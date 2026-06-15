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Βρετανικό Κοινοβούλιο: Οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση προσθέτουν εκατοντάδες εκατ. λίρες ετησίως

Το ετοιμόρροπο Παλάτι του Γουέστμινστερ που στεγάζει το βρετανικό κοινοβούλιο «έχει επείγουσα ανάγκη» επισκευών που έχουν ήδη εκτιμηθεί σε 11 δισεκατομμύρια λίρες, αναφέρει η Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου

Κόσμος 15.06.2026, 23:55
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Βρετανικό Κοινοβούλιο: Οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση προσθέτουν εκατοντάδες εκατ. λίρες ετησίως
Newsroom

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Εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες θα προσθέσει σε ένα νομοσχέδιο που ήδη εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 11 δισεκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο που οι βουλευτές καθυστερούν να λάβουν απόφαση για τον καλύτερο τρόπο επισκευής του κτιρίου που στεγάζει το βρετανικό κοινοβούλιο, προειδοποίησε ο κυβερνητικός ελεγκτής.

Η Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου, η οποία ελέγχει τις δημόσιες δαπάνες, δήλωσε ότι το ετοιμόρροπο Παλάτι του Γουέστμινστερ «χρειάζεται επειγόντως εργασίες» για την αντιμετώπιση των ζητημάτων πυρασφάλειας, της παρουσίας αμιάντου, των φθαρμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της «κατάστασης του ιστορικού ιστού», αναφέρουν οι Financial Times.

Από τότε που οι βουλευτές ψήφισαν για πρώτη φορά για την ανακαίνιση το 2018, διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν αναβάλει ή αλλάξει αποφάσεις για το έργο, το οποίο ο πρώην υπουργός των Συντηρητικών, Στιβ Μπάρκλεϊ, συνέκρινε πέρυσι με τις καθυστερήσεις και το αυξανόμενο κόστος του High Speed ​​2.

Τον Φεβρουάριο, το διοικητικό συμβούλιο που επιβλέπει το έργο ζήτησε από τους βουλευτές να περιορίσουν τις επιλογές για το έργο από τέσσερις σε μόνο δύο: μια λεγόμενη πλήρης «μετάγγιση», όπου οι βουλευτές μετακομίζουν αλλού, με κόστος μεταξύ 11 και 16 δισεκατομμυρίων λιρών και διάρκεια έως και 24 χρόνια, ή την εκτέλεση των εργασιών ενώ οι βουλευτές παραμένουν στη θέση τους, με κόστος έως και 39 δισεκατομμύρια λίρες και διάρκεια από τέσσερις έως έξι δεκαετίες.

Το συμβούλιο ζήτησε επίσης από το κοινοβούλιο να εγκρίνει ένα επταετές πακέτο αρχικών εργασιών ύψους 3 δισεκατομμυρίων λιρών πριν από την απόφαση του 2030 μεταξύ των δύο τελικών επιλογών.

Κάθε χρόνο που οι βουλευτές καθυστερούν την απόφασή τους θα προσθέτει μεταξύ 320 και 420 εκατομμυρίων λιρών στο συνολικό κόστος του έργου, ανέφερε το NAO σε έκθεση τη Δευτέρα που αξιολογεί τις επιλογές αποκατάστασης. Αυτό οφείλεται στον πληθωρισμό και στο κόστος διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης πιθανών επιλογών.

«Δεν υπάρχει τρόπος να προχωρήσουμε που να μην συνεπάγεται κόστος και κίνδυνο, με την αδράνεια να αποτελεί από μόνη της μια επιλογή με σοβαρές συνέπειες», προειδοποίησε η εποπτική αρχή δαπανών, προσθέτοντας ότι το παλάτι κινδύνευε να γίνει «ακατοίκητο».

Βρετανία

Η υπόθεση για το Κοινοβούλιο παραπαίει από το 2018

Οι βουλευτές ψήφισαν την ανακαίνιση του χώρου και τη μετεγκατάσταση το 2018. Αλλά το 2023, η επιλογή της παραμονής στη θέση του – με μια πιο αργή και πολύ πιο ακριβή ανακαίνιση – επέστρεψε στο τραπέζι.

Η εποπτική αρχή δαπανών προειδοποίησε ότι η τελευταία επιλογή ήταν πιο ευάλωτη στην «πίεση κόστους και χρονοδιαγράμματος», καθώς η πρόταση ήταν λιγότερο ανεπτυγμένη και το χρονικό πλαίσιο ήταν σημαντικά μεγαλύτερο.

Τα τρέχοντα σχέδια είναι η πλήρης ανακαίνιση να ξεκινήσει είτε το 2032, εάν οι βουλευτές μετακομίσουν αλλού, είτε το 2034 εάν δεν μετακομίσουν.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα κινδυνεύει να αναβληθεί εάν άλλες εγκαταστάσεις για τους βουλευτές δεν είναι έτοιμες εγκαίρως, δήλωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιων Λογαριασμών (NAO), προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τη Βουλή των Κοινοτήτων.

Η Βουλή των Λόρδων αναμένεται να μετακομίσει στο Συνεδριακό Κέντρο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιων Λογαριασμών (NAO) προειδοποίησε επίσης ότι η περίπλοκη δομή διακυβέρνησης του έργου αποκατάστασης επιβραδύνει τις αποφάσεις και εμποδίζει τη λογοδοσία.

«Η σχέση ποιότητας-τιμής του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την ικανότητα του Κοινοβουλίου να παρέχει βιώσιμη κατεύθυνση και να λαμβάνει έγκαιρες αποφάσεις», κατέληξε η έκθεση.

Ο Σερ Τζέφρι Κλίφτον-Μπράουν, πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών, δήλωσε στους FT ότι η έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιων Λογαριασμών ήταν «ζωτικής σημασίας» για την ενημέρωση της απόφασης των βουλευτών.

Η ανακαίνιση θα «επηρεάσει την επαγγελματική ζωή των βουλευτών και του προσωπικού για πολλές δεκαετίες ακόμη», πρόσθεσε.

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