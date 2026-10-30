WSJ: Η Ουκρανία ανέστειλε τις επιθέσεις σε διυλιστήρια της Ρωσίας

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Η Ουκρανία ανέστειλε, προσωρινά και ανεπισήμως, τις αεροπορικές επιδρομές της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, κατόπιν της πίεσης που άσκησε για αυτό ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε χθες Πέμπτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για τις επιχειρήσεις.

Μονάδες οι οποίες διεξάγουν επιδρομές μακράς εμβέλειας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα διατάχτηκαν στα μέσα του Οκτωβρίου να αναστείλουν τα πλήγματα σε διυλιστήρια μόλις ολοκληρώνονταν κάποιες που είχαν σχεδιαστεί ήδη, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας.

Σε εκείνο το χρονικό σημείο οι σχέσεις Ουκρανίας – ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα τεταμένες με τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητά την απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένεσκι από την εξουσία, ενώ και η Space X του Έλον Μασκ είχε περιορίσει τη χρήση της υπηρεσίας διαδικτύου μέσω δορυφόρου Starlink από την Ουκρανία.

Η παύση των επιχειρήσεων που φαίνεται να επήλθε στις 20 Οκτωβρίου, αναμένεται να διαρκέσει έως τουλάχιστον τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, και πιθανόν να παραταθεί έως αργότερα τον ερχόμενο μήνα.

Σε αντάλλαγμα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συμφώνησαν να μη βάζουν στο στόχαστρο ουκρανικές ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, αναφέρει το δημοσίευμα. Ωστόσο οι επιθέσεις συνεχίζονται με ένα ρωσικό drone να σκοτώνει χθες τουλάχιστον 13 ανθρώπους σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Ντνίπρο.

Δύσκολη η συνάντηση Κούσερ – Ζελένσκι

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Εβγκένι Χμάρα, δήλωσε στον Ζελένσκι ότι ο στρατός είχε αισθανθεί ότι ήταν καλύτερο να αναβάλει τις επιθέσεις σε διυλιστήρια λόγω της ευαίσθητης διπλωματικής κατάστασης, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα. Ο Ζελένσκι είπε ότι ήταν εντάξει, αλλά τόνισε ότι ο στρατός ήταν ελεύθερος να χτυπήσει ξανά διυλιστήρια αν το επέλεγε, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

«Οι άντρες μας προσπάθησαν να είναι λίγο πιο προσεκτικοί αυτές τις μέρες. Αλλά δεν έχουν εντολή» να μην χτυπήσουν διυλιστήρια, δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Τρίτη. Μονάδες μη επανδρωμένων αεροσκαφών χτυπούν διαφορετικά είδη στόχων στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, είπε.

Η αμερικανική εφημερίδα περιγράφει ακόμα λεπτομέρειες από τα όσα συζήτησε ο αμερικανός απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ζελένσκι στις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την Journal η συνάντηση ήταν δύσκολη, ενώ ο Κούσνερ, εκνευρισμένος με τον Ζελένσκι, του είπε ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις καθώς ο ίδιος όσο και ο Στιβ Γούτικοφ έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο, ενέργεια και καύσιμα αεροσκαφών για να μεσολαβήσουν με τη Μόσχα.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου συμβούλεψαν επίσης τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις τουλάχιστον μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, λαμβάνοντας υπόψιν την ευαισθησία γύρω από τις αυξημένες τιμές καυσίμων.

Πηγή: in.gr