λαγκάρντ και ο ρόλος Πιερρακάκη

Άνοιξαν οι επαφές για τη διαδοχή Λαγκάρντ - Οι ευρωπαϊκές ισορροπίες, τα πρόσωπα που συζητούνται και ο ρόλος Πιερρακάκη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Kαύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ
Ενέργεια

Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ

Το Σάββατο οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου - Πόσο μειώθηκε ο λογαριασμός από τις αρχές Οκτωβρίου και τι πληρώνουν οι οδηγοί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Αθανασία Ακρίβου
Megaplast: Η «θυσία» του 2% στον τζίρο, η επιστροφή δασμών και το «μαξιλάρι» απέναντι στη γεωπολιτική κρίση
Business

Τι τίμημα πλήρωσε η Megaplast για την επέκταση σε νέες αγορές

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στις ΗΠΑ, Megaplast USA Inc., υπέβαλε εντός Απριλίου 2026 σχετικό αίτημα επιστροφής για δασμούς - Τι αποφάσισε η διοίκηση για το μέρισμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Aldemar: Στα 19,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 και σχέδιο αναδιοργάνωσης
Τουρισμός

Αναδιάρθρωση μετά τις ζημιές για τον όμιλο Aldemar

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 37,95% και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar

Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάξεις: Κίνδυνος για μακροχρόνια επιβάρυνση – Το «κρυφό» χρέος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Βόμβα «κρυφού χρέους» η συνταξιοδοτική δαπάνη

Πως εκτιμά το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την εξέλιξη της δαπάνης των συντάξεων και τους κινδύνους για την εθνική οικονομία

Κώστας Παπαδής
Αφρική: Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για την αποικιοποίηση της Ζιμπάμπουε
World

Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο στην αποικιοποίηση

Το 1888, ο βασιλιάς Λομπενγκούλα παραχώρησε αποκλειστικά μεταλλευτικά δικαιώματα έναντι χρημάτων και οπλισμού. Η Σύμβαση Ραντ έγινε το εφαλτήριο για την ίδρυση μιας εταιρείας με αποικιακές εξουσίες στη νότια Αφρική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Τουρισμός
Aldemar: Στα 19,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 και σχέδιο αναδιοργάνωσης
Τουρισμός

Αναδιάρθρωση μετά τις ζημιές για τον όμιλο Aldemar

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 37,95% και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar

Λάμπρος Καραγεώργος
Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Sportsland: Σχεδόν 4.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κεφάλαιο 14,56 εκατ.

Ο αθλητικός τουρισμός είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Κρουαζιέρα: Το όνειρο… του γύρου του κόσμου διακόπτεται λόγω ακριβών καυσίμων
Τουρισμός

Η κρουαζιέρα που... ξέμεινε από καύσιμα στην Καμπότζη

Η απότομη αύξηση του κόστους καυσίμων αναγκάζει την Villa Vie Residences να αναστείλει πολυετή κρουαζιέρα, ενώ ξεκινά διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναζήτησης νέων κεφαλαίων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνικός τουρισμός: Οι μύθοι που καταρρίπτονται και οι αδυναμίες που παραμένουν
Τουρισμός

Οι μύθοι καταρρίπτονται, αλλά οι αδυναμίες παραμένουν

Τι αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τις αντιφάσεις του ελληνικού τουριστικού μοντέλου

Λάμπρος Καραγεώργος
HotelBrain: Εκμίσθωσε το Filerimos Village Hotel στη Ρόδο
Τουρισμός

Στον Όμιλο HotelBrain το Filerimos Village Hotel στη Ρόδο

Το Filerimos Village Hotel που εξαγοράζει η HotelBrain είναι ένα οικογενειακό resort με 230 δωμάτια και bungalows, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση 40 στρεμμάτων

Brown Hotels: Σχέδιο για 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2028 – Επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Brown Hotels: Σχέδιο για 15 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2028

Η Israel Canada Hotels (IC Hotels), η οποία απέκτησε τις δραστηριότητες της Brown Hotels τον Απρίλιο του 2025, έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Πόρτο Καρράς: Προσδοκίες ανάκαμψης με την ανακαίνιση του Σιθωνία
Τουρισμός

Πόρτο Καρράς: Ανάκαμψη με όχημα την ανακαίνιση του Σιθωνία

Το συγκρότημα του Πόρτο Καρράς διαθέτει συνολικά 970 δωμάτια και 2.400 κλίνες, καθώς και σημαντικές εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισμού

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Pizza Fan: Μύθος οι πειραγμένες ταμειακές μηχανές, λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών
Economy

Μύθος οι πειραγμένες ταμειακές μηχανές, λέει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών

Για συμφέροντα που επιδιώκουν την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών με «νέα συστήματα» με αφορμή τη φοροδιαφυγή της Pizza Fan κάνει λόγο ο ΣΕΚΤ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Έντονη νευρικότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Έντονη νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Παρά τις πιέσεις, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει σε τροχιά για την καλύτερη μηνιαία επίδοσή του από τον Ιούνιο

Όμιλος ΟΤΕ: Νέα αύξηση 3,1% στα κέρδη, 5% πάνω τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νέα αύξηση κερδών στον ΟΤΕ, ισχυρή άνοδος στα έσοδα

Θετικό πρόσημο για τον Όμιλο ΟΤΕ είχαν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής - τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,9%

Τράπεζα της Ιαπωνίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
World

Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό η BoJ

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 1,25%

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Τράπεζες

Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.

Διατηρήσιμη κερδοφορία και αποδόσεις για τους μετόχους - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Πειραιώς Χρ. Μεγάλου

Σχοινάς: Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  
AGRO

Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  

Δεσμεύσεις και για αποζημιώσεις στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών - Τι ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς για το φράγμα Μαρμαρά

Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών
Ασία

Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,12%

ΑΑΔΕ: Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu – Shein
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu - Shein

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία επιβολής του τέλους των 2 ευρώ

ΥπΑΑΤ: Διευκρινίσεις για «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις
AGRO

Διευκρινίσεις για τα «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τη χορήγηση των ενισχύσεων - Τι αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Ακτοπλοΐα: «Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο – Ενίσχυση 30-35 εκατ. ευρώ
Ακτοπλοΐα

«Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους της σημαντικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων

Λάμπρος Καραγεώργος
Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
Τράπεζες

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της

Ισχυρή ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων - Πιστωτική επέκταση, καταθέσεις και ισχυρά κεφάλαια

ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Business

H Jefferies αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ

Η Jefferies χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ μια διαφοροποιημένη επενδυτική επιλογή για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

BP: Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. δολαρίων το γ΄ τρίμηνο λόγω υψηλών τιμών στο πετρέλαιο
World

Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. για την BP λόγω «ακριβού» πετρελαίου

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει ενισχύσει τα κέρδη της BP και των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αναλώσιμοι εργαζόμενοι
Opinion

Αναλώσιμοι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι «παράπλευρες απώλειες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Κοινωνία

«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Ο συνδικαλιστής φέρεται ως συνεργάτης του βασικού κατηγορουμένους και εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση

Μίνα Μουστάκα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies