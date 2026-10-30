Sanofi: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις πωλήσεων το 2026 – Στροφή στις συγχωνεύσεις και εξαγορές

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Αύξηση πωλήσεων κατά «ποσοστό χαμηλό διψήφιο» ανακοίνωσε ότι αναμένει φέτος η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi, αναθεωρώντας προς τα πάνω την προηγούμενη πρόβλεψή της για αύξηση των πωλήσεων κατά 10%, βασιζόμενη στην ισχυρή ζήτηση για το επιτυχημένο φάρμακό της για το άσθμα, το Dupixent.

Η Sanofi εξετάζει συμφωνίες μεγαλύτερες από το εύρος των 2 έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει πραγματοποιήσει ιστορικά

Η Sanofi ανέφερε επίσης ότι πλέον αναμένει τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή να αυξηθούν κατά «ποσοστό γύρω στα 15%». Προηγουμένως, η εταιρεία ​είχε προβλέψει ότι τα λειτουργικά κέρδη της θα αυξηθούν ελαφρώς ταχύτερα ⁠από τις πωλήσεις.

Οι στόχοι της νέας CEO της Sanofi

Η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος Belen Garijo, η οποία ανέλαβε την ηγεσία της Sanofi τον Μάιο και ηγείται μιας στρατηγικής αναθεώρησης της εταιρείας, έχει υποσχεθεί στους επενδυτές ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Αρκετοί αναλυτές πιστεύουν ότι απαιτούνται συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) για την εισαγωγή νέων πειραματικών φαρμάκων πριν από το 2027, οπότε και αναμένεται το μεγαλύτερο μέρος των βασικών δεδομένων της εταιρείας για τα προϊόντα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Ο οικονομικός διευθυντής François Roger δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους ότι η εταιρεία εξετάζει συμφωνίες μεγαλύτερες από το εύρος των 2 έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει πραγματοποιήσει ιστορικά.

«Αυξάνουμε το ενδιαφέρον μας για περιουσιακά στοιχεία σε προχωρημένο στάδιο, φάση τρία και ενδεχομένως εμπορικά περιουσιακά στοιχεία», είπε.

Ο Roger πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξετάζει τομείς στους οποίους διαθέτει πλεονεκτήματα, όπως οι σπάνιες ασθένειες, τα εμβόλια και η ανοσολογία.

«Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να εξετάσουμε αυτό που ονομάζουμε “λευκά σημεία” ή “moonshots” με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες», πρόσθεσε.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία διαθέτει περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ για την πραγματοποίηση εξαγορών.

Η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε λειτουργικά έσοδα ύψους 5,43 δισεκατομμυρίων ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες της αγοράς για 4,32 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη συναίνεση των αναλυτών που παρέχει η ίδια η εταιρεία.