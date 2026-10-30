Binance: Κυβερνοεπίθεση-μαμούθ 6,3 δισ. δολαρίων

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Σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της αγοράς κρυπτονομισμάτων βρίσκεται η Binance, μετά από κυβερνοεπίθεση που, σύμφωνα με την εταιρεία, οδήγησε στην κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 6,3 δισ. δολαρίων.

Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ήδη ως η μεγαλύτερη ψηφιακή ληστεία που έχει καταγραφεί, προκάλεσε την προσωρινή αναστολή καταθέσεων και αναλήψεων, καθώς η πλατφόρμα προχώρησε σε ελέγχους ασφαλείας και προσπάθειες εντοπισμού και δέσμευσης των κλεμμένων κεφαλαίων, αναφέρει η Wall Street Journal.

Ο ιδρυτής της Binance, Τσανπένγκ Ζάο, επιβεβαίωσε αρχικά μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι επρόκειτο για επίθεση χάκερ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τα κεφάλαια των χρηστών παραμένουν ασφαλή. Παρότι δεν βρίσκεται πλέον στη διοίκηση του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, ο Ζάο εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός του.

Η Binance ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις καταθέσεις και αναλήψεις, προκειμένου να πραγματοποιήσει ελέγχους ασφαλείας, να εντοπίσει και να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με την αρχική έρευνα της εταιρείας, η επίθεση ενδέχεται να συνδέεται με την παραβίαση του φορητού υπολογιστή ενός μηχανικού ανάπτυξης. Μέσω της συσκευής αυτής, ο δράστης φέρεται να απέκτησε τη δυνατότητα να υποβάλει μη εξουσιοδοτημένες εντολές ανάληψης.

Η Binance δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές για την ταυτοποίηση των υπευθύνων και την προσαγωγή τους στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, η αμερικανική θυγατρική της, Binance.US, διευκρίνισε ότι δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό.

Στο μικροσκόπιο η Βόρεια Κορέα

Οι εταιρείες κυβερνοασφάλειας TRM Labs και Pangolin Intelligence εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται η ομάδα χάκερ TraderTraitor, η οποία συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα και έχει κατηγορηθεί για ορισμένες από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων των τελευταίων ετών. Ο Νικ Κάρλσεν, ανώτερος ερευνητής της TRM Labs, ανέφερε στην Journal ότι οι δύο εταιρείες συσχέτισαν τη δραστηριότητα των χάκερ στο blockchain με στοιχεία από προηγούμενες επιθέσεις που αποδίδονται στη Βόρεια Κορέα.

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια περιορισμού των απωλειών διαδραμάτισαν οι πάροχοι stablecoins Tether και Circle. Αρχικά, ο Ζάο ανέφερε ότι είχαν δεσμεύσει περίπου 1,7 δισ. δολάρια από τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία. Η Binance αναθεώρησε αργότερα την εκτίμηση, ανεβάζοντας το ποσό στα 3 δισ. δολάρια σε διαφορετικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η δέσμευση τέτοιων κεφαλαίων εμποδίζει τους δράστες να μεταφέρουν ή να εξαργυρώσουν τα συγκεκριμένα tokens. Οι πάροχοι μπορούν να αποκλείσουν τις διευθύνσεις των ψηφιακών πορτοφολιών που συνδέονται με την επίθεση, περιορίζοντας τη δυνατότητα μετατροπής των κλεμμένων χρημάτων σε άλλα κρυπτονομίσματα ή διοχέτευσής τους μέσω υπηρεσιών απόκρυψης συναλλαγών.

Ρεκόρ απωλειών, αλλά περιορισμένος ο κίνδυνος για την Binance

Η επίθεση ξεπερνά κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειωθεί το 2025, όταν χάκερ που συνδέονταν με τη Βόρεια Κορέα αφαίρεσαν περίπου 1,5 δισ. δολάρια από το ανταλλακτήριο Bybit. Ο Άρι Ρέντμπορντ, επικεφαλής πολιτικής της TRM, χαρακτήρισε το περιστατικό τη μεγαλύτερη τραπεζική ληστεία στην ανθρώπινη ιστορία, αναφερόμενος στο μέγεθος των κεφαλαίων που χάθηκαν.

Οι επιθέσεις σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικό στόχο, καθώς πολλές πλατφόρμες διατηρούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους σε δικά τους πορτοφόλια. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά χρηματιστήρια, τα οποία διευκολύνουν τις συναλλαγές χωρίς να φυλάσσουν απαραίτητα τους τίτλους των επενδυτών, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων συχνά έχουν άμεση πρόσβαση στα κεφάλαια που διαχειρίζονται.

Παρά το τεράστιο ύψος της ζημιάς, αναλυτές εκτιμούν ότι η Binance διαθέτει τα μέσα να απορροφήσει το πλήγμα. Ο Κέβιν Μαρς, συνιδρυτής της JPEG Trading, σημείωσε ότι η απώλεια είναι εντυπωσιακή σε απόλυτους αριθμούς, αλλά ενδέχεται να παραμείνει διαχειρίσιμη χάρη στο ασφαλιστικό ταμείο της εταιρείας, ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, καθώς και στην ταχεία αντίδραση των Tether και Circle.

Η υπόθεση έρχεται, επίσης, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ξεχωριστής επίθεσης στην πλατφόρμα αγορών προβλέψεων Polymarket, από την οποία αφαιρέθηκαν τουλάχιστον 2,6 εκατ. δολάρια από λογαριασμούς χρηστών. Τα διαδοχικά περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και της προστασίας των κεφαλαίων σε μια αγορά που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικούς τεχνολογικούς και εποπτικούς κινδύνους.