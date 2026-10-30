«Χειρόφρενο» σε τρένα και Προαστιακό – 24ωρη απεργία σήμερα

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Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο Προαστιακός και τα τρένα μετά την 24ωρη απεργία που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών.

Η απεργιακή κινητοποίηση αρχικά είχε αποφασιστεί από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, ωστόσο κρίθηκε παράνομη μετά την προσφυγή της Hellenic Train, στην δικαιοσύνη.

Στα αιτήματα της Πανελλήνιας Ενωσης Προσωπικού Ελξης (ΠΕΠΕ) που εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς συμπεριλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της κυκλοφορίας, την κατάσταση του τροχαίου υλικού, τις ελλείψεις προσωπικού και τη διαχείριση των εργαζομένων.

Hellenic Train: Πρακτικές που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών

Από την πλευρά της, η Hellenic Train με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι η νέα απεργία της ΠΟΣ προσκρούει σε δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη προηγούμενη κινητοποίηση, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νέα αντιπαράθεση για τη νομιμότητα των απεργιακών ενεργειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την απεργία, λόγω μη τήρησης των νόμιμων διαδικασιών που αφορούν τη στελέχωση ασφαλείας και τα αιτήματα της κινητοποίησης.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι «η δικαστική απόφαση απαγόρευσε ρητά την πραγματοποίηση μελλοντικής απεργίας με το ίδιο αντικείμενο, χαρακτηρίζοντας την κινητοποίηση που προανήγγειλε η Ομοσπονδία ως προσπάθεια παράκαμψης της δικαστικής απόφασης που προκαλεί διαταραχή στη σιδηροδρομική λειτουργία και ταλαιπωρία των επιβατών».

Παράλληλα, η Hellenic Train, αναφέρει πως τέτοιες πρακτικές, πέραν του ζητήματος της νομιμότητάς τους, υπονομεύουν τον θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης, διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και προκαλούν σοβαρή αναστάτωση και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό, το οποίο καλείται, για ακόμη μία φορά, να υποστεί τις συνέπειες συνδικαλιστικών ενεργειών που δεν ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

«Αφήνουμε δε στην κρίση του επιβατικού κοινού τις συγκεκριμένες συνδικαλιστικές πρακτικές, οι οποίες αποκαλύπτουν την πραγματική στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων απέναντι στους επιβάτες. Η επιλογή της εκ νέου προκήρυξης απεργίας, παρά την προηγηθείσα δικαστική απόφαση, καταδεικνύει ότι η ταλαιπωρία των επιβατών αντιμετωπίζεται ως αποδεκτή συνέπεια της συνδικαλιστικής τους τακτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της εταιρείας.

ΠΟΣ: Ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών

Τέλος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών από την πλευρά της, ως δευτεροβάθμιο σωματείο ανακοίνωσε την 24ωρη απεργία, δηλώνοντας ότι στηρίζει την ΠΕΠΕ, ύστερα από την κήρυξη της δικής της κινητοποίησης ως παράνομης.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, καθώς και από αυξανόμενες ανάγκες συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού.

Τονίζει πως η υγεία και η ασφάλεια εργαζομένων και επιβατικού κοινού αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν μπορούν να διασφαλιστούν χωρίς επαρκή στελέχωση, συνεχή εκπαίδευση, σύγχρονες υποδομές.

Τέλος, ζητά άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών παρουσία και της διοίκησης της εταιρείας.