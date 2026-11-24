Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Προσφορά εξαγοράς ύψους 33 δισ. ευρώ υποβάλλει στους επενδυτές για την Banca Monte dei Paschi di Siena SpA η Intesa Sanpaolo SpA, ξεκινώντας μια διαδικασία που θα μπορούσε να τερματίσει την ανεξαρτησία της παλαιότερης τράπεζας στον κόσμο.

Οι μέτοχοι της Monte Paschi μπορούν να ξεκινήσουν την προσφορά των μετοχών τους την Τρίτη και η τελευταία ημέρα είναι οι 22 Ιανουαρίου. Η Intesa έχει θέσει ως όριο αποδοχής τα δύο τρίτα, αλλά έχει αφήσει ανοιχτή την πόρτα για μείωση αυτού στο 50%.

Εάν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intesa, Κάρλο Μεσίνα, επικρατήσει, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας θα αναλάβει την ιδιοκτησία μιας τράπεζας που ιδρύθηκε ως ενεχυροδανειστήριο το 1472 κατά την Ιταλική Αναγέννηση. Πιο πρόσφατα, η τράπεζα έγινε σύμβολο σκανδάλων και κακοδιαχείρισης πριν ανακάμψει χάρη σε διάφορες κρατικές διασώσεις, ενέσεις κεφαλαίου και τελικά σε μια ανάκαμψη υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Λουίτζι Λοβάλιο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η συμφωνία θα εδραιώσει τη θέση της Intesa ως κυρίαρχου δανειστή της Ιταλίας και θα της δώσει λειτουργίες διαχείρισης πλούτου που θα επιβλέπουν σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πελατών. Ο Μεσίνα έχει δεσμευτεί να πουλήσει τμήματα των δραστηριοτήτων της Monte Paschi στην ασφαλιστική Unipol για να αντιμετωπίσει πιθανές ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό.

Θετική αποδοχή για τους όρους της Intesa

Ο Μεσίνα έχει έναν ούριο άνεμο ενόψει της περιόδου αποδοχής, καθώς αρκετοί επενδυτές της Monte Paschi έχουν ήδη δηλώσει υποστήριξη για την προσφορά. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος, η εταιρεία χαρτοφυλακίου Delfin Sarl της οικογένειας Ντελ Βέκι. Ωστόσο, η Intesa χρειάζεται ευρύτερη υποστήριξη για να ολοκληρώσει τη συναλλαγή.

Η ίδια η Monte Paschi δεν έχει λάβει σαφή θέση επί του θέματος, με το διοικητικό συμβούλιο να λέει το Σαββατοκύριακο ότι η προσφορά της Intesa είναι «δίκαιη» αλλά δεν «αντανακλά πλήρως» την αξία της. Ο ανεξάρτητος διευθυντής Κοράντο Πασέρα παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου που συζητούσε την αξιολόγηση, υπογραμμίζοντας τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο.

Η Intesa προσφέρει 1,25 ευρώ σε μετρητά και 1.664 νεοεκδοθείσες μετοχές για κάθε μετοχή της Monte Paschi, αποτιμώντας τον στόχο σε περίπου 33 δισεκατομμύρια ευρώ στο κλείσιμο της Δευτέρας. Η Intesa μπορεί να επιλέξει παράταση της περιόδου αποδοχής από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Η Monte Paschi κατέχει περίπου το 86% της Mediobanca, πράγμα που σημαίνει ότι μια εξαγορά θα απαιτούσε από την Intesa να υποβάλει προσφορά για τις εισηγμένες μετοχές της εταιρείας, με εκτιμώμενο κόστος 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Mediobanca με τη σειρά της κατέχει περίπου το 13% της Assicurazioni Generali SpA, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της Ιταλίας.